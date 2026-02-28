Unsere Mission

Unser Gründer legte 1976 den ersten Indexfonds für Privatanlegerinnen und -anleger auf. Damit verschaffte er ihnen Zugang zu passiven, kosteneffizienten Geldanlagen.

Auf dieser Basis gründete er Vanguard und formulierte unsere Mission, die bis heute unser Handeln bestimmt: Wir wollen allen Anlegerinnen und Anlegern die besten Erfolgschancen ermöglichen.