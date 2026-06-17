Events und Webinare

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Das erste Halbjahr 2026 nähert sich dem Ende. Die Vanguard Investment Strategy Group blickt zurück und nach vorn – und gibt Antworten auf vier entscheidende Fragen.
Nehmen Sie gemeinsam mit unseren Anlageexpertinnen und -experten an der neuesten Ausgabe unserer Inside‑Track‑Webinarreihe teil. Sie teilen ihre Einschätzungen zu europäischen Small Caps – einer Anlageklasse, deren Bewertungen, Fundamentaldaten und politische Rahmenbedingungen wieder verstärkt in den Fokus rücken.
Expertinnen und Experten von VSV-ASG, Vanguard und der HSLU geben Einblicke in ihre aktuelle Analyse zur Positionierung von Kundenportfolios durch unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz im heutigen Marktumfeld.
In dem aktuellen Webinar unserer vierteljährlichen Inside Track-Serie gehen wir der Frage nach, wie die Dominanz der Technologie-Mega-Caps den globalen Aktienmarkt verändert und wie Dividenden helfen, Fakten von Fiktion zu unterscheiden.
Unsere Ökonomen analysieren die anfängliche Reaktion der Märkte auf den Konflikt im Nahen Osten sowie die Entwicklungen im KI-Wettlauf und die Aussichten für den US‑Dollar.
In unserem Quarterly Investment Outlook Webinar blicken die Volkswirtinnen und Anlagestrategen von Vanguard auf Wirtschaft und Märkte und geben einen Ausblick auf die kommenden Monate und Jahre.
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