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    • Warum Vanguard für die weltweite Geldanlage?

    50 Millionen Kunden weltweit

    An deiner Seite, auf deiner Seite – mit kostengünstigen Fonds & ETFs seit 1975 (1)

    Wir machen breit gestreute Geldanlagen für alle

    Europäische Anleger vertrauen den Welt-ETFs von Vanguard bereits 229 Milliarden Schweizer Franken an. (2)

    Konsequent kostengünstig

    Nur 0,14 % durchschnittliche Gesamtkosten (3), damit mehr von deinem Geld für dich investiert bleiben kann.

    (1) Quelle: Vanguard. Stand: 31. März 2026.

    (2) Vermögen in weltweit anlegenden Vanguard-ETFs und -Indexfonds, die in Europa verfügbar sind.

    (3) Durchschnittliche laufende Kosten (OCF) von Vanguard UCITS ETFs. Vermögensgewichtete Durchschnittswerte. Quellen: Vanguard und Morningstar; Stand: 31. März 2026. Die laufenden Kosten (Ongoing Charges Figure, OCF) decken Verwaltungs-, Prüfungs-, Verwahrstellen-, Rechts-, Registrierungs- und aufsichtsrechtliche Kosten ab, die im Zusammenhang mit den Fonds anfallen.

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    Warum Welt-ETFs?

    Mit Welt-ETFs legst du einfach und weltweit in tausende Wertpapiere an. Dadurch kannst du dein Risiko bei der Anlage breit streuen und gleichzeitig bei Anlagechancen aus der ganzen Welt dabeisein.

    Alles in einem ETF oder lieber etwas, das deine bestehende Strategie ergänzen soll? Wähle einfach den Vanguard ETF, der zu dir passt.

    Der Wert von Anlagen sowie die daraus erzielten Erträge können steigen oder fallen. Anlegerinnen und Anleger erhalten unter Umständen weniger zurück, als sie investiert haben.

    Finde deinen Welt-ETF?

    Die Welt steht dir offen: Mit Vanguard-ETFs hast du verschiedene Möglichkeiten, global anzulegen. Du kannst es einfach halten und breit gestreut in Aktien und Anleihen investieren oder gezielt einzelne Bausteine wählen, um deine Anlagestrategie individueller zu gestalten.

    Einfach und breit gestreut in den weltweiten Aktienmarkt anlegen

    Aktien sind der Wachstumstreiber in vielen Portfolios, denn historisch erreichten Aktien langfristig höhere Renditen als Anleihen. Der Renditevorsprung geht in der Regel mit höheren Schwankungen einher.

    Die breiteste Streuung erreichst du mit einem Mix aus Industrie- und Schwellenländern und verschiedenen Unternehmensgrößen.

    Industrie- und Schwellenländeraktien bieten Zugang zu unterschiedlichen Chancen und wirtschaftlichen Treibern.

    Kleinere Unternehmen haben oft einen stärkeren Fokus auf ihren Heimatmarkt, aber kleine, mittelgroße und Schwellenländer-Aktien können stärker schwanken.

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    Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

    Der breite weltweite Aktienmarkt in einem ETF

    • Industrie- und Schwellenländer

    • Große und mittelgroße Unternehmen

     Vanguard FTSE All-World ansehen
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    Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF

    Breiter weltweiter Aktienmarkt mit Filter

    • Schließt Unternehmen aus, die bestimmte Umwelt- und Sozialstandards verletzen

    • Große, mittelgroße und kleine Unternehmen

    • Industrie- und Schwellenländer

     Vanguard ESG Global All Cap ansehen

    Globale Aktienbausteine mit besonderem Fokus

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    Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

    Fokus auf Dividenden aus aller Welt

    • Rendite basiert stärker auf regelmäßigen Dividenden

    • Industrie- und Schwellenländer

    • Kleine und mittelgroße Unternehmen

     Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ansehen
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    Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

    In die Industrieländer der Welt anlegen

    • Nur Unternehmen aus Industrieländern, keine Schwellenländer

    • Fokus auf Industrieländer bedeutet einen höheren US-Anteil

     Vanguard FTSE Developed World ansehen

    Der Wert von Anlagen sowie die daraus erzielten Erträge können steigen oder fallen. Anlegerinnen und Anleger erhalten unter Umständen weniger zurück, als sie investiert haben.
     

    Alle globalen Aktien-ETFs

    In 3 Schritten zum Depot mit Vanguard-ETFs

    1. Depot eröffnen

    Wähle eine Bank oder einen Broker, bei dem du Vanguard-ETFs handeln kannst.

    2. Vanguard-ETFs auswählen

    Suche im Depot nach unseren kostengünstigen, breit gestreuten ETFs.

    3. Sparplan einrichten

    Lege einen monatlichen Sparbetrag fest – schon ab wenigen Schweizer Franken.

    Mit Vanguard-ETFs erwirbst du breit gestreute und transparente Anlagelösungen von einem verlässlichen und weltweit anerkannten Anbieter, die helfen können, eine solide Grundlage für deine Zukunft zu schaffen.

    David Hsu

    Senior Equity Index und ETF Product Specialist 

    Vier Prinzipien für deinen Anlageerfolg

    • Ziele setzen, die wirklich zu dir passen

      Bevor du investierst, überlege dir genau, was du erreichen willst – zum Beispiel ein Haus kaufen, fürs Alter vorsorgen oder einfach finanziell unabhängiger werden. Wichtig ist, dass deine Ziele realistisch und messbar sind. Ein klarer Plan hilft dir, auf Kurs zu bleiben – auch wenn es mal turbulent wird.

