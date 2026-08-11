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    Warum Vanguard anders ist

    Wert für Investoren

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    50 Jahre Erfahrung

    Seit unserer Gründung im Jahr 1975 setzen wir uns für Investoren ein.

    Auswahl an Strategien

    Wir haben eine lange Geschichte des aktiven Managements, haben das Index-Investing eingeführt und bieten eine breite Palette von ETFs an.

    12.5 Billionen USD verwaltetes Vermögen (AUM)(1).

    Wir sind einer der größten Vermögensverwalter der Welt.

    (1) Stand: 28. Februar 2026.

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    Warum in Vanguard indexfonds investieren?

    Kostenvorteil

    Die durchschnittliche Kostenquote der globalen Vanguard Indexfondspalette liegt um 72% unter dem Branchendurchschnitt (1).

     

    Tiefe und Breite

    Vanguard verwaltet mehr als 6,9 Billionen US-Dollar in Aktien-, Anleihen- und Index-Mischfonds (2).

    Über 50 Jahre Erfahrung

    Vanguard hat den ersten Indexfonds für Privatanlegerinnen und -anleger bereits im Jahr 1976 aufgelegt. Seitdem arbeiten wir täglich daran, die Auswahl und Abbildung von Indizes weiter zu verbessern.

    (1) Durchschnittliche laufende Kosten (OCF) von Vanguard Fonds: 0,05%. Durchschnittliche Kostenquote der Branche: 0,18%. Vermögensgewichtete Durchschnittswerte von Indexfonds. Branchendurchschnitt ohne Vanguard. Quellen: Vanguard und Morningstar; Stand: 31. Dezember 2024.

    (2) Quelle: Vanguard. Stand: 31. Dezember 2024.
     

    Insights

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    01.06.2026

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    Die Zinsen dürften weiter steigen. In unserem aktuellen Wirtschafts- und Marktausblick erläutern wir die Folgen für die Weltwirtschaft.

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    Aug. 11, 2026

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    Juli 21, 2026

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