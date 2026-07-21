Datenschutzrichtlinien

Einleitung

Die Vanguard Investments Switzerland GmbH und ihre verbundenen Unternehmen («Vanguard», «wir» oder «uns») legen grossen Wert auf den Datenschutz und die Sicherheit der Daten ihrer Kunden und potenziellen Anleger. Vanguard kann bestimmte Daten erheben und speichern, um unseren Kunden eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen anzubieten, darunter Vermögensverwaltung und Finanzberatung. In dieser Datenschutzerklärung («Erklärung») beschreiben wir, wie Vanguard die in dieser Erklärung genannten Daten erhebt, verwendet und weitergibt.

Die Verantwortliche für die von uns erhobenen Daten ist die Vanguard Investments Switzerland GmbH mit Sitz an der Bahnhofstrasse 52, CH-8001 Zürich, eine Gruppengesellschaft der The Vanguard Group, Inc. mit Hauptsitz in den USA unter der Adresse 100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355-2331, postalisch erreichbar unter P.O. Box 2600, Valley Forge, PA 19482-2600. Wie nachstehend im Abschnitt «Grenzüberschreitende Datenübermittlung» erläutert, können die von uns erhobenen Daten in die USA oder in eine andere Rechtsordnung ausserhalb Ihres Wohnsitzlandes übermittelt und dort verarbeitet werden, in der möglicherweise weniger strenge Datenschutzbestimmungen gelten als in Ihrem Wohnsitzland.

Diese Erklärung beruht auf der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem schweizerischen Datenschutzgesetz (DSG). Welcher dieser Erlasse anwendbar ist, hängt von den konkreten Umständen ab. Verweise in dieser Erklärung auf die DSGVO sind so zu verstehen, dass sie auch Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen des DSG umfassen. Das DSG stimmt weitgehend mit der DSGVO überein, weist jedoch einige wesentliche Unterschiede auf. Im Zweifelsfall können Sie sich gerne unter der nachstehend angegebenen Adresse an uns wenden.

Datenerhebung

Vanguard erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten. Im Sinne dieser Erklärung sind «personenbezogene Daten» alle Informationen, die sich – allein oder zusammen mit anderen Informationen, über die Vanguard verfügt oder auf die Vanguard mit vertretbarem Aufwand zugreifen kann – auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, wie beispielsweise Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Angaben zu Finanzkonten sowie Online-Kennungen und Kontoinformationen wie Benutzername und Passwort.

In diesem Abschnitt beschreiben wir unsere Praxis der Datenerhebung, einschliesslich der Arten personenbezogener Daten, die wir erheben. In den nachfolgenden Abschnitten dieser Erklärung beschreiben wir, wie wir personenbezogene Daten verwenden und weitergeben.

Wir erheben personenbezogene Daten über Sie auf verschiedene Weise: direkt von Ihnen, beispielsweise auf der Website (die «Website»); online, etwa im Rahmen unseres E-Mail-Austauschs mit Ihnen; aus öffentlich zugänglichen Quellen, beispielsweise von der Website Ihres Unternehmens, falls Sie Finanzberater sind; von der Registerstelle unserer börsengehandelten Fonds; oder aus Offline-Quellen, etwa Informationen, die wir erheben, wenn Sie ein Konto bei uns eröffnen oder den Kundendienst anrufen. Wir führen zudem die über Sie aus verschiedenen Quellen erhobenen personenbezogenen Daten zusammen. Wir behandeln diese zusammengeführten Informationen gemäss dieser Erklärung. Wenn Sie Vanguard keine Informationen zur Verfügung stellen möchten, können wir Ihnen möglicherweise bestimmte Produkte oder Dienstleistungen nicht anbieten.

Welche personenbezogenen Daten erheben wir?

Vanguard kann die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen oder über Sie erheben:

Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erheben, beispielsweise wenn Sie Informationen bei uns anfordern oder bei uns investieren: Vanguard erhebt und speichert personenbezogene Daten über Sie sowie über jede Person oder Organisation, in deren Auftrag Sie handeln, die Sie uns zur Verfügung stellen, beispielsweise wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung von Vanguard beziehen, Informationen oder Unterlagen bei uns anfordern oder auf andere Weise mit uns oder unserer Website interagieren. Die Art der von uns erhobenen personenbezogenen Daten hängt von Ihrer jeweiligen Interaktion mit uns ab, kann jedoch Folgendes umfassen:

Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihr Geschlecht, Ihren Firmennamen sowie Ihre Hauptfunktion oder Ihren Titel;

