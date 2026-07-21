Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, Anleger können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Preise und Wertentwicklung der Fonds sind nach Name und Währung aufgeführt (EUR für Euro, USD für US-Dollar, JPY für japanische Yen und CHF für Schweizer Franken). Daher können einige Fonds mehrfach aufgeführt sein.

ETF-Anteile können nur über einen Broker ge- und verkauft und nicht an die emittierende Fondsgesellschaft zurückgegeben werden. Anlagen in ETFs sind mit Brokergebühren und einer Geld-Brief-Spanne verbunden, die vor einer Anlage sorgfältig abgewogen werden sollten. Der Marktpreis von ETF-Anteilen kann über oder unter dem Nettoinventarwert des Fonds liegen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen fallen Kosten und Provisionen an, die in den Renditekennzahlen nicht berücksichtigt sind.

Die Renditekennzahlen entsprechen den durchschnittlichen Jahresrenditen bei Reinvestition aller Dividenden und Kapitalgewinnausschüttungen. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen fallen Kosten und Provisionen an, die in den Zahlen nicht berücksichtigt sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird auf Grundlage der Veränderung im Nettoinventarwert bei Wiederanlage der Bruttoerträge berechnet.

Vanguard ETFs akzeptieren keine Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge an drei weltweiten Feiertagen oder an Tagen, an denen 25% oder mehr der Basiswerte des jeweiligen Fonds (gemessen an der Marktkapitalisierung) nicht gehandelt werden.