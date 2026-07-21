Weitere Informationen über die Anlagepolitik der Fonds finden Sie im Dokument mit den wichtigsten Informationen für Anleger ("KIIDs"). Die KIIDs und der Prospekt für diese Fonds sind auf https://global.vanguard.com/ erhältlich.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.

Die Performancezahlen umfassen die Reinvestition aller Dividenden und eventuellen Ausschüttungen von Kapitalgewinnen. Die Leistungsdaten berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien anfallenden Provisionen und Kosten.

Basis der Fondsperformance NAV zu NAV, nach Abzug der Kosten, wobei die Bruttoeinnahmen reinvestiert werden. Bei ETFs, bei denen die Basiswährung entweder Euro oder US-Dollar ist, können die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen zu- oder abnehmen.

Bei Fonds und ETFs, die in Überseemärkte investieren, kann der Wert dieser Anlage aufgrund von Wechselkursänderungen fallen oder steigen. Einige Fonds können in aufstrebende Märkte investieren, die volatiler sein können als etabliertere Märkte. Infolgedessen kann der Wert dieser Anlage steigen oder fallen. Unternehmensanleihen können zwar höhere Renditen bieten, aber als solche können sie ein größeres Kreditrisiko mit sich bringen, was das Risiko eines Ausfalls bei der Rückzahlung und der Erosion des Kapitalwerts Ihrer Investition erhöht und die Höhe der Erträge schwanken kann. Festverzinsliche Wertpapiere bergen auch das Risiko des Ausfalls bei der Rückzahlung und der Erosion des Kapitalwerts Ihrer Anlage, und die Höhe der Erträge kann schwanken. Bewegungen der Zinssätze werden sich wahrscheinlich auf den Kapitalwert der festverzinslichen Wertpapiere auswirken. Investitionen in kleinere Unternehmen können volatiler sein als Investitionen in gut etablierte Blue-Chip-Unternehmen. Der Fonds oder ETF kann in derivative Finanzinstrumente investieren, die das Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten erhöhen oder verringern und zu größeren Schwankungen des Nettoinventarwerts führen können. Einige Derivate führen zu einem erhöhten Verlustpotenzial, wenn die Gegenpartei des Fonds oder ETFs ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. ETF-Anteile können nur über einen Makler gekauft oder verkauft werden. Die Investition in ETFs ist mit einer Börsenmaklerprovision und einer Geld-/Brief-Spanne verbunden, die vor der Investition in vollem Umfang berücksichtigt werden sollten.

Die Zentralbank von Irland hat dem Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund, Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF, Vanguard Eurozone Inflation Linked Bond Index Fund, Vanguard Japan Government Bond Index Fund, Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF, Vanguard U.K. Government Bond Index Fund and the Vanguard U.S. Government Bond Index Fund die Erlaubnis erteilt, bis zu 100% seines Nettovermögens in unterschiedliche übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten der EU oder staatlichen internationalen Organen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Zum 31. Dezember 2019 investiert der Vanguard Eurozone Inflation Linked Bond Index mehr als 35% seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Frankreich begeben oder garantiert werden. Investiert der Vanguard Japan Government Bond Index Fund mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Japan begeben oder garantiert werden. Investiert der Vanguard U.K. Government Bond Index Fund mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die vom Vereinigten Königreich begeben oder garantiert werden. Investiert der Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die vom Vereinigten Königreich begeben oder garantiert werden. Investiert der Vanguard U.S. Government Bond Index Fund mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von den USA begeben oder garantiert werden. Investiert der Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von den USA begeben oder garantiert werden.

Wir bieten keine Anlageberatung auf Grundlage persönlicher Umstände an. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die auf dieser Seite erwähnten Produkte für Sie geeignet sind, wenden Sie sich bitte an einen Finanzberater. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Daher ist es möglich.