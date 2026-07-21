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    Sicherheit und Betrugsprävention

    Leider häufen sich die Fälle von Finanzbetrug. Uns ist bekannt, dass es Betrüger gibt, die sich als Vanguard ausgeben könnten. Dazu können sie Logos, Adressen, Telefonnummern und die Namen echter Unternehmensmitarbeiter verwenden. Um Ihre persönlichen Daten für Betrugszwecke zu erfassen, können sie zudem Papier- oder Online-Formulare verwenden. Wenn Sie glauben, dass sich jemand als Vanguard ausgibt, oder wenn Sie von jemandem, der sich als Vanguard ausgibt, um Geld betrogen worden sind, können Sie den Vorfall unter europefraudandsecurity@vanguard.co.uk melden.

    Unser team

    Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung oder zur Eignung oder Angemessenheit der auf dieser Website beschriebenen Produkte oder Dienstleistungen für Sie haben, wenden Sie sich bitte an eines unserer Vertriebsteammitglieder unten.

    Jonathan Decurtins + ' ' + Head of Wholesale Switzerland and Liechtenstein, managing officer
    Jonathan Decurtins

    Head of Wholesale Switzerland and Liechtenstein, managing officer

    Profil

    Tel: +41 44 220 13 36

    Email: jonathan.decurtins@vanguard.ch

    Jonathan Decurtins ist Leiter Wholesale für die Schweiz und Liechtenstein sowie Managing Officer bei Vanguard. Er kam 2022 von Invesco zu Vanguard, wo er als ETF Sales Manager für die Schweiz tätig war. Zuvor arbeitete Jonathan als Relationship Manager bei RobecoSAM und hatte verschiedene Funktionen bei der Zürcher Kantonalbank inne. Er besitzt einen Masterabschluss in Applied History der Universität Zürich sowie einen Bachelorabschluss in Banking und Finance von der HFBF Zürich.

    Manon Duez, CFA + ' ' + Senior sales executive
    Manon Duez, CFA

    Senior sales executive

    Profil

    Tel: +41 44 220 13 12

    Email: manon.duez@vanguard.ch

    Manon Duez, CFA, kam im April 2021 als Senior Sales Executive für die französischsprachige Schweiz zu Vanguard und betreut Privatbanken, Family Offices und unabhängige Vermögensverwalter. Zuvor war sie sechseinhalb Jahre bei dem Genfer Boutique Wealth Manager CdR Capital SA als Investment Director für Portfoliomanagement, Fondsauswahl und Implementierung verantwortlich. Sie begann ihre berufliche Laufbahn als Investmentbank-Analystin für Fusionen, Übernahmen und IPOs im europäischen Luxus- und Einzelhandel bei Morgan Stanley in London. Im Juli 2012 wechselte sie zu Morgan Stanley Private Wealth Management, wo sie für Beratung und Ausführungsdienstleistungen für vermögende Privatkunden in Genf verantwortlich war. Manon Duez hat einen Master of Sciences (MSc.) in Finance & Strategy von der IEP Paris (Sciences-Po) mit einem Major in International Political Economy von der London School of Economics and Political Science (LSE). Während ihres Bachelorstudiums nahm sie zudem an einem internationalen Austauschsemester mit der Georges Washington University teil und studierte ein Jahr lang an der NYU Stern School of Business. Ausserdem ist sie CFA Charterholder und Mitglied der CFA Society Switzerland. Manon Duez hat einen Leadership Essentials-Kurs am IMD Lausanne absolviert und erhielt die CFA ESG-Zertifizierung im September 2021.

    Lukas Willi, CFA, CAIA + ' ' + Senior sales executive
    Lukas Willi, CFA, CAIA

    Senior sales executive

    Profil

    Tel: +41 44 220 13 30

    Email: lukas.willi@vanguard.ch

    Lukas Willi, CFA, CAIA ist als Senior Sales Executive für den Bereich Wholesale in der Deutschschweiz und Liechtenstein verantwortlich. Er stiess 2024 von Franklin Templeton zu Vanguard. Bei Franklin Templeton hielt er verschiedene Business Development und Relationship Funktionen inne, zuletzt als Global Financial Institutions Director in Singapur. Davor war er über zehn Jahre bei UBS tätig, hauptsächlich innerhalb der Global Wealth Managment Division.

