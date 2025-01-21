Aktienmärkte sind komplex, das Angebot an Anlageinstrumenten ist vielseitig. Entsprechend schwierig kann die Suche nach beständigen Lösungen und kompetenten Spezialisten für unterschiedliche Strategien sein.
Bei der Entwicklung unserer Produkte orientieren wir uns grundsätzlich an den Interessen unserer Kundinnen und Kunden, Vanguard Aktienfonds zeichnen sich durch Disziplin und unser konsequentes Streben nach erstklassigen Anlageergebnissen aus.
Vanguard stellt hohe Anforderungen an Aktienmanager. Wir erwarten eine klare Strategie, diszipliniertes Portfoliomanagement und einen Fokus auf langfristige Ergebnisse.
Die Kompetenzen der hochqualifizierten Vanguard Aktienmanagerinnen und -manager ergänzen wir, indem wir auch extern mit einigen der weltweit besten Fondsmanager zusammenarbeiten. So entsteht ein Angebot hochwertiger Portfoliolösungen für Aktienstrategien.
Vanguard gehört zu den Pionieren der Indexstrategien und hat bereits im Jahr 1976 den ersten Indexfonds für Privatanlegerinnen und -anleger aufgelegt. Indexfonds zeichnen sich durch Kosteneffizienz und Diversifikation aus, sind von Natur aus transparent und eignen sich daher ideal als Grundbaustein für fast jedes Portfolio.
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Im Jahr 2012 haben wir unsere ersten ETFs für den europäischen Markt aufgelegt. Obwohl wir noch ganz am Anfang standen, hatten wir schon damals ein klares Ziel vor Augen: Wir wollten Lösungen entwickeln, die sich über Jahrzehnte bewähren – und genau dieses Prinzip kommt in allen Vanguard ETFs zum Ausdruck.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, Anleger können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
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