Erneute Gebührensenkung ab dem 28. Juli 2026 auf den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF.
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Unser kostengünstiger Ansatz kann Ihnen helfen, das Beste aus dem Geld Ihrer Kunden zu machen.
Seit unserer Gründung im Jahr 1975 setzen wir uns für Investoren ein.
Wir haben eine lange Geschichte des aktiven Managements, haben das Index-Investing eingeführt und bieten eine breite Palette von ETFs an.
Wir sind einer der größten Vermögensverwalter der Welt.
(1) Stand: 28. Februar 2026.
Die durchschnittliche Kostenquote der globalen Vanguard Indexfondspalette liegt um 72% unter dem Branchendurchschnitt (1).
Vanguard verwaltet mehr als 6,9 Billionen US-Dollar in Aktien-, Anleihen- und Index-Mischfonds (2).
Vanguard hat den ersten Indexfonds für Privatanlegerinnen und -anleger bereits im Jahr 1976 aufgelegt. Seitdem arbeiten wir täglich daran, die Auswahl und Abbildung von Indizes weiter zu verbessern.
(1) Durchschnittliche laufende Kosten (OCF) von Vanguard Fonds: 0,05%. Durchschnittliche Kostenquote der Branche: 0,18%. Vermögensgewichtete Durchschnittswerte von Indexfonds. Branchendurchschnitt ohne Vanguard. Quellen: Vanguard und Morningstar; Stand: 31. Dezember 2024.
(2) Quelle: Vanguard. Stand: 31. Dezember 2024.
Analysen und Themen, die für Sie und Ihre Kunden wichtig sind.
Die Zinsen dürften weiter steigen. In unserem aktuellen Wirtschafts- und Marktausblick erläutern wir die Folgen für die Weltwirtschaft.
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