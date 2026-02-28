Die Verwaltung der im Vereinigten Königreich und in Irland ansässigen Vanguard-Fonds wird an drei Vanguard-Anlagegesellschaften delegiert: Vanguard Global Advisers LLC (VGA), Vanguard Asset Management Ltd. (VAM), Vanguard Investments Australia Ltd. (VIA), die alle Tochtergesellschaften der Muttergesellschaft The Vanguard Group Inc. (VGI) sind.
Darüber hinaus werden bestimmte Fonds an externe Unterberater delegiert, die vom Vanguard Oversight & Manager Search Team beaufsichtigt werden.
Weitere Einzelheiten finden Sie auf den Seiten der Fondsprodukte.