Mit den Vanguard LifePlan-Strategien können Sie für Ihre Kundinnen und Kunden aus zehn «schlüsselfertigen» Strategien schnell und einfach kosteneffiziente und erstklassige Portfolios strukturieren und so Zeit in der Asset-Allokation und bei der Auswahl der Fonds sparen.

Multi-Asset-Portfolios eines führenden Fondsmanagers müssen weder kompliziert noch teuer sein: Mit nur sechs Bausteinen und vierteljährlichen Portfolio-Updates behalten Sie problemlos den Überblick. Und dank durchschnittlicher Kostenquoten von 0,08 bis 0,23% bleibt Ihren Kundinnen und Kunden mehr von Ihrer Rendite.