    Lukas hat einen Bachelor Science in Business Administration mit Vertiefung Banking and Finance der Hochschule Luzern. Er ist CFA Charterholder und Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

    Abdullah Mohammed + ' ' + Sales executive
    Abdullah Mohammed

    Sales executive

    Profil

    Tel: +41 44 220 13 13

    Email: abdullah.mohammed@vanguard.ch

    Abdullah Mohammed ist Sales Executive im Schweizer Vertriebsteam von Vanguard. Er ist verantwortlich für Private Wealth Manager, Multi-Family Offices, Regionalbanken und Partnerschaften in der deutschsprachigen Schweiz. Er kam im Jahr 2020 von Flossbach von Storch zu Vanguard, wo er zwei Jahre als Manager Fund Sales für Schweizer Grosskunden verantwortlich war. Zuvor war er über neun Jahre lang in verschiedenen Positionen für das unabhängige Research-Unternehmen Morningstar tätig, unter anderem im Marketing und im Specialist Sales Team für die EMEA-Region. Abdullah Mohammed hat einen Bachelor of Science (BSc.) in Business Administration von der Fachhochschule Zürich mit Spezialisierung in General Management. Ausserdem nahm er am Antai Global Program an der Shanghai Jiao Tong University teil.

    Ronald Birraux + ' ' + Sales executive
    Ronald Birraux

    Sales executive

    Profil

    Tel:+41 44 220 13 31

    Email: ronald.birraux@vanguard.ch

    Ronald Birraux kam im Dezember 2024 als Sales Executive für die Romandie zu Vanguard und betreut Privatbanken, unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices. Er kam von MSCI, wo er als Relationship Manager – Index Sales Specialist ein Kundenportfolio in der französischsprachigen Schweiz verwaltete und das Wachstum von Indexlösungen für Aktien und Anleihen vorantrieb. 

    Zuvor war er als Relationship Manager für Credit Suisse Asset Management tätig, wo er ETFs und Indexfonds an Wholesale-Kunden aus der Romandie vertrieb. Vor seiner Zeit bei Credit Suisse arbeitete er unter anderem als Vertriebsspezialist für strukturierte Produkte für Société Générale CIB in Paris und New York. In diesen Funktionen war er für die Entwicklung und Umsetzung strukturierter Cross-Asset-Lösungen für institutionelle Kunden und Großkunden in Lateinamerika und Frankreich verantwortlich. 

    Ronald Birraux hat einen speziellen Master-Abschluss in Quantitative Finance von der EM Lyon Business School und einen Master-Abschluss der Katholischen Universität von Lyon.

    Michael Iten, CFA + ' ' + Sales executive
    Michael Iten, CFA

    Sales executive

    Profil

    Tel:+41 44 220 13 35
    Email: michael.iten@vanguard.ch

    Michael Iten, CFA, ist Sales Executive im Schweizer Vertriebsteam von Vanguard. Er ist für die Betreuung von unabhängigen Vermögensverwaltern, Private Wealth Manager und Family Offices in der deutschsprachigen Schweiz und Liechtenstein verantwortlich.

    Er kam im Jahr 2025 von der LGT Bank AG zu Vanguard, wo er als Senior Portfolio Advisor für die Beratung von Private Banking Kunden (UHNWI) in der Schweiz und Europa zuständig war. Zuvor war er über sieben Jahre lang in einer Asset Management Boutique in Liechtenstein für mehrere Anlagestrategien zuständig.

    Michael Iten hat einen Master in Banking & Finance von der Universität Zürich und ist CFA Charterholder.

    Petra Schilter + ' ' + Office manager
    Petra Schilter

    Office manager

    Profil
    Petra Schilter ist die Office Managerin und Sales Support in der Schweiz und unterstützt das Schweizer Business Development Team von Vanguard. Sie kam im Februar 2023 zu Vanguard. Zuvor arbeitete Petra Schilter 13 Jahre für FactSet Switzerland AG in Zürich in einer ähnlichen Funktion. Nach Abschluss der Handelsschule begann Petra ihre Karriere bei Ernst & Young und arbeitete dort 10 Jahre. Anschliessend war sie 2 Jahre bei PWC tätig und wechselte dann zu Thomson Reuters für die nächsten 6 Jahre.

    Pressemitteilungen

    Vielen Dank für Ihr Interesse an Vanguard. Für Ihre Presseanfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und nehmen Sie auf Wunsch in unseren Presseverteiler auf.

    Christian Pickel, Head of Continental European PR

    Tel: + 49 (69) 8088 3105

    Email: christian.pickel@vanguard.com

    Voxia

    Viktoria Hänsel

    Tel: +41 76 706 98 49

    Email: viktoria.haensel@voxia.ch

    Laura Lapreta

    Tel: +41 79 311 89 04

    Email: laura.lapreta@voxia.ch