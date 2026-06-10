Europäische Small Caps in neuem Licht

Vor dem Hintergrund eines dynamischen Marktumfelds und politischer Umbrüche gewinnen Small-Cap-Aktien für den Portfolioaufbau wieder an Bedeutung.

In der aktuellen Folge unserer Webinarreihe Inside Track blicken unsere Expertinnen und Experten auf den europäischen Small-Cap-Markt – der dank attraktiver Bewertungen, robuster Fundamentaldaten und günstiger politischer Rahmenbedingungen wieder Investoren anzieht.

Unter anderem geht es in dem Webinar um folgende Themen:

die aktuellen Bewertungslücken von Small Caps und ein Vergleich zu Large Caps sowie zum US-Markt

der Einfluss von Ertragsqualität, Bilanzstärke und Inlandsumsätzen auf die Renditeprognosen

die Bedeutung von Geldpolitik, Branchenstrukturen und Indexkonstruktion für die Wertentwicklung europäischer Small Caps

Haben Sie Lust auf eine pointierte Diskussion, die ohne Umschweife auf den Punkt kommt und Lösungen für ein Small-Cap-Exposure in einem diversifizierten Portfolio aufzeigt? Dann melden Sie sich für unser Webinar an.