Postadresse;

Telefon- und Faxnummern;

E-Mail-Adresse;

Kontonummer und weitere Kontoinformationen;

Benutzername, Passwort und weitere Zugangsdaten; sowie

Steuernummer/Sozialversicherungsnummer sowie Angaben zu Bankkonto und Zahlungsmethode, sofern diese Informationen für die Verwaltung Ihrer Konten erforderlich sind;

Einzahlungsbeträge und Anlageentscheide;

Angaben zu Zeichnungsberechtigten, Bevollmächtigten oder Vertretern;

Kopien aller relevanten Rechtsdokumente;

Angaben zu den Dienstleistungen, an denen Sie interessiert sind, sowie zu Ihren Anlagebedürfnissen;

Informationen über Mitarbeitende, Bevollmächtigte oder andere Vertreter eines Kunden oder potenziellen Kunden, sofern diese Informationen zur Eröffnung oder Führung eines Kontos erforderlich sind; und

sonstige Informationen, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen, etwa Informationen, die zu Identifikations- oder Authentifizierungszwecken erhoben werden.

Wir können personenbezogene Daten auch von Dritten erheben, die zur Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten berechtigt sind, etwa von Ihrem Arbeitgeber oder von Unternehmen, die Dienstleistungen zur Identitätsprüfung anbieten.

Informationen über Dritte: Wir können von Ihnen Informationen über andere Personen erheben, die mit Ihrem Konto in Verbindung stehen. [Wenn Sie Informationen über Zeichnungsberechtigte, unterhaltsberechtigte Personen, Verwandte, potenzielle Begünstigte, Mitarbeitende, Bevollmächtigte oder andere Vertreter wie oben beschrieben offenlegen, sichern Sie zu, dass Sie dies ausschliesslich im Einklang mit dem anwendbaren Datenschutzrecht tun; dass Sie sicherstellen, dass den betreffenden Personen zuvor eine Kopie dieser Erklärung ausgehändigt wird und sie darüber informiert werden, dass Vanguard Informationen über sie speichert und diese für alle in dieser Erklärung genannten Zwecke verwenden darf; und dass Sie, soweit erforderlich, die Einwilligung der anderen Personen zur Erhebung, Nutzung und Weitergabe ihrer Daten durch Vanguard gemäss dieser Erklärung einholen. Vanguard kann diese Personen, soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, darüber informieren, dass ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt wurden, und ihnen eine Kopie dieser Erklärung zukommen lassen.][WW1]

Informationen aus Telefonaten, E-Mails, Online-Chats, SMS oder anderen Kommunikationen mit Vanguard: Wenn Sie mit Vanguard per Telefon, E-Mail, Online-Chat, SMS oder auf andere Weise kommunizieren, kann Vanguard diese Kommunikation aufzeichnen. Im Einklang mit dem geltenden Recht kann Vanguard zudem (nach vorheriger Benachrichtigung und, falls erforderlich, nach Einholung Ihrer Einwilligung) Telefongespräche zu Schulungs-, Qualitätssicherungs-, Sicherheits- und Kundendienstzwecken aufzeichnen und überwachen.

In Umfragen enthaltene Informationen: Vanguard kann Sie bitten, Umfragen zu Forschungszwecken, zur Bewertung der Kundenzufriedenheit oder für ähnliche kundendienstbezogene Zwecke auszufüllen. Sie sind nicht verpflichtet, an diesen Umfragen teilzunehmen, und die Bereitstellung von Informationen, die von Vanguard oder im Auftrag von Vanguard im Rahmen dieser Umfragen erhoben werden, liegt in Ihrem Ermessen.

Informationen, die wir automatisch erfassen: Sofern Sie eingewilligt haben, können wir auf unserer Website und über die E-Mails, die wir Ihnen senden, Daten über Sie erfassen, einschliesslich der Information, ob Sie auf Links in unseren E-Mails klicken. Wir setzen verschiedene Technologien ein, etwa Cookies, Web-Beacons und ähnliche Mechanismen, wie in unserer Cookie-Richtlinie näher beschrieben.

