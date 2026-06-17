Events und Webinare

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    Alle On-Demand Webinare

    Greifen Sie bequem auf unsere umfassende Bibliothek mit On-Demand-Webinaren zu. Diese Seite wird regelmäßig nach einer Live-Veranstaltung aktualisiert, so dass Sie, wenn Sie die Live-Veranstaltung verpasst haben oder nicht teilnehmen konnten, dies immer noch nachholen können.

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    Quarterly Investment Outlook | Q2 2026 (Englisch)

    Das erste Halbjahr 2026 nähert sich dem Ende. Die Vanguard Investment Strategy Group blickt zurück und nach vorn – und gibt Antworten auf vier entscheidende Fragen.

    Shaan Raithatha und Bárbara Grande
    On Demand Webinare
    Europäische Small Caps in neuem Licht

    Nehmen Sie gemeinsam mit unseren Anlageexpertinnen und -experten an der neuesten Ausgabe unserer Inside‑Track‑Webinarreihe teil. Sie teilen ihre Einschätzungen zu europäischen Small Caps – einer Anlageklasse, deren Bewertungen, Fundamentaldaten und politische Rahmenbedingungen wieder verstärkt in den Fokus rücken.

    João Saraiva, CFA, Alfabai Thomas
    On Demand Webinare
    VSV-ASG Investment Pulse 2026 (Englisch)

    Expertinnen und Experten von VSV-ASG, Vanguard und der HSLU geben Einblicke in ihre aktuelle Analyse zur Positionierung von Kundenportfolios durch unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz im heutigen Marktumfeld.

    Prof. Dr. Manfred Stüttgen, Vivien Jain and Abdullah Mohammed
    On Demand Webinare
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    Inside Track: Kann Künstliche Intelligenz globale Value-Aktien beflügeln?

    In dem aktuellen Webinar unserer vierteljährlichen Inside Track-Serie gehen wir der Frage nach, wie die Dominanz der Technologie-Mega-Caps den globalen Aktienmarkt verändert und wie Dividenden helfen, Fakten von Fiktion zu unterscheiden.

    Joao Saraiva and Afolabi Thomas
    On Demand Webinare
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    Quarterly Investment Outlook | Q1 2026 (Englisch)

    Unsere Ökonomen analysieren die anfängliche Reaktion der Märkte auf den Konflikt im Nahen Osten sowie die Entwicklungen im KI-Wettlauf und die Aussichten für den US‑Dollar.

    Josefina Rodriguez und Lukas Brandl-Cheng
    On Demand Webinare
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    Quarterly Investment Outlook | Q3 2025 (Englisch)

    In unserem Quarterly Investment Outlook Webinar blicken die Volkswirtinnen und Anlagestrategen von Vanguard auf Wirtschaft und Märkte und geben einen Ausblick auf die kommenden Monate und Jahre.

    Josefina Rodriguez und Dimitris Korovilas
    On Demand Webinare

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