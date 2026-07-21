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    • Warum Vanguard anders ist

    Vanguard ist ein etwas anderer Fondsmanager. Die Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1975 geht auf eine einfache, aber revolutionäre Idee zurück: Investmentgesellschaften sollten ihre Fonds ausschliesslich im Sinne der Fondsanleger verwalten.

    Mit dieser Philosophie und kosteneffizienten, unkomplizierten Anlagelösungen konnten bereits Millionen Menschen weltweit ihre Anlageziele erreichen.

    Dafür stehen wir: Value to Investors.

    Zahlen und Fakten zu Vanguard

    Gründungsjahr

    Valley Forge, Pennsylvania, USA

    CEO

    Salim Ramji

    Fondsangebot

    228 Fonds in den USA, 237 Fonds ausserhalb der USA

    Gründungsjahr

    1975

    Verwaltetes Kundenvermögen

    USD 12.5 Billionen*

    Eigentümerstruktur

    Genossenschaftlich**

    Anzahl Mitarbeiter

    20,000 weltweit***

    *Daten per 28. Februar 2026. Beträge lauten auf US Dollar.

    **Die Vanguard Group, Inc. gehört den Vanguard Fonds und ETFs mit Domizil in den USA. Diese Fonds gehören wiederum den Fondsanlegern.

    ***Die Anzahl der Mitarbeiter wird jährlich aktualisiert (Stand: 31 Dezember 2025).

    Kosteneffiziente und unkomplizierte Anlagelösungen

    Anleger:innen haben zwar keine Kontrolle über die Märkte, aber sie können ihre Kosten reduzieren. Jeder Euro an Gebühren verringert das Renditepotenzial. Deshalb entwickeln wir kosteneffiziente, unkomplizierte Fonds, mit denen Anleger:innen ihre langfristigen Ziele umsetzen können. Entdecken Sie unsere Produkte.

    Gain low-cost access to talented investment teams

    Aktive Fonds

    Kosteneffiziente Fonds, erfahrene Investment-Teams

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    Indexfonds

    Kosteneffiziente Grundbausteine für ein diversifiziertes Portfolio

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    ETFs

    Liquide und flexible Anlageinstrumente für alle wichtigen Aktien- und Rentenmärkte

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    Hilfe

    Wir bieten unseren Kunden digitale Live-Events, ausführliche Artikel und regelmäßige Kommentare, in denen wir Marktentwicklungen erläutern und Anleger bei der Optimierung ihrer Portfolios unterstützen.

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    Unsere Veranstaltungen

    Live oder On-Demand – spannende Events für Sie, von Marktthemen bis zu Portfolio- und Verhaltenscoaching.

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    Anlageprodukte für Ihr Unternehmen – und für Ihre Kunden

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    Warum Vanguard anders ist

    Dank unserer einzigartigen genossenschaftlichen Eigentümerstruktur in den USA* können wir Interessenkonflikte vermeiden. Aus dieser Struktur leitet sich unser Leistungsversprechen ab: Vanguard vertritt die Interessen aller Anleger, wir stehen für Fairness und Transparenz und sind nur einem Ziel verpflichtet – dem Anlageerfolg unserer Kunden. Diese Eigenschaften kommen in unserer Philosophie, unseren Anlageprinzipien und unserer Geschichte zum Ausdruck.

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    Unsere Anlageprinzipien

    Vier Grundregeln für erfolgreiche Vermögensanlage.

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    Unsere Geschichte

    Wie wir wurden, was wir sind

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    Unsere Philosophie

    Was uns von anderen Fonds-Anbietern unterscheidet.

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    *Die Vanguard Group, Inc. gehört den Vanguard Fonds und ETFs mit Domizil in den USA. Diese Fonds gehören wiederum den Fondsanlegern.