Wir können diese Daten mit weiteren Informationen kombinieren, die wir über Sie erfasst haben, einschliesslich – sofern zutreffend – Ihres Namens und anderer personenbezogener Daten. Wenn wir diese Daten mit personenbezogenen Daten kombinieren, behandeln wir alle kombinierten Informationen als personenbezogene Daten. Wenn Sie sich für den gesicherten Zugriff auf unsere Website registriert haben, können wir die Informationen, die wir während einer gesicherten (angemeldeten) Sitzung über Ihre Nutzung unserer Website erfassen, mit anderen Informationen kombinieren, die wir über Sie haben, etwa Suchanfragen, die Sie durchführen, oder Informationen, die Sie während Ihrer Web-Sitzung anfordern. Wir können Ihren Computer oder Ihr Gerät bei jedem Besuch unserer Website identifizieren, auch wenn Sie sich nicht anmelden, und feststellen, ob Sie durch Anklicken eines E-Mail-Links auf unsere Website gelangt sind. Dies ermöglicht es uns, Informationen über Ihre Website-Besuche sowie über Vanguard-Anzeigen, die Sie möglicherweise auf anderen Websites angesehen haben, mit Ihnen zu verknüpfen. Wir können diese kombinierten Informationen nutzen, um die Attraktivität und Nützlichkeit der auf unserer Website angebotenen Informationen und Tools sowie die Wirksamkeit unserer E-Mail-Kommunikation und Online-Werbung zu bewerten und um Vanguard-Produkte und -Dienstleistungen zu identifizieren, die für Sie von Interesse sein könnten. Weitere Informationen darüber, wie wir und unsere Dienstleister Informationen für Analyse- und Werbezwecke nutzen, finden Sie im Abschnitt unserer Cookie-Richtlinie mit dem Titel: Welche Cookies verwenden wir und warum?

Verwendung, Rechtsgrundlage und Weitergabe

Wie nutzen wir personenbezogene Daten und auf welche Rechtsgrundlagen stützen wir deren Nutzung?

