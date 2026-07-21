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Email: ronald.birraux@vanguard.ch

Ronald Birraux kam im Dezember 2024 als Sales Executive für die Romandie zu Vanguard und betreut Privatbanken, unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices. Er kam von MSCI, wo er als Relationship Manager – Index Sales Specialist ein Kundenportfolio in der französischsprachigen Schweiz verwaltete und das Wachstum von Indexlösungen für Aktien und Anleihen vorantrieb.

Zuvor war er als Relationship Manager für Credit Suisse Asset Management tätig, wo er ETFs und Indexfonds an Wholesale-Kunden aus der Romandie vertrieb. Vor seiner Zeit bei Credit Suisse arbeitete er unter anderem als Vertriebsspezialist für strukturierte Produkte für Société Générale CIB in Paris und New York. In diesen Funktionen war er für die Entwicklung und Umsetzung strukturierter Cross-Asset-Lösungen für institutionelle Kunden und Großkunden in Lateinamerika und Frankreich verantwortlich.

Ronald Birraux hat einen speziellen Master-Abschluss in Quantitative Finance von der EM Lyon Business School und einen Master-Abschluss der Katholischen Universität von Lyon.