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Über Vanguard Investments Switzerland GmbH

Vanguard Investments Switzerland GmbH ist in der Schweiz unter der Registernummer CH-020.4.044.473-3 eingetragen und hat ihren Sitz am Bleicherweg 30, 8002 Zürich. Vanguard Investments Switzerland GmbH ist Mitglied einer Unternehmensgruppe, deren oberste Holdinggesellschaft VGI mit Sitz in Pennsylvania, USA, ist («The Vanguard Group of Companies»).

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Die Verwaltungsgesellschaft von Vanguard Investment Series plc und Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Investments Switzerland GmbH wurde als Vertriebsstelle für die entsprechenden Teilfonds in der Schweiz bestellt.

Vanguard Investment Series plc und Vanguard Funds plc wurden von der irischen Zentralbank als OGAW-Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds zugelassen. Einige dieser Teilfonds wurden in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Interessierte Anleger, die weitere Informationen benötigen, werden auf den jeweiligen Prospekt für den Fonds und die Teilfonds verwiesen. Darüber hinaus wird interessierten Anlegern dringend empfohlen, sich bei ihren eigenen professionellen Beratern über die Auswirkungen einer Anlage in die Fonds, das Halten oder die Veräusserung von Anteilen der Fonds und den Erhalt von Ausschüttungen in Bezug auf diese Anteile nach dem Recht der Länder, in denen sie steuerpflichtig sind, zu informieren.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind Landessprachen kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder über unsere Website erhältlich unter https://global.vanguard.com/.

Vanguard Investments Switzerland GmbH

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Upromise, das Upromise-Logo und Ugift sind eingetragene Servicemarken von Upromise, Inc.

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Automatisierte Formular- und Unterschriftenerfassungstechnologie, lizenziert unter den Comfidex US-Patenten 6.189.009 und 6.725.220.

Vanguard besitzt erteilte Patente für seine börsengehandelten Vanguard-Fonds («Vanguard ETFs») unter den US-Patentnummern 6.879.964; 7.337.138; 7.720.749; 7.925.573 und 8.090.646.

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Aktualität der Inhalte

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