Wir nutzen die von uns erhobenen personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie uns zur Verfügung gestellt wurden, einschliesslich der in dieser Erklärung beschriebenen und der gesetzlich vorgeschriebenen Zwecke. Dazu gehören die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zwecke. Wir erheben, nutzen und geben Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke nur dann weiter, wenn wir überzeugt sind, über eine angemessene Rechtsgrundlage (oder einen «Rechtsgrund») zu verfügen, soweit dies nach anwendbarem Datenschutzrecht erforderlich ist. Wir haben unsere Rechtsgrundlage für jeden Verarbeitungszweck in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Kategorien personenbezogener Daten Zwecke der Verarbeitung Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erheben Informationen über Dritte Zum Aufbau und zur Verwaltung Ihrer Geschäftsbeziehung mit uns, zur Erfüllung der Bedingungen einer Vereinbarung, die Sie mit uns getroffen haben, und zur sonstigen Bereitstellung der Produkte und Dienstleistungen von Vanguard für Sie. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist erforderlich, um einen Vertrag mit Ihnen zu erfüllen oder vorvertragliche Massnahmen zu ergreifen, d. h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erheben Informationen aus der Kommunikation mit Vanguard Um mit Ihnen zu kommunizieren, Sie über wichtige Aktualisierungen oder Änderungen der Produkte und Dienstleistungen von Vanguard zu informieren und relevante Anfragen oder Beschwerden zu verarbeiten. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines überwiegenden berechtigten Interesses, d. h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; in diesen Fällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten verhältnismässig und achten Ihre Datenschutzrechte, und Sie können dieser Verarbeitung widersprechen, wie anschliessend unter «Ihre gesetzlichen Rechte» erläutert. Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erheben Informationen aus der Kommunikation mit Vanguard Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen und zum Schutz unserer Rechte, einschliesslich – ohne darauf beschränkt zu sein – der Einhaltung von Aufbewahrungs-, Melde- und Steuerpflichten nach geltendem Recht (etwa gesellschafts-, steuer-, anlage- oder wertpapierrechtlicher Vorschriften sowie Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei). Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns ist erforderlich, um einer einschlägigen rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtung nachzukommen, d. h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erheben Informationen aus der Kommunikation mit Vanguard Informationen, die wir automatisch erheben Zu Marketing- und Werbezwecken nach geltendem Recht. So nutzen wir beispielsweise, soweit nach geltendem Recht zulässig, Ihre personenbezogenen Daten – etwa Ihre E-Mail-Adresse –, um Ihnen Neuigkeiten und Newsletter zu senden, Sie auf andere Weise zu Vanguard-Produkten oder zu Informationen zu kontaktieren, von denen wir annehmen, dass sie für Sie von Interesse sein könnten, oder um Sie über Werbeaktionen, Wettbewerbe oder Umfragen zu informieren. Auch wenn wir hoffen, dass Sie unsere Werbemitteilungen interessant finden, können Sie deren Erhalt abbestellen, indem Sie den Anweisungen zum «Abbestellen» am Ende jeder Mitteilung folgen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beruht auf Ihrer Einwilligung, d.h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, sofern wir gesetzlich verpflichtet sind, diese einzuholen. Andernfalls erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage eines überwiegenden berechtigten Interesses, d.h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; in diesen Fällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten stets in einer Weise, die verhältnismässig ist und Ihre Datenschutzrechte achtet. Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erheben Informationen aus der Kommunikation mit Vanguard In Umfragen enthaltene Informationen Informationen, die wir automatisch erheben Um neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln oder unsere bestehenden Produkte und Dienstleistungen zu verbessern; Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines überwiegenden berechtigten Interesses, d. h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; in diesen Fällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten verhältnismässig und achten Ihre Datenschutzrechte, und Sie können dieser Verarbeitung widersprechen, wie anschliessend unter «Ihre gesetzlichen Rechte» erläutert. Informationen, die wir automatisch erfassen Um die Inhalte, Informationen und Werbung, die wir Ihnen gegebenenfalls zusenden oder anzeigen, auf Sie zuzuschneiden – einschliesslich wie in unserer Cookie-Richtlinie erläutert –, um standortbezogene Anpassungen sowie personalisierte Hilfe und Anleitungen anzubieten und um Ihre Erfahrungen mit Vanguard und bei der Nutzung der Website anderweitig zu personalisieren. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beruht auf Ihrer Einwilligung, d.h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Informationen, die wir automatisch erfassen Um Besucher der Website und verschiedener Website-Funktionen zu zählen und zu erkennen und um besser zu verstehen, wie Nutzer auf unsere Website sowie die Produkte und Dienstleistungen von Vanguard zugreifen und diese nutzen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beruht auf Ihrer Einwilligung, d.h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Informationen, die wir automatisch erfassen Zur Unterstützung der Leistung der Website, zur Durchführung von Website-Analysen, zur Verbesserung der Navigation auf der Website sowie zur Optimierung unseres Webdesigns und unserer Funktionalität. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beruht auf Ihrer Einwilligung, d.h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erheben Informationen aus der Kommunikation mit Vanguard In Umfragen enthaltene Informationen Informationen, die wir automatisch erfassen Zum Schutz der Rechte und des Eigentums von Vanguard und der mit Vanguard verbundenen Unternehmen, einschliesslich zur Geltendmachung oder Abwehr von Rechtsansprüchen, zur Einholung von Rechtsberatung, zur Verteidigung unserer Rechte, zum Schutz unserer Rechte oder unseres Eigentums sowie derjenigen der mit Vanguard verbundenen Unternehmen, zum Schutz vor Betrug und Missbrauch, zum Schutz anderer Nutzer unserer Dienste und unserer Website sowie zum Schutz von Leib, Leben oder Eigentum anderer (natürlicher oder juristischer Personen). Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist erforderlich, um einer einschlägigen rechtlichen oder regulatorischen Verpflichtung nachzukommen, die uns obliegt, d.h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, oder die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines überwiegenden berechtigten Interesses, d.h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; in diesen Fällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten stets in einer Weise, die verhältnismässig ist und Ihre Datenschutzrechte achtet, und Sie haben das Recht, dieser Verarbeitung zu widersprechen, wie anschliessend unter «Ihre gesetzlichen Rechte» erläutert. In Umfragen enthaltene Informationen Zur Durchführung von Marktforschung wie beispielsweise Kundenzufriedenheitsumfragen und Fokusgruppen zu geplanten Produkten. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines überwiegenden berechtigten Interesses, d.h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; in diesen Fällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten stets in einer Weise, die verhältnismässig ist und Ihre Datenschutzrechte achtet, und Sie haben das Recht, dieser Verarbeitung zu widersprechen, wie anschliessend unter «Ihre gesetzlichen Rechte» erläutert. In Umfragen enthaltene Informationen Informationen, die wir automatisch erfassen Für sonstige Forschungs- und Analysezwecke. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage eines überwiegenden berechtigten Interesses, d.h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; in diesen Fällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten stets in einer Weise, die verhältnismässig ist und Ihre Datenschutzrechte achtet, und Sie haben das Recht, dieser Verarbeitung zu widersprechen, wie anschliessend unter «Ihre gesetzlichen Rechte» erläutert. Dies wird von Ihnen im Einzelfall bestimmt und kann Folgendes umfassen: Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erheben Informationen, die wir automatisch erfassen Um Informationen direkt an Websites oder Online-Dienste Dritter weiterzugeben, wenn Sie bestimmte Funktionen auf unserer Website genutzt haben, etwa das Teilen von Artikeln oder Inhalten in sozialen Medien. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beruht auf Ihrer Einwilligung, d.h. auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Führen wir automatisierte Entscheidungsfindungen unter Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch?