    • Dein Geld gut aufteilen

      Setze nicht alles auf eine Karte! Eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen hilft, Risiken zu reduzieren. So kannst du ruhiger schlafen und bist besser auf Marktschwankungen vorbereitet.

    • Kosten im Blick behalten

      Du kannst die Märkte nicht kontrollieren – aber deine Kosten schon. Je weniger du für Gebühren und Transaktionen zahlst, desto mehr bleibt von deiner Rendite übrig. Günstige, transparente Produkte machen langfristig oft den Unterschied.

    • Dranbleiben – auch wenn’s mal schwerfällt

      Emotionen gehören zum Investieren dazu. Aber wer langfristig denkt und nicht bei jedem Auf und Ab nervös wird, hat bessere Chancen auf Erfolg. Bleib deinem Plan treu – gerade in unruhigen Zeiten zahlt sich Disziplin aus.

    Häufige Fragen über globale ETFs


    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

    Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.​

    Manche Fonds investieren in Schwellenländern, die im Vergleich zu entwickelteren Märkten volatiler sein können. Infolgedessen kann der Wert Ihre Anlagen steigen oder fallen.​

    Bei Investitionen in kleinere Unternehmen kann eine höhere Volatilität gegeben sein, als dies bei Investitionen in etablierte und solide (auch sog. Blue-Chip-Unternehmen) der Fall ist.​

    ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.​

    Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bergen das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihre Investition. Außerdem kann das Ertragsniveau schwanken. Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von festverzinslichen Wertpapieren. Unternehmensanleihen können höhere Erträge abwerfen, bergen aber auch ein höheres Kreditrisiko. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihre Investition. Das Ertragsniveau kann schwanken und Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von Anleihen.​

    Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.​

    Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.​

    Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.​

    Dies ist eine Marketingmitteilung.​

    Vanguard informiert lediglich über Produkte und Dienstleistungen und bietet keine Anlageberatung, die auf die persönlichen Umstände eines Anlegers abgestimmt ist. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung haben oder wissen möchten, ob das/die hier beschriebene(n) Produkt(e) für Sie geeignet und angemessen ist/sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.​

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstößt, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun. Potenzielle Anleger werden ausdrücklich aufgefordert, ihre professionellen Berater zu konsultieren und sich über die Konsequenzen einer Anlage, des Haltens und der Veräußerung von Werpapieren sowie des Erhalts von Ausschüttungen aus Anlagen zu informieren.​

    Potenzielle Anlegerinnen und Anleger profitieren bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung nicht vom Schutz des FinSA.​

    Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc in der Schweiz. Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird weiterhin dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen in den Fonds, dem Halten sowie dem Abstoßen von Anteilen des Fonds und dem Empfang von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen des Gesetzes, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden. ​

    Vanguard Funds plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des KIID und des Verkaufsprospekts für diese Fonds sind kostenlos in Landessprachen bei der Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website https://global.vanguard.com/ und bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.​

    ​Wichtige allgemeine Hinweise

    Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.​

    Der indikative Nettoinventarwert („iNIW“) für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Portfolio Holdings Policy.

    Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.​

    Zu den Unternehmen der London Stock Exchange Group gehören FTSE International Limited ("FTSE"), Frank Russell Company ("Russell"), MTS Next Limited ("MTS“) und FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. ("FTSE TMX"). Alle Rechte vorbehalten. "FTSE®", "Russell®", "MTS®", "FTSE TMX®" und "FTSE Russell" sowie andere Dienstleistungs- und Handelsmarken im Zusammenhang mit den Indizes von FTSE oder Russell sind Handelsmarken der Unternehmen der London Stock Exchange Group und werden von FTSE, MTS, FTSE TMX und Russell unter Lizenz verwendet. Alle Informationen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt. Die Unternehmen der London Stock Exchange Group und die Lizenzgeber übernehmen keine Verantwortung und keine Haftung für Fehler oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Publikation entstehen. Die Unternehmen der London Stock Exchange Group und die Lizenzgeber enthalten sich jeder impliziten oder expliziten Behauptung, Vorhersage, Gewährleistung oder Stellungnahme sowohl in Bezug auf die Ergebnisse, die durch die Nutzung der FTSE oder Russell Indizes erzielt werden können, als auch die Tauglichkeit oder Eignung der Indizes für jedweden Zweck, zu dem sie herangezogen werden könnten.​

    BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“) (zusammen „Bloomberg“), oder die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte an den Bloomberg-Indizes.​

    Die Produkte werden nicht von „Bloomberg“ gesponsert, gebilligt, vermarktet, verkauft oder beworben. Bloomberg gibt gegenüber den Eigentümern oder Käufern der Produkte oder gegenüber der Öffentlichkeit keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Investitionen in Wertpapiere im Allgemeinen oder in die Produkte im Besonderen oder hinsichtlich der Fähigkeit der Bloomberg-Indizes, die allgemeine Entwicklung des Anleihemarktes abzubilden. Bloomberg gibt keinerlei Auskunft über die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte in Bezug auf eine natürliche oder juristische Person. Die einzige Beziehung zwischen Bloomberg und Vanguard und den Produkten besteht in der Lizenzierung der Bloomberg-Indizes, die von BISL festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden, ohne Rücksicht auf Vanguard oder die Produkte oder irgendwelche Eigentümer oder Käufer der Produkte. Bloomberg ist nicht verpflichtet, die Belange der Produkte oder der Eigentümer der Produkte bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der Bloomberg-Indizes zu berücksichtigen. Der Zeitpunkt, die Preise oder die Mengen der zu platzierenden Produkte werden nicht von Bloomberg festgelegt, und Bloomberg ist nicht dafür verantwortlich und hat auch nicht daran mitgewirkt. Bloomberg übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, der Vermarktung oder dem Handel der Produkte.​

    Herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.​

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