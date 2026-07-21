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    • Auf einen Blick

    Erklärung

    Ein Anleihen-ETF bildet einen Anleihenindex nach. 

    Bezeichnung

    Anleihen-ETFs werden auch als Bond ETFs oder Renten-ETFs bezeichnet.

    Risiko-Rendite-Profil

    Anleihen-ETFs gelten als risikoarm und daher als Stabilitätsanker in einem Portfolio. 

    • Was sind Anleihenfonds und -ETFs? 

      Anleihenfonds und -ETFs bilden einen Anleihenindex ab und geben Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, mit nur einer Transaktion in zahlreiche Staats- und Unternehmensanleihen zu investieren und so ihr Risiko zu streuen.

      Anleihen-ETFs werden auch als „Bond ETFs“ (nach dem englischen Wort für Anleihe) und „Renten-ETFs“ bezeichnet (weil sie regelmäßige Zinszahlungen ausschütten) bezeichnet. Anleihen sind fest verzinsliche Wertpapiere, die das Recht auch Rückzahlung des ursprünglich investierten Betrags sowie die Zahlung eines festen Zinssatzes verbriefen.

      Anlegerinnen und Anleger erhalten also im Normalfall regelmäßige Zinszahlungen bis zur Rückzahlung des ursprünglich investierten Kapitals bei Fälligkeit, sie können eine Anleihe jedoch auch vor dem Fälligkeitstermin verkaufen.

      Die Laufzeiten von Anleihen variieren: Einige haben eine Laufzeit von wenigen Monaten, andere von mehr als 30 Jahren. Anleihenfonds und -ETFs selbst unterliegen dagegen keiner festen Laufzeit; genau wie in einem Index werden auch im Portfolio von Fonds und ETFs laufende und ausgelaufene Anleihen durch andere ersetzt, weshalb sich die Portfoliostruktur kontinuierlich verändern kann.

    • Welche Risiken sind mit einer Anlage in Anleihenfonds und -ETFs verbunden?

      Die Kurse von Anleihen können sowohl steigen als auch fallen, weshalb Anlegerinnen und Anleger ihren ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück erhalten. Einige Fonds und ETFs investieren in Schwellenländern, die riskanter sein können als Industrieländer. Zudem investieren einige ETFs in ausländischen Märkten und sind daher mit Wechselkursrisiken behaftet.

      Vor einer Anlage sollten Sie das Basisinformationsblatt (PRIIPs, KID) sorgfältig durchlesen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Anlage für Sie geeignet ist, sollten Sie mit einem professionellen Finanzberater sprechen. 

    • Warum sind Anleihenfonds und -ETFs eine gute Anlage?

      Von Aktien und Anleihen über Fonds und ETFs bis hin zu anderen Wertpapieren – Anlegerinnen und Anleger können zwischen zahlreichen Anlagemöglichkeiten auswählen. Einige streben möglichst hohe Renditen an, anderen suchen eher Sicherheit und Stabilität und wollen grössere Wertschwankungen vermeiden. Als Stabilitätsbaustein für ein Portfolio sind Anleihen-ETFs eine gute Wahl.

    • Wie kann ich in einen Anleihenfonds oder -ETF investieren?

      Sie können ETF-Anteile bei Banken oder Online-Brokern kaufen. Wenn Sie Ihren ETF regelmäßig besparen möchten, können Sie einen Sparplan einrichten und monatlich einen bestimmten Betrag investieren.

    Vanguard Anleihenfonds und -ETFs im Überblick

    Anleihenfonds und -ETFs 

    Jede Anlegerin und jeder Anleger ist anders, ein einheitliches Risiko/Rendite-Profil gibt es nicht. Daher hat Vanguard Lösungen für das gesamte Anlageuniversum entwickelt – von Staats- über Unternehmens- bis hin zu Schwellenländeranleihen.

     Zum Fondsüberblick

    Globale Anleihen-ETFs 

    Aggregierte Anleihen-ETFs bilden einen globalen Anleihenindex ab und investieren dazu in zahlreiche Staats- und Unternehmensanleihen.

     Globale Anleihen-ETFs 

    Unternehmensanleihen-ETFs

    Unternehmensanleihe-ETFs bilden Indizes für Unternehmensanleihen ab und investieren dazu in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen diverser Unternehmensemittenten.

     Unternehmensanleihen-ETFs 

    Staatsanleihen-ETFs

    Staatsanleihen-ETFs bilden die Wertentwicklung eines Staatsanleihenindex ab und investieren dazu in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen diverser staatlicher Emittenten.

     Staatsanleihen-ETFs 

    ESG Anleihen-ETFs 

    Vanguard ESG-ETFs sind diversifizierte Indexfonds, die bestimmte Anleihen aufgrund von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) aus ihrem Portfolio ausschließen.

     ESG Anleihen-ETFs

    "Anleihen tragen aus unserer Sicht maßgeblich zur langfristigen Portfoliodiversifizierung bei. Daher streben wir in unseren Anleihenfonds eine beständige Wertentwicklung an."

    Sarang Kulkarni

    Lead Portfolio Manager, Vanguard Global Credit Bond Fund

    Unsere Philosophie

    Wir streben Renditen durch sorgfältigen Portfolioaufbau und umsichtiges Portfoliomanagement an.

    • Diversifikation 

      Wir sind von überzeugt, dass Anlegerinnen und Anleger ihre Ziele am besten durch ein marktweites Exposure erreichen können. Daher wählen wir für unsere Indexfonds und -ETFs möglichst diversifizierte Indizes aus.

    • Kompetenz

      Die Kombination aus lokaler Präsenz und globaler Expertise gibt uns einen Vorsprung in der Auswahl und im Handel von Anleihen.

    • Risikokontrolle

      Wir wollen Risiken in unseren Anleiheportfolios minimieren. Daher achten wir auf sorgfältige Wertpapierauswahl, setzen auf physische Indexreplikation.

    Was sie vor einer Anlage wissen mussen
    Was sie vor einer Anlage wissen mussen

    Was Sie vor einer Anlage wissen müssen

    Ein Portfolio selbst aufzubauen und zu verwalten ist nicht jedermanns Sache. Kapitalanlagen sind immer mit Risiken verbunden. 

    • Manche ETFs investieren in Schwellenländern, was mit einem höheren Verlustrisiko verbunden sein kann als Anlagen in Industrieländern. 
    • Die Fonds investieren an auch ausländischen Märkten, sodass der Wert Ihrer Anlage von Wechselkursschwankungen betroffen sein kann. 
    • Vor einer Anlage sollten Sie die das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID) lesen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Anlage für Sie geeignet ist, sollten Sie mit einem professionellen Finanzberater sprechen. 

    Weitere Details und Kennzahlen zu den ETFs finden Sie auf unseren Fondsseiten. 

    FAQ

    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken 

    Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger:innen können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Wichtige Hinweise zu Renditen 

    Die Durchschnittsrenditen der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Renditen zu. Die Entwicklung eines Index deckt sich nicht exakt mit der Wertentwicklung eines bestimmten Anlageprodukts, da es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. 

    Wichtige allgemeine Hinweise 

    Die Vanguard Investments Switzerland GmbH informiert lediglich über Produkte und Dienstleistungen und bietet keine Anlageberatung, die auf die persönlichen Umstände eines Anlegers abgestimmt ist. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung haben oder wissen möchten, ob das/die hier beschriebene(n) Produkt(e) für Sie geeignet und angemessen ist/sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt verlassen.

    Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.

    Herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.

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