Soweit gesetzlich zulässig, können wir automatisierte Verarbeitung und ähnliche Instrumente einsetzen, um automatisierte Entscheidungen über Sie zu treffen, die rechtliche oder ähnlich erhebliche Auswirkungen haben. Wenn wir solche automatisierten Entscheidungen treffen, informieren wir Sie über die involvierte Logik sowie über die Tragweite und die voraussichtlichen Folgen einer solchen Verarbeitung und holen Ihre Einwilligung ein, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. In der Regel verwenden wir bei solchen Entscheidungen keine besonders Kategorien personenbezogener Daten, es sei denn, Sie haben eingewilligt oder wir sind nach geltendem Recht zu einer solchen Verarbeitung verpflichtet. Sie haben das Recht, ein menschliches Eingreifen in die Entscheidung zu verlangen, Ihren Standpunkt darzulegen und die Entscheidung anzufechten.

An wen geben wir personenbezogene Daten weiter?

Wir können personenbezogene Daten zu den folgenden Zwecken an Dritte weitergeben, soweit gesetzlich zulässig. Sie haben gewisse Rechte, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, wie nachstehend beschrieben:

Verbundene Unternehmen: Wir geben personenbezogene Daten an mit Vanguard verbundene Unternehmen für die in dieser Erklärung beschriebenen Zwecke weiter. Verbundene Unternehmen können Sie per E-Mail kontaktieren, um Sie auf die Produkt- und Dienstleistungsangebote von Vanguard aufmerksam zu machen (jeweils vorausgesetzt, Sie haben dem Erhalt solcher E-Mails zugestimmt oder, falls Sie zuvor beim Erwerb von Produkten oder Dienstleistungen bei uns keinen Widerspruch gegen solche E-Mails eingelegt haben, damit ebenfalls Ihr Interesse am Erhalt dieser E-Mails bekundet haben).

Dienstleister: Wir können personenbezogene Daten und sonstige Daten an unsere Dienstleister weitergeben, die diese zur Erfüllung von Aufgaben im Auftrag von Vanguard verwenden. Diese Dienstleister unterstützen uns unter anderem dabei, Vanguard-Produkte und -Dienstleistungen bereitzustellen, Ihnen Mitteilungen und Auszüge zuzusenden, Ihre Konten zu verwalten sowie die Website zu betreiben und zu verbessern. Unsere Dienstleister können Informationen über Sie nach geltendem Recht direkt im Auftrag von Vanguard erheben, verarbeiten und speichern. Zu den Dienstleistern von Vanguard gehören:

jede Organisation, die an der Bereitstellung, dem Betrieb oder der Verwaltung der Website, der zugehörigen Systeme oder anderer Vanguard-Dienstleistungen beteiligt ist, etwa Administratoren, Versanddienstleister, E-Mail-Versender und -Anbieter, Technologiedienstleister sowie Dritte, die Analyse- und Werbedienstleistungen gemäss unserer Cookie-Richtlinie erbringen; und

die Revisionsstellen, Rechtsberater und sonstigen Berater von Vanguard.

Kundenbevollmächtigte: Sofern eine Rechtsgrundlage für eine solche Verarbeitung vorliegt, können wir personenbezogene Daten an Ihre Bevollmächtigten oder Vertreter weitergeben, darunter:

Ihre rechtlichen oder sonstigen Berater;

jeden Verwalter oder Treuhänder eines Fonds oder Trusts, an den Ihr Anlageguthaben übertragen oder umgeschichtet werden soll;

Ihren gesetzlichen Vertreter oder Rechtsbeistand; und

andere Finanzinstitute, die ein Konto auf Ihren Namen führen oder bei denen Sie zeichnungsberechtigt sind, beispielsweise wenn Beträge auf dieses oder von diesem Konto überwiesen wurden.

Rechtliche Zwecke: Wir können Informationen über Sie offenlegen, um Gesetze, Gerichtsverfahren, gerichtliche Anordnungen oder andere rechtliche Verfahren zu befolgen, etwa als Reaktion auf einen Gerichtsbeschluss oder eine Vorladung. Wir können Informationen an Behörden weitergeben, die mutmasslich betrügerische oder verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Ihrem Konto oder einem anderen Konto, für das Sie handlungsbefugt sind, untersuchen (oder möglicherweise untersuchen könnten).

