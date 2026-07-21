Vanguard ist ein etwas anderer Fondsmanager. Die Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1975 geht auf eine einfache, aber revolutionäre Idee zurück: Investmentgesellschaften sollten ihre Fonds ausschliesslich im Sinne der Fondsanleger verwalten.
Mit dieser Philosophie und kosteneffizienten, unkomplizierten Anlagelösungen konnten bereits Millionen Menschen weltweit ihre Anlageziele erreichen.
Dafür stehen wir: Value to Investors.
*Daten per 28. Februar 2026. Beträge lauten auf US Dollar.
**Die Vanguard Group, Inc. gehört den Vanguard Fonds und ETFs mit Domizil in den USA. Diese Fonds gehören wiederum den Fondsanlegern.
***Die Anzahl der Mitarbeiter wird jährlich aktualisiert (Stand: 31 Dezember 2025).
Anleger:innen haben zwar keine Kontrolle über die Märkte, aber sie können ihre Kosten reduzieren. Jeder Euro an Gebühren verringert das Renditepotenzial. Deshalb entwickeln wir kosteneffiziente, unkomplizierte Fonds, mit denen Anleger:innen ihre langfristigen Ziele umsetzen können. Entdecken Sie unsere Produkte.
Kosteneffiziente Fonds, erfahrene Investment-Teams
Kosteneffiziente Grundbausteine für ein diversifiziertes Portfolio
Liquide und flexible Anlageinstrumente für alle wichtigen Aktien- und Rentenmärkte
Wir bieten unseren Kunden digitale Live-Events, ausführliche Artikel und regelmäßige Kommentare, in denen wir Marktentwicklungen erläutern und Anleger bei der Optimierung ihrer Portfolios unterstützen.
Live oder On-Demand – spannende Events für Sie, von Marktthemen bis zu Portfolio- und Verhaltenscoaching.
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Dank unserer einzigartigen genossenschaftlichen Eigentümerstruktur in den USA* können wir Interessenkonflikte vermeiden. Aus dieser Struktur leitet sich unser Leistungsversprechen ab: Vanguard vertritt die Interessen aller Anleger, wir stehen für Fairness und Transparenz und sind nur einem Ziel verpflichtet – dem Anlageerfolg unserer Kunden. Diese Eigenschaften kommen in unserer Philosophie, unseren Anlageprinzipien und unserer Geschichte zum Ausdruck.
Vier Grundregeln für erfolgreiche Vermögensanlage.
Wie wir wurden, was wir sind
Was uns von anderen Fonds-Anbietern unterscheidet.
*Die Vanguard Group, Inc. gehört den Vanguard Fonds und ETFs mit Domizil in den USA. Diese Fonds gehören wiederum den Fondsanlegern.