Vanguard ist ein etwas anderer Fondsmanager. Die Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1975 geht auf eine einfache, aber revolutionäre Idee zurück: Investmentgesellschaften sollten ihre Fonds ausschliesslich im Sinne der Fondsanleger verwalten.

Mit dieser Philosophie und kosteneffizienten, unkomplizierten Anlagelösungen konnten bereits Millionen Menschen weltweit ihre Anlageziele erreichen.

Dafür stehen wir: Value to Investors.