Verkauf oder sonstige Übertragung des Unternehmens: Wir behalten uns das Recht vor, Informationen offenzulegen, um die Lizenzierung, Fusion, den Verkauf, die Abtretung, den Erwerb, die Finanzierung, die Verbriefung, die Versicherung, den Konkurs oder eine sonstige Übertragung unserer Technologie oder unseres Geschäfts oder eines Teils davon an Dritte nach geltendem Recht zu ermöglichen.

Marktforschung: Wir geben Informationen an Marktforschungsunternehmen oder mit Vanguard verbundene Unternehmen weiter, um Erkenntnisse über unser Geschäft oder unseren Kundenstamm zu gewinnen. Wir können die Kontaktdaten unserer Kunden oder potenziellen Kunden an Marktforschungsunternehmen weitergeben, damit diese im Auftrag von Vanguard Marktforschung betreiben, soweit nach geltendem Recht zulässig. Alle zu Marktforschungszwecken verarbeiteten personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden, d.h. nach Abschluss der Marktforschungsstudie(n), für die sie erhoben wurden, oder – falls früher – sobald Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck widersprochen haben.

Direkte Weitergabe über Websites und Dienste von Drittanbietern: Die Website ermöglicht es Ihnen möglicherweise, Informationen direkt an Websites oder Online-Dienste Dritter weiterzugeben. So enthält die Website beispielsweise Funktionen, mit denen Sie Artikel oder Inhalte über Facebook, Google Plus, Twitter, LinkedIn und andere Dienste teilen können. Wenn Sie diese Funktionen nutzen, geben Sie möglicherweise Informationen an diese Websites oder Dienste und deren Nutzer sowie ganz allgemein an die Öffentlichkeit weiter. Diese Websites und Dienste können zudem ein Cookie auf Ihrem Gerät setzen und/oder darauf zugreifen.

Wettbewerbe, Gewinnspiele und Werbeaktionen: Vanguard kann eine Agentur damit beauftragen, Wettbewerbe, Gewinnspiele oder Werbeaktionen auf der Website oder andernorts durchzuführen. Wenn Sie sich zur Teilnahme entscheiden, können wir oder Dritte Ihren Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Informationen anfordern, soweit dies erforderlich ist, um Ihre Teilnahmeberechtigung sicherzustellen und die Vorschriften für Lotterien und Glücksspiele einzuhalten. In Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften kann es zudem erforderlich sein, Angaben zu den Gewinnern von Wettbewerben in geeigneten Nachrichtenmedien zu veröffentlichen.

Aggregierte Informationen: Vanguard gibt von Zeit zu Zeit aggregierte Informationen über Nutzer der Website oder der Produkte und Dienstleistungen von Vanguard weiter, etwa Berichte über die Nutzung der Website oder der Dienstleistungen von Vanguard zu aufsichtsrechtlichen Melde- oder Marketingzwecken.

Grenzüberschreitende Datenübermittlungen

Vanguard unterhält in der Regel Server und Systeme sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten. Diese Server und Systeme werden von oder im Auftrag von The Vanguard Group, Inc. oder von mit Vanguard verbundenen Unternehmen mit Sitz innerhalb oder ausserhalb der Vereinigten Staaten verwaltet. Vanguard kann die Verarbeitung Ihrer Daten zudem an andere Dritte in den Vereinigten Staaten oder in anderen Ländern als Ihrem Wohnsitzland untervergeben oder Ihre Daten anderweitig an diese weitergeben, einschliesslich an mit Vanguard verbundene Unternehmen, und zwar zu folgenden Zwecken: Pflege der Geschäftsbeziehungen zu Geschäftspartnern und Kunden; Werbung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit; Rechnungswesen und Aufzeichnungen; Forschung und Einhaltung von Finanzvorschriften.

