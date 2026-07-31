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    • Global Aggregate Bond UCITS ETF

    Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating (VAGX)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Anleihen

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
    • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Sept. 2021
    Notierungsdatum
    16. Sept. 2021
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    H34611CH
    Dividend schedule
    Vergleichsindex
    Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Global Fixed Income Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 12'266 32'280 30. Juni 2026
    4.4% 4.4% 31. Juli 2026
    3.4% 3.3% 31. Juli 2026
    8.2 Jahre 8.2 Jahre 31. Juli 2026
    AA- AA- 31. Juli 2026
    6.1 Jahre 6.1 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen -0.8% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 47.63% 46.05% 1.58%
    FrankreichEuropa 6.04% 6.15% -0.11%
    JapanPacific 5.48% 5.51% -0.03%
    DeutschlandEuropa 5.29% 5.71% -0.42%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4.42% 4.56% -0.14%
    ItalienEuropa 4.00% 3.87% 0.13%
    KanadaNordamerika 3.99% 4.05% -0.06%
    SupranationalAndere 3.20% 3.29% -0.09%
    SpanienEuropa 2.76% 2.73% 0.03%
    AustralienPacific 1.94% 2.06% -0.12%
    NiederlandeEuropa 1.50% 1.43% 0.07%
    SüdkoreaPacific 1.31% 1.36% -0.05%
    BelgienEuropa 1.12% 1.10% 0.02%
    ChinaSchwellenmärkte 0.83% 0.95% -0.12%
    SchweizEuropa 0.78% 0.83% -0.05%

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United Kingdom Gilt 0.35041% CHF 22'240'070.52 16'500'000 4.50% 07. Juni 2028
    French Republic Government Bond OAT 0.30230% CHF 19'186'431.49 16'896'834 2.75% 25. Feb. 2030
    United States Treasury Note/Bond 0.25547% CHF 16'214'430.94 16'519'000 3.88% 30. Juni 2030
    French Republic Government Bond OAT 0.25220% CHF 16'006'513.93 14'250'000 2.70% 25. Feb. 2031
    Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.24961% CHF 15'842'132.92 14'039'589 2.40% 15. Nov. 2030
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.23480% CHF 14'902'559.39 13'100'000 2.20% 28. Feb. 2028
    United States Treasury Note/Bond 0.22640% CHF 14'369'468.71 14'560'000 3.38% 29. Feb. 2028
    United States Treasury Note/Bond 0.22052% CHF 13'996'199.22 15'417'500 2.75% 15. Aug. 2032
    United States Treasury Note/Bond 0.20840% CHF 13'227'046.88 13'437'000 4.38% 15. Mai 2034
    United States Treasury Note/Bond 0.20466% CHF 12'989'523.13 13'018'000 4.63% 15. Feb. 2035

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (CHF)
    CHF 20.54
    Veränderung
    CHF-0.06-0.27%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 20.60
    Veränderung
    CHF-0.02-0.12%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    CHF 21.34
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 21.38
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    CHF 20.50
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 20.52
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    CHF 0.84
    Veränderung
    +3.93%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 0.85
    Veränderung
    +3.99%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    1'721'462
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Sept. 2021

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (CHF) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 CHF 20.5419 CHF 20.6000
    13. Aug. 2026 CHF 20.5969 CHF 20.6240
    12. Aug. 2026 CHF 20.5571 CHF 20.6080
    11. Aug. 2026 CHF 20.5580 CHF 20.5950
    10. Aug. 2026 CHF 20.5462 CHF 20.5840
    07. Aug. 2026 CHF 20.6028 CHF 20.6390
    06. Aug. 2026 CHF 20.5898 CHF 20.6030
    05. Aug. 2026 CHF 20.6355 CHF 20.6660
    04. Aug. 2026 CHF 20.6186 CHF 20.6370
    03. Aug. 2026 CHF 20.5627 CHF 20.5940

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: CHF

    Basiswährung: CHF

    Börsen: SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.