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    Erneute Gebührensenkung ab dem 28. Juli 2026 auf den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF.

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    Auf einen Blick

    • Was ist ein Exchange-Traded Fund?

      Exchange-Traded Funds (ETFs) sind börsengehandelte Fonds, die einen bestimmten Index abbilden, zum Beispiel den FTSE All-World Aktienindex. Mit ETFs können Anlegerinnen und Anleger in ein diversifiziertes Portfolio aus zahlreichen Wertpapieren investieren und so ihr Risiko besser streuen als mit einzelnen Wertpapieren.

    • Welche Risiken sind mit einer ETF-Anlage verbunden?

      Vanguard ETFs investieren in Aktien und Anleihen, deren Kurse sowohl steigen als auch fallen können. Daher ist es möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

    • Welche Vorteile bieten ETFs?

      ETFs geben Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, ihr Anlagevermögen einfach und kosteneffizient zu streuen und in eine Vielzahl von Wertpapieren zu investieren. Sie können jederzeit über Ihre ETF-Anteile verfügen und wissen immer, in welche Wertpapiere Sie investieren.

      Dank dieser Flexibilität und Transparenz können Sie Vermögen aufbauen und gleichzeitig Ihr Anlagerisiko streuen.

    • Wie kann ich ETFs kaufen? 

      Sie können ETF-Anteile bei Banken oder Online-Brokern kaufen. Wenn Sie Ihren ETF regelmässig besparen möchten, können Sie einen Sparplan einrichten und monatlich einen bestimmten Betrag investieren.

    Unsere ETFs im Überblick 

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    Aktien-ETFs

    Ein Aktien-ETF bildet die Wertentwicklung eines Aktienindex nach und investiert dazu in zahlreiche Unternehmen und Sektoren. Aktien-ETFs bieten attraktives Renditepotenzial für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger, die die üblichen Wertschwankungen von Aktien aussitzen können.

     Unsere Aktien-ETFs
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    Anleihen-ETFs

    Anleihen-ETFs bilden die Wertentwicklung von Anleiheindizes nach und geben Anlegerinnen und Anlegern so die Möglichkeit, in eine Vielzahl von festverzinslichen Wertpapieren zu investieren. Anleihen-ETFs werfen in der Regel niedrigere Renditen ab als Aktien-ETFs, schwanken dafür jedoch weniger im Wert. Anleihen gelten oft als Stabilitätsbausteine im Portfolio.

     Unsere Anleihen-ETFs
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    Globale ETFs

    Globale ETFs bilden die Wertentwicklung eines globalen Index nach und investieren dazu in eine Vielzahl von Aktien und / oder Anleihen aus verschiedenen Ländern und Sektoren.

     Unsere globalen ETFs
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    Regionale ETFs

    Regionale ETFs investieren ausschließlich in eine bestimmte Region oder ein einzelnes Land, in der Regel in die Vermögenswerte der größten Unternehmen.

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    ESG-ETFs

    ESG-ETFs von Vanguard sind breit gestreute börsennotierte Indexfonds, die bestimmte Branchen und Unternehmen aufgrund von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) aus ihrem Portfolio ausschließen.

     Alle ESG-ETFs

    Mit Vanguard ETFs erwerben Sie breit gestreute und transparente Anlagelösungen von einem verlässlichen und weltweit anerkannten Anbieter, die Ihnen helfen, eine solide Grundlage für Ihre Zukunft zu schaffen. 

    David Hsu

    Head of Index Equity & ETF Product Specialism

    Unsere Philosophie

    Vanguard Anlagelösungen zeichnen sich durch Qualität, Expertise und innovative Technologie aus und streben kontinuierlich optimale Ergebnisse an.

    • Ein klares Produktangebot 

      Wir entwickeln kosteneffiziente und diversifizierte Grundbausteine aus Aktien und Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern, die den Anforderungen der meisten langfristig orientierten Anlegerinnen und Anleger entsprechen.

    • Kosteneffizienz 

      Kostensenkungen sind für uns keine kurzlebige Marketingstrategie, sondern Ausdruck unserer einzigartigen Unternehmensstruktur und unserer kundenorientierten Philosophie. 

    • Jahrzehntelange Erfahrung 

      Bereits im Jahr 1976 hat Vanguard den ersten Indexfonds für Privatanlegerinnen und -anleger aufgelegt. Im Laufe der Jahre haben wir unsere Anlagelösungen kontinuierlich weiterentwickelt. 

    Man on phone

    Kosteneffiziente Bausteine für ein breit gestreutes Portfolio

    Investieren muss kein Ratespiel sein. Wählen Sie Vanguard für klare Entscheidungen. 

    AnlageprinzipienAlle Fonds und ETFs
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    Was Sie vor einer Anlage wissen müssen

    Ein Portfolio selbst aufzubauen und zu verwalten ist nicht jedermanns Sache. Kapitalanlagen sind immer mit Risiken verbunden. 

    • Manche ETFs investieren in Schwellenländern, was mit einem höheren Verlustrisiko verbunden sein kann als Anlagen in Industrieländern. 
    • Die Fonds investieren an auch ausländischen Märkten, sodass der Wert Ihrer Anlage von Wechselkursschwankungen betroffen sein kann. 
    • Vor einer Anlage sollten Sie die das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID) lesen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Anlage für Sie geeignet ist, sollten Sie mit einem professionellen Finanzberater sprechen. 

    ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.

    Weitere Details und Kennzahlen zu den ETFs finden Sie auf unseren Fondsseiten. 

    FAQ

    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken 

    Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger:innen können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Wichtige Hinweise zu Renditen 

    Die Durchschnittsrenditen der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu. Die Entwicklung eines Index deckt sich nicht exakt mit der Wertentwicklung eines bestimmten Anlageprodukts, da es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. 

    Wichtige allgemeine Hinweise 

    Die Vanguard Investments Switzerland GmbH informiert lediglich über Produkte und Dienstleistungen und bietet keine Anlageberatung, die auf die persönlichen Umstände eines Anlegers abgestimmt ist. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung haben oder wissen möchten, ob das/die hier beschriebene(n) Produkt(e) für Sie geeignet und angemessen ist/sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt verlassen.

    Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.

    Herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.

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