Vanguard kann personenbezogene Daten ausserhalb der Schweiz und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, einschliesslich in die Vereinigten Staaten und potenziell weltweit, sofern dies notwendig und verhältnismässig ist. Werden die von uns erhobenen personenbezogenen Daten in die Vereinigten Staaten oder an einen anderen Ort ausserhalb der Schweiz oder des EWR übermittelt und dort verarbeitet – in ein Land, das im Sinne von Artikel 45 DSGVO (oder anderer anwendbarer Rechtsvorschriften) kein angemessenes Schutzniveau bietet –, ergreifen wir Massnahmen, um sicherzustellen, dass die Daten ein gleichwertiges Schutzniveau geniessen, als verblieben sie in der Schweiz oder im EWR; dazu gehört der Abschluss von Datenübermittlungsvereinbarungen unter Verwendung der von der EU-Kommission genehmigten Standardvertragsklauseln. Eine Liste der Länder mit angemessenem Schutzniveau ist unter https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en (und www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/568/en#annex_1/lvl_u1 für die Schweiz) verfügbar. Bitte wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten von Vanguard, wenn Sie Einzelheiten zu den Mechanismen erhalten möchten, nach denen Ihre Daten ausserhalb des EWR übermittelt werden können.

Vanguard kann sich in bestimmten Fällen zudem auf eine Ausnahmebestimmung berufen, die eine Übermittlung in ein Land ohne Standardvertragsklauseln erlaubt. Dies kann unter eng begrenzten Umständen gelten, etwa im Rahmen ausländischer Gerichtsverfahren sowie in Fällen, in denen die Offenlegung zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, oder wenn Sie eingewilligt haben oder wenn die Daten von Ihnen allgemein zugänglich gemacht wurden und Sie deren Verarbeitung nicht widersprochen haben.

Aufbewahrung

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so lange auf, wie dies zur Erfüllung der Zwecke, für die wir sie erhoben haben, vernünftigerweise erforderlich ist, einschliesslich zur Erfüllung gesetzlicher, regulatorischer, steuerlicher, buchhalterischer oder berichtsbezogener Anforderungen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten länger aufbewahren, falls eine Beschwerde vorliegt oder wir vernünftigerweise davon ausgehen, dass ein Rechtsstreit im Zusammenhang mit unserer Beziehung zu Ihnen droht.

Zur Bestimmung der angemessenen Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten berücksichtigen wir den Umfang, die Art und die Sensibilität der personenbezogenen Daten, das potenzielle Schadensrisiko durch unbefugte Nutzung oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten, die Zwecke, zu denen wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, und ob wir diese Zwecke auf andere Weise erreichen können, sowie die geltenden gesetzlichen, regulatorischen, steuerlichen, buchhalterischen oder sonstigen Anforderungen.

Einzelheiten zu den Aufbewahrungsfristen für verschiedene Aspekte Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Aufbewahrungsrichtlinie, die Sie bei uns anfordern können. Gesetzlich sind wir verpflichtet, grundlegende Informationen über unsere Kunden aufzubewahren (einschliesslich Kontakt-, Identitäts-, Finanz- und Transaktionsdaten).

Unter bestimmten Umständen können Sie uns auffordern, Ihre Daten zu löschen; weitere Informationen finden Sie nachstehend unter «Ihre gesetzlichen Rechte».

Wir können Ihre personenbezogenen Daten zudem für Forschungs- oder statistische Zwecke anonymisieren (sodass sie nicht mehr mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können); in diesem Fall dürfen wir diese Informationen zeitlich unbegrenzt nutzen, ohne Sie gesondert zu benachrichtigen.

Ihre gesetzlichen Rechte

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen und abhängig vom anwendbaren Recht sowie – in einigen Fällen – von der jeweiligen Verarbeitung haben Sie bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:

Recht auf Auskunft über personenbezogene Daten

Sie haben das Recht, von uns eine Kopie der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, und in Bezug auf die personenbezogenen Daten, von denen Sie eine Kopie erhalten, haben Sie unter anderem das Recht, über Folgendes informiert zu werden:

die Kategorien dieser personenbezogenen Daten;

die Zwecke, die Rechtsgrundlage und die Methoden der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten; und

die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben werden können.

Recht auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Wir können die Richtigkeit der personenbezogenen Daten vor deren Berichtigung überprüfen.

Zudem können Sie in eng begrenzten Fällen verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen, wenn:

sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden; oder

Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben (sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruhte); oder

Sie erfolgreich Widerspruch erhoben haben (siehe «Widerspruchsrecht» weiter unten); oder

sie unrechtmässig verarbeitet wurden; oder

die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der wir unterliegen.

