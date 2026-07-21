Sicherheit und Betrugsprävention
Leider häufen sich die Fälle von Finanzbetrug. Uns ist bekannt, dass es Betrüger gibt, die sich als Vanguard ausgeben könnten. Dazu können sie Logos, Adressen, Telefonnummern und die Namen echter Unternehmensmitarbeiter verwenden. Um Ihre persönlichen Daten für Betrugszwecke zu erfassen, können sie zudem Papier- oder Online-Formulare verwenden. Wenn Sie glauben, dass sich jemand als Vanguard ausgibt, oder wenn Sie von jemandem, der sich als Vanguard ausgibt, um Geld betrogen worden sind, können Sie den Vorfall unter europefraudandsecurity@vanguard.co.uk melden.