Wichtige Anlegerinformationen

Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können fallen oder steigen, und die Anleger erhalten möglicherweise weniger zurück als sie investiert haben. Im Falle von Fonds, die in ausländische Märkte investieren, kann der Wert dieser Anlagen aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Einige Fonds können in Schwellenländern investieren, deren Märkte volatiler sein können als etablierte Märkte. Infolgedessen kann der Wert dieser Anlage steigen oder fallen. Unternehmensanleihen können höhere Renditen bieten, sind aber auch mit einem höheren Kreditrisiko behaftet, was das Risiko eines Ausfalls bei der Rückzahlung und einer Verringerung des Kapitalwerts Ihrer Anlage erhöht, und die Höhe der Erträge kann schwanken. Bei festverzinslichen Wertpapieren besteht ausserdem das Risiko, dass die Rückzahlung ausbleibt und der Kapitalwert Ihrer Anlage sinkt, und die Höhe der Erträge kann schwanken. Die Entwicklung der Zinssätze kann sich auf den Kapitalwert festverzinslicher Wertpapiere auswirken. Anlagen in kleineren Unternehmen können volatiler sein als Anlagen in etablierten Blue-Chip-Unternehmen. Einige Fonds können in Derivate investieren. Die Risiken, die mit dem Einsatz von Derivaten verbunden sind, unterscheiden sich von den Risiken, die mit Direktanlagen in Wertpapiere und andere traditionelle Anlagen verbunden sind, oder sind möglicherweise grösser als diese. Es gibt keine Garantie dafür, dass eine von einem Fonds eingesetzte Derivatstrategie erfolgreich sein wird, und ein Fonds kann infolgedessen einen erheblichen Verlust erleiden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Kosten unberücksichtigt.

Die irische Zentralbank hat dem Vanguard Eurozone Inflation Linked Bond Index Fund, dem Vanguard Japan Government Bond Index Fund, dem Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF, dem Vanguard UK Government Bond Index Fund und dem Vanguard U.S. Government Bond Index Fund die Genehmigung erteilt, bis zu 100 % des Nettovermögens in verschiedenen übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen Behörden, Nicht-EU-Mitgliedstaaten oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden. Zum 31. Dezember 2018 investiert der Vanguard Eurozone Inflation Linked Bond Index Fund mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Frankreich begeben oder garantiert werden. Der Vanguard Japan Government Bond Index Fund investiert mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Japan begeben oder garantiert werden. Der Vanguard UK Government Bond Index Fund investiert mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die vom Vereinigten Königreich begeben oder garantiert werden. Der Vanguard U.S. Government Bond Index Fund investiert mehr als 35% seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von den USA begeben oder garantiert werden. Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF investiert mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die in den USA begeben oder garantiert werden. Weitere Informationen über die Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen («KID»).

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind in den jeweiligen Landessprachen kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder über unsere Website.

Die Verwaltungsgesellschaft von Vanguard Investment Series plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Investments Switzerland GmbH ist ein Vertriebspartner von Vanguard Investment Series plc.

Vanguard Investment Series plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen und in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb registriert. Interessierte Anleger werden für weitere Informationen auf den Fondsprospekt verwiesen. Darüber hinaus wird interessierten Anlegern dringend empfohlen, sich bei ihren eigenen professionellen Beratern über die Auswirkungen einer Anlage in die Fonds, das Halten oder die Veräusserung von Anteilen der Fonds und den Erhalt von Ausschüttungen in Bezug auf diese Anteile nach dem Recht der Länder, in denen sie steuerpflichtig sind, zu informieren.

Vanguard Investments Switzerland GmbH

Vanguard Investments Switzerland GmbH informiert lediglich über Produkte und gibt keine auf die individuellen Umstände abgestimmte Anlageberatung. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung oder zur Eignung oder Angemessenheit des/der auf dieser Website beschriebenen Produkts/Produkte haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

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