Wir sind nicht verpflichtet, Ihrem Löschungsbegehren nachzukommen, wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich ist:

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung; oder

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Sie können uns auffordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, jedoch nur, wenn:

ihre Richtigkeit bestritten wird, damit wir diese überprüfen können; oder

die Verarbeitung unrechtmässig ist, Sie aber keine Löschung wünschen; oder

sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden, wir sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen weiterhin benötigen; oder

Sie Ihr Widerspruchsrecht ausgeübt haben und die Prüfung, ob überwiegende Gründe vorliegen, noch aussteht.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten nach einem Antrag auf Einschränkung weiterhin verwenden:

wenn wir Ihre Einwilligung haben; oder

zur Geltendmachung, Ausübung oder Abwehr von Rechtsansprüchen; oder

zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen, oder Sie können verlangen, dass wir sie direkt an einen anderen Verantwortlichen übermitteln, in beiden Fällen jedoch nur, wenn:

die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder auf der Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen beruht; und

die Verarbeitung automatisiert erfolgt.

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Sie können jeder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, die auf unseren berechtigten Interessen beruht, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Grundrechte und Grundfreiheiten unsere berechtigten Interessen überwiegen.

Erheben Sie Widerspruch, haben wir die Möglichkeit nachzuweisen, dass zwingende berechtigte Interessen vorliegen, die Ihre Rechte und Freiheiten überwiegen.

Widerspruchsrecht gegen die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke

Sie können verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht für Direktmarketingzwecke verwenden.

Wenn Sie möchten, dass Vanguard keine Werbemitteilungen mehr an Ihre E-Mail-Adresse sendet, können Sie deren Erhalt abbestellen, indem Sie den Anweisungen zum «Abbestellen» am Ende jeder Mitteilung folgen.

Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde

Die primäre Aufsichtsbehörde von Vanguard für Datenschutzangelegenheiten in der Schweiz ist der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB). Sofern die DSGVO anwendbar ist, haben Sie zudem das Recht, eine Beschwerde bei Ihrer örtlichen Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Art und Weise haben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

Wir bitten Sie, allfällige Anliegen zunächst mit uns zu klären; gleichwohl steht es Ihnen jederzeit frei, sich an Ihre Aufsichtsbehörde zu wenden.

Wenn Sie eines der vorstehend beschriebenen Rechte ausüben möchten, richten Sie Ihre Anfrage bitte an die Adresse oder E-Mail-Adresse, die nachstehend im Abschnitt «Kontakt» angegeben ist. Bitte geben Sie in Ihrer Nachricht an, welches Recht Sie ausüben möchten und auf welche Informationen Sie zugreifen oder die Sie einsehen, berichtigen oder löschen möchten.

Bevor wir Ihnen die angeforderten personenbezogenen Daten offenlegen, können wir Sie aus Sicherheitsgründen um zusätzliche Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität bitten. Wir behalten uns vor, soweit gesetzlich zulässig eine Gebühr zu erheben, etwa wenn Ihre Anfrage offensichtlich unbegründet oder exzessiv ist.

Wir können Ihrer Anfrage möglicherweise nicht immer vollständig nachkommen, etwa wenn dadurch unsere Geheimhaltungspflicht gegenüber Dritten beeinträchtigt würde oder wenn wir gesetzlich berechtigt sind, die Anfrage auf andere Weise zu behandeln.

Datenschutz für Kinder

Die Website richtet sich nicht an Kinder unter 18 Jahren, und Vanguard erhebt wissentlich keine Daten von Personen unter 18 Jahren. Wir empfehlen Personen unter 18 Jahren, vor der Nutzung der Website oder der Übermittlung von Informationen über sich selbst über das Internet die Erlaubnis ihrer Eltern einzuholen.

Kontakt

Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben oder Bedenken hinsichtlich der Art und Weise, wie wir mit Ihren Daten umgegangen sind, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail an privacy@vanguard.com zu senden. Sie können uns auch kontaktieren, indem Sie eine Nachricht an folgende Adresse senden:

Vanguard Investments Switzerland GmbH

Bleicherweg

30 CH-8002 Zürich

Sie können sich auch per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: privacy@vanguard.com

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich unseres Umgangs mit Ihren personenbezogenen Daten äussern, können wir weitere Angaben zu Ihren Bedenken von Ihnen anfordern und gegebenenfalls weitere Parteien beiziehen oder konsultieren, um Ihr Anliegen abzuklären und zu lösen. Wir dokumentieren Ihre Anfrage sowie eine allfällige Lösung Ihres Anliegens.

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung

Änderungen an dieser Erklärung veröffentlichen wir auf unserer Website zusammen mit dem Datum des Inkrafttretens der geänderten Erklärung. Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung regelmässig zu überprüfen. Sollten wir wesentliche Änderungen an dieser Erklärung vornehmen, werden Sie in geeigneter Weise benachrichtigt.

Überarbeitet: Juni 2026