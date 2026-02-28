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    Erneute Gebührensenkung ab dem 28. Juli 2026 auf den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF.

    Die ganze Welt. Jetzt noch günstiger.

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    Ausschliesslich den Kunden verpflichtet

    Sie haben alle Voraussetzungen, um erfolgreich anzulegen. Wir sind hier, um Sie dabei zu unterstützen:

    12.5 Billionen USD Anlagevermögen

    Damit sind wir der zweitgrösste Vermögensverwalter der Welt (Stand 28.2.2026)

    50 Millionen Kunden weltweit

    An Ihrer Seite, auf Ihrer Seite – mit kostengünstigen Fonds & ETFs seit 1975

    Einzigartige Eigentümerstruktur

    Mit unser genossenschaftsähnlichen Eigentümerstruktur stehen bei uns die Interessen der Kunden im Mittelpunkt*

    *Die Vanguard Group, Inc. gehört den Vanguard Fonds und ETFs mit Domizil in den USA. Diese Fonds gehören wiederum den Fondsanlegern.

    Man leading a meeting
    Man leading a meeting

    Unsere Mission

    Unser Gründer legte 1976 den ersten Indexfonds für Privatanlegerinnen und -anleger auf. Damit verschaffte er ihnen Zugang zu passiven, kosteneffizienten Geldanlagen.

    Auf dieser Basis gründete er Vanguard und formulierte unsere Mission, die bis heute unser Handeln bestimmt: Wir wollen allen Anlegerinnen und Anlegern die besten Erfolgschancen ermöglichen.

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    Die Vanguard Prinzipien für erfolgreiche Vermögensanlage

    Manche behaupten, Geldanlage sei kompliziert. Wir sind überzeugt, es geht auch anders. Tatsächlich glauben wir, dass Anlageerfolg auf vier einfachen Prinzipien beruht.

    Diese Grundsätze beruhen auf einer einfachen Idee: Anlegerinnen und Anleger erhöhen ihre Erfolgschancen, wenn sie sich auf die Faktoren konzentrieren, die sie auch kontrollieren können.

    Auf Vanguard Art investieren: Unsere Fonds & ETFs

    Mit den kostengünstigen, breit gestreuten Vanguard ETFs verbleibt mehr in Ihrem Depot. Mit Vanguard investieren Sie transparent und unkompliziert.

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    ETFs

    ETFs sind eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, um breit gestreut in eine Vielzahl von Wertpapieren zu investieren.

    Sie können jederzeit über Ihre ETF-Anteile verfügen und stets nachvollziehen, in welche Wertpapiere Sie investieren.

    Alle Vanguard ETFs ansehen

    Häufig gestellte Fragen

    Wichtige Informationen

    Wir bieten keine Anlageberatung auf Grundlage persönlicher Umstände an. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die auf dieser Seite erwähnten Produkte für Sie geeignet sind, wenden Sie sich bitte an einen Finanzberater. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Daher ist es möglich, dass Sie weniger zurückerhalten, als Sie investiert haben.