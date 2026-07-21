Wie investieren

Ausgewählte ETFs und Fonds können Sie unter anderem bei einem der unten aufgeführten Online-Broker kaufen,(1) entweder im Rahmen eines Sparplans für regelmässiges Investieren oder als Einmalanlage.
Wenn Sie Gebühren sparen möchten, sollten Sie einen Blick auf die „Sponsored Trades“ mit geringeren Broker-Gebühren werfen.
(1) Die Liste der auf dieser Website aufgeführten Makler ist nicht erschöpfend und kann sich jederzeit ändern.
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Die Liste der auf dieser Website aufgeführten Makler ist nicht erschöpfend und kann sich jederzeit ändern. Jeglicher Verweis auf diese Makler stellt in keiner Weise eine Werbung für die von ihnen angebotenen Dienstleistungen dar, sondern dient lediglich als Hinweis und zur Information. Die Nennung von Maklern darf nicht als Empfehlung interpretiert werden. Anlegerinnen und anleger müssen sich selbst über den regulatorischen Status und die operativen Modalitäten von Makler-Plattformen informieren. (Vanguard übernimmt keinerlei Verantwortung für irgendeine dieser Plattformen.) Wenn Sie auf externe Links klicken, verlassen Sie die Website von Vanguard. Vanguard Investments Switzerland GmbH übernimmt keine Haftung für Inhalte auf externen Websites. Bitte beachten Sie, dass die Kosten und Bedingungen für den Erwerb von Fondsanteilen je nach Broker variieren und auf den entsprechenden Websites zu finden sind. Vanguard Investments Switzerland GmbH führt keine Eignungsbeurteilung in Bezug auf eine Anlage in die entsprechenden Fonds durch. Wenn Sie Fragen wissen möchten, ob die hier beschriebenen Produkte für Sie geeignet und angemessen sind, wenden Sie sich bitte an Ihre Finazberaterin oder Ihren Finanzberater.
Ihre Beraterin oder Ihr Berater kann Sie bei der Verwaltung Ihrer Anlagen unterstützen und für Sie in ETFs und Fonds von Vanguard investieren.
Viele Anlegerinnen und Anleger empfinden professionelle Beratung als nützlich, vor allem wenn sie Vermögen aufbauen wollen oder ihre finanzielle Situation komplexer wird.
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Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
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