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    • Mittwoch, 10 Juni, 2026 11:00-11:30am CET

    Europäische Small Caps in neuem Licht

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    Mittwoch, 10 Juni, 2026 11:00-11:30am CET

    Europäische Small Caps in neuem Licht

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    Vor dem Hintergrund eines dynamischen Marktumfelds und politischer Umbrüche gewinnen Small-Cap-Aktien für den Portfolioaufbau wieder an Bedeutung.

    In der aktuellen Folge unserer Webinarreihe Inside Track blicken unsere Expertinnen und Experten auf den europäischen Small-Cap-Markt – der dank attraktiver Bewertungen, robuster Fundamentaldaten und günstiger politischer Rahmenbedingungen wieder Investoren anzieht. 

    Unter anderem geht es in dem Webinar um folgende Themen:

    • die aktuellen Bewertungslücken von Small Caps und ein Vergleich zu Large Caps sowie zum US-Markt 

    • der Einfluss von Ertragsqualität, Bilanzstärke und Inlandsumsätzen auf die Renditeprognosen

    • die Bedeutung von Geldpolitik, Branchenstrukturen und Indexkonstruktion für die Wertentwicklung europäischer Small Caps 

    Haben Sie Lust auf eine pointierte Diskussion, die ohne Umschweife auf den Punkt kommt und Lösungen für ein Small-Cap-Exposure in einem diversifizierten Portfolio aufzeigt? Dann melden Sie sich für unser Webinar an.

    Referent

    Joao Saraiva, CFA + ' ' + Senior Investment Analyst, Vanguard
    Joao Saraiva, CFA

    Senior Investment Analyst, Vanguard

    Bio

    Joao Saraiva is a Senior Investment Analyst in the Investment & Product Strategic Intelligence team, specializing in both Equity and Fixed Income investment solutions. He joined Vanguard in 2017, having worked as an Equity Trader within the Equity Investment Group.

    Prior to joining Vanguard Joao worked for State Street Global Advisors as a Senior Fund Financial Analyst providing support to the Fixed Income Desk. Before that, he was a multi-asset fund administrator at BTG Pactual in Brazil.

    Joao holds an MSc in Finance from Cass Business School and a BSc in Economics from NOVA School of Business and Economics. He is currently a CFA Charterholder. 

    Moderator

    Afolabi Thomas + ' ' + Investment Product Specialist, Vanguard
    Afolabi Thomas

    Investment Product Specialist, Vanguard

    Bio

    Afolabi Thomas joined Vanguard’s Portfolio Review Department (PRD) in 2022 as an Investment Product Specialist focusing on Index Equity and ETF Product within the PRD Specialist team in Europe.

    Afolabi initially joined Vanguard in 2021, within the UK Personal Investor team as a Client Services Associate where he was tasked with handling client queries and requests through the retail investor platform. Shortly afterwards he moved to a more case management function dealing with non-standards requests within the team. Prior to joining Vanguard, Afolabi worked in the Telecommunications industry as a Business Development Executive. His remit during this time was sales & account management. 

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