Unser Engagement für Barrierefreiheit

Vanguards Mission ist es, sich für alle Anlegerinnen und Anleger einzusetzen. Deshalb möchten wir, dass möglichst viele Menschen unsere Website und Dienstleistungen nutzen können.

Dazu folgen wir den Empfehlungen der Web Accessibility Initiative. Unser Ziel ist es, die Stufe AA der Web Content Accessibility Guidelines zu erreichen.

Wie barrierefrei unsere Website wirklich ist

Um unsere Website barrierefrei zu gestalten, verwenden wir:

starken Farbkontrast und gut lesbare Schriftarten

einfache, beschreibende Texte zur klaren Kennzeichnung von Hyperlinks

alternative Beschreibungen für Bilder und – wenn angebracht – für Links

einfaches Deutsch, um die Inhalte leicht verständlich zu machen

Sie können außerdem:

bis zu 500 % heranzoomen, ohne dass der Text vom Bildschirm verschwindet

den Großteil der Website mit Tastatur oder Spracherkennungssoftware navigieren