Vanguard entwickelt zahlreiche Anlagelösungen für unterschiedliche Anlegerprofile, doch alle unsere Modellportfolios beruhen auf denselben Grundprinzipien: klare Ziele, Balance, niedrige Kosten und Disziplin. In unseren LifePlan-Strategien kommen 50 Jahre Anlageerfahrung zum Ausdruck. Die Portfolios bestehen aus kosteneffizienten Vanguard Fonds und ETFs und sollen vor allem eines: das Investieren einfacher machen.
Mit den Vanguard LifePlan-Strategien können Sie für Ihre Kundinnen und Kunden aus zehn «schlüsselfertigen» Strategien schnell und einfach kosteneffiziente und erstklassige Portfolios strukturieren und so Zeit in der Asset-Allokation und bei der Auswahl der Fonds sparen.
Multi-Asset-Portfolios eines führenden Fondsmanagers müssen weder kompliziert noch teuer sein: Mit nur sechs Bausteinen und vierteljährlichen Portfolio-Updates behalten Sie problemlos den Überblick. Und dank durchschnittlicher Kostenquoten von 0,08 bis 0,23% bleibt Ihren Kundinnen und Kunden mehr von Ihrer Rendite.
Zehn Risikoprofile mit einem Aktienanteil von 10 bis 100%
Kostengünstige, kapitalgewichtete, globale Portfolios aus sechs Grundbausteinen
Portfolios in Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar
Die Fixed Income-Allokation der Modellportfolios besteht aus Staats- und Unternehmensobligationen mit Investment-Grade-Rating und ist gegen Wechselkursschwankungen abgesichert.
Mithilfe unserer vierteljährlichen Portfolio-Updates können Sie Abweichungen von der Ziel-Allokation steuern, die durch Kursbewegungen entstehen.
Durch die Auslagerung von Research und Portfolioaufbau gewinnen Sie Zeit, die Sie mit Ihren Kundinnen und Kunden verbringen können – um sie besser kennenzulernen, langfristige Beziehungen aufzubauen und ihnen zu helfen, das Beste aus ihrem Geld – und ihrem Leben – zu machen.
Anders als bei vollständig ausgelagerten Anlagelösungen behalten Sie mit unseren Modellstrategien die Kontrolle über die Portfolios: Sie entscheiden, wie und wann Sie die Asset-Allokation Ihrer Kundinnen und Kunden mithilfe unserer Modellportfolios ganz oder teilweise umsetzen und wann ein Portfolio zurückgesetzt werden soll.
Dank unserer Grössenvorteile können wir unsere Modellportfoliostrategien ohne zusätzliche Vanguard-Managementgebühren anbieten. Die laufenden Kosten (OCF) liegen je nach Modell bei 0,08 bis 0,23% und entsprechen den Kosten der Fonds- und ETF-Grundbausteine.1
1 Gewichtete Kostenquoten, gerundet auf den nächsten Basispunkt, auf Grundlage der Portfolio-Allokationen vom 31. März 2026. Quelle: Vanguard. Die Ongoing Charges Figure (OCF) erfasst Verwaltungs-, Audit-, Depot-, Rechts-, Registrierungs- und Regulierungskosten, die für den Fonds anfallen.
Unsere Modellportfoliostrategien bringen die Erfahrung und Kompetenz eines der grössten Fondsmanagers der Welt zum Ausdruck und bauen auf unseren vier Prinzipien für den Anlageerfolg auf:
Anlegerinnen und Anleger sollten sich zunächst messbare und realistische Ziele setzen und einen Plan entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Unsere Modellportfolios streben Vermögenswachstum an und sind auf die Risikotoleranz verschiedener Kundenprofile abgestimmt.
Eine erfolgreiche Anlagestrategie beginnt mit einer Asset-Allokation, die auf die Anlageziele abgestimmt ist. Unsere Modellportfolios bestehen aus Aktien und Obligationen und sind global diversifiziert, sodass Anlegerinnen und Anleger schwächere Renditen in einzelnen Märkten und Sektoren durch höhere Renditen an anderer Stelle ausgleichen können.
Untersuchungen von Vanguard zeigen, dass kosteneffiziente Strategien langfristig bessere Erfolgschancen bieten können. Unsere Modellportfolios bestehen zu 100% aus kosteneffizienten Vanguard ETFs und Indexfonds.
Wir sind überzeugt, dass Disziplin für langfristigen Anlageerfolg unerlässlich ist. Dies gelingt am besten durch regelmässiges Rebalancing. Für unsere Modellportfolios veröffentlichen wir alle drei Monate Allokations-Updates, damit Sie die Portfolios Ihrer Kundinnen und Kunden bei Bedarf zurücksetzen können.
Dies ist eine Marketingmitteilung zu Vanguard Fonds und ETFs. Die hier erwähnten Musterportfoliostrategien dienen lediglich der Information, sind kein Finanzprodukt und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Finanzdienstleistung dar.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
Weitere Informationen zu den Risiken der Modellportfolios finden Sie im Abschnitt «Risikofaktoren» des Prospekts der zugrunde liegenden Fonds auf unserer Website.
Wichtige allgemeine Hinweise
Dies ist eine Marketingmitteilung.
Dieses Material ist professionellen Anlegern vorbehalten und darf nicht an Privatanleger weitergegeben werden, die sich auch nicht auf dieses Material verlassen dürfen.
Weitere Informationen zu den Anlagegrundsätzen und Risiken der zugrunde liegenden Fonds des Modellportfolios bzw. der Modellportfolios finden Sie im Prospekt des OGAW und im KID, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.
Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstösst, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu unterbreiten, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun. Die Informationen sind allgemeiner Natur und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Potenzielle Anleger werden dringend gebeten, ihre professionellen Berater über die Auswirkungen einer Investition, des Haltens oder Veräusserns von Aktien und/oder Anteilen sowie des Erhalts der Ausschüttung aus einer Investition zu konsultieren.
Herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.
© 2026 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.