Unser Engagement für Barrierefreiheit
Vanguards Mission ist es, sich für alle Anlegerinnen und Anleger einzusetzen. Deshalb möchten wir, dass möglichst viele Menschen unsere Website und Dienstleistungen nutzen können.
Dazu folgen wir den Empfehlungen der Web Accessibility Initiative. Unser Ziel ist es, die Stufe AA der Web Content Accessibility Guidelines zu erreichen.
Wie barrierefrei unsere Website wirklich ist
Um unsere Website barrierefrei zu gestalten, verwenden wir:
- starken Farbkontrast und gut lesbare Schriftarten
- einfache, beschreibende Texte zur klaren Kennzeichnung von Hyperlinks
- alternative Beschreibungen für Bilder und – wenn angebracht – für Links
- einfaches Deutsch, um die Inhalte leicht verständlich zu machen
Sie können außerdem:
- bis zu 500 % heranzoomen, ohne dass der Text vom Bildschirm verschwindet
- den Großteil der Website mit Tastatur oder Spracherkennungssoftware navigieren
- sich den Großteil der Website mit einem Screenreader vorlesen lassen