Im Jahr 2012 haben wir unsere ersten ETFs für den europäischen Markt aufgelegt. Obwohl wir noch ganz am Anfang standen, hatten wir schon damals ein klares Ziel vor Augen: Wir wollten Lösungen entwickeln, die sich über Jahrzehnte bewähren – und genau dieses Prinzip kommt in allen Vanguard ETFs zum Ausdruck. Anstatt Nischenthemen zu besetzen, bieten wir Anlegerinnen und Anlegern langfristige Portfoliobausteine, die marktführende Indizes abbilden.