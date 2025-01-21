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    Kostengünstige Bausteine für ein diversifiziertes Portfolio

    Im Jahr 2012 haben wir unsere ersten ETFs für den europäischen Markt aufgelegt. Obwohl wir noch ganz am Anfang standen, hatten wir schon damals ein klares Ziel vor Augen: Wir wollten Lösungen entwickeln, die sich über Jahrzehnte bewähren – und genau dieses Prinzip kommt in allen Vanguard ETFs zum Ausdruck. Anstatt Nischenthemen zu besetzen, bieten wir Anlegerinnen und Anlegern langfristige Portfoliobausteine, die marktführende Indizes abbilden.

    Vorteile von Vanguard ETFs

    Klarheit und Transparenz

    Vanguard ETFs sind einfach und verständlich aufgebaut, sodass Anlegerinnen und Anleger immer genau wissen, was sie erhalten. Und um Volatilität und Risiken zu minimieren, sind ihre Portfolios hochgradig diversifiziert.

    Bewährte Strategien, bleibender Wert

    Wir setzen auf bewährte Anlageprinzipien und entwickeln keine Anlagelösungen für kurzfristige Moden. Daher ist jeder Vanguard ETF für langfristige Anlagestrategien optimiert.

    Kosteneffizienz

    Kostensenkungen sind für uns keine kurzlebige Marketingstrategie. Vielmehr streben wir Kostensenkungen kontinuierlich und in unserem gesamten Produktportfolio an.

    Pionier von Indexfonds

    Bereits im Jahr 1976 hat Vanguard den ersten Indexfonds für Privatanlegerinnen und -anleger aufgelegt. Im Laufe der Jahre haben wir unsere Anlagelösungen kontinuierlich weiterentwickelt und im Jahr 2012 unsere ersten europäischen ETFs aufgelegt.

    Aktien-ETFs

    Mit unseren Aktien-ETFs können Anlegerinnen und Anleger in nur einer Transaktion in Hunderte oder sogar Tausende Unternehmen investieren. Indexfonds zeichnen sich durch Kosteneffizienz und Diversifikation aus, sind von Natur aus transparent und eignen sich daher ideal als Grundbaustein für fast jedes Anlageportfolio.

    FTSE All-World UCITS ETF

    FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

    S&P 500 UCITS ETF

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    Anleihe-ETFs

    Wir haben nachhaltige, skalierbare und erfolgreiche Prozesse zur Entwicklung und Verwaltung von Indexfonds definiert. Unsere Fonds sind daher keine Massenware, sondern in erster Linie ein Bekenntnis zu kompromissloser Qualität. Wir wissen, dass es bei Qualität nicht nur um Kosten geht, sondern um langfristige Wertschöpfung.

    Global Aggregate Bond UCITS ETF

    EUR Corporate Bond UCITS ETF

    USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF

    Alle Anleihe-ETFs

    Mehr über Vanguard Anleihestrategien

    ESG-ETFs

    ESG-Produkte mit negativem Screening vermeiden oder reduzieren ihr Exposure auf bestimmte Geschäftsbereiche. Gleichzeitig streben sie marktähnliche Renditen an und eignen sich daher für zahlreiche Anlegerinnen und Anleger mit unterschiedlichen Anforderungen und ESG-Zielen.

    ESG Global All Cap UCITS ETF

    ESG North America All Cap UCITS ETF

    ESG Global Corporate Bond UCITS ETF

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    Lesen Sie unsere ESG-Artikel

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