Wir wollen Anlegerinnen und Anlegern die besten Chancen auf Erfolg geben. Daher haben wir einen Anlageprozess entwickelt, der sich durch sorgfältige Wertpapierauswahl auszeichnet und langfristig bewährt hat. Wir haben nicht nur die richtige Erfahrung und Kompetenz, sondern auch die notwendigen Größenvorteile, um beständige Ergebnisse für unsere Kundinnen und Kunden zu erzielen.
Unser globales Team aus Spezialisten für Wertpapieranalyse, Portfoliomanagement und Handel gewährleistet eine Qualität, auf die sich Anlegerinnen und Anleger unabhängig von Managementstil, Region oder Marktsegment verlassen können.
Vanguard verwaltet seit mehr als 40 Jahren Anleihenportfolios und entwickelt Strategien, die sich unter den unterschiedlichsten Marktbedingungen bewährt haben.
Das Vanguard Fixed Income Team gehört zu den größten der Welt und zählt über 200 Spezialisten, darunter mehr als 60 Analystinnen und Analysten.1
Unsere Fonds setzen einen weltweit einheitlichen Anlageprozess um, der die Vorteile einer globalen Plattform ausschöpft: lokales Markt-Know-how und kontinuierlicher Wertpapierhandel.
1 Quelle: Vanguard: Stand: 31. Dezember 2024.
Wir haben nachhaltige, skalierbare und erfolgreiche Prozesse zur Entwicklung und Verwaltung von Indexfonds definiert. Unsere Fonds sind daher keine Massenware, sondern in erster Linie ein Bekenntnis zu kompromissloser Qualität. Denn wir wissen, dass es bei Qualität nicht nur um Kosten geht, sondern um langfristige Wertschöpfung.
Global Corporate Bond Index Fund
Euro Government Bond Index Fund
Unsere Anleihenfonds werden von der Fixed Income Group verwaltet und streben beständiges, langfristiges Alpha bei robuster Risikokontrolle an.
Global Core und Global Strategic Bond Funds
Im Jahr 2012 haben wir unsere ersten ETFs für den europäischen Markt aufgelegt. Obwohl wir noch ganz am Anfang standen, hatten wir schon damals ein klares Ziel vor Augen: Wir wollten Lösungen entwickeln, die sich über Jahrzehnte bewähren – und genau dieses Prinzip kommt in allen Vanguard ETFs zum Ausdruck.
Global Aggregate Bond UCITS ETF
USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen. Anleger können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.