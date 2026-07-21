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    Exposures unter der Lupe

    Im Portfolioaufbau ist ein Verständnis des Verhaltens eines Exposures ebenso wichtig wie das Etikett.

    Die Vanguard Exposure-Analyse untersucht, wie sich Portfolio-Grundbausteine in verschiedenen Marktumgebungen verhalten, wie sie mit anderen Vermögenswerten korrelieren und welche Faktoren die langfristigen Anlageergebnisse beeinflussen.

    Jede unserer Analysen soll bewusste, evidenzbasierte Portfolioentscheidungen erleichtern

    Warum Sie diesen Bericht lesen sollten:

    Jenseits der Schlagzeilen: Wir beleuchten die strukturellen Einflussfaktoren, Risikomerkmale und langfristige Funktion der wichtigsten Exposures.

    Bewusste Portfolioentscheidungen: Wir zeigen, wie verschiedene Exposures über mehreren Zyklen hinweg zur Diversifizierung, Rendite und Resilienz eines Portfolios beitragen.

    Implementierungsfokus: Wir analysieren verschiedene Entscheidungen, die die Struktur von Indizes beeinflussen, und erläutern ihre Auswirkungen auf tatsächliche Portfolios.

    Einblicke für den Portfolioaufbau

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    Dividenden

    Wie Dividendenaktien Einkommen generieren, ein Portfolio resilienter machen und langfristig zu dessen Gesamtrendite beitragen.

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    Global Bond Beta

    Wie ein globales Beta-Exposure Obligationsrisiken über Regionen und Zyklen diversifiziert.

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    US-Staatsobligationen

    Dynamik der Zinskurve, Duration und wie man mit ETFs in US-Staatsobligationen investieren kann.

     Jetzt herunterladen (auf English)

    Unser Team

    Viktor Nossek + ' ' + Head of Investment & Product Strategic Intelligence
    Viktor Nossek

    Head of Investment & Product Strategic Intelligence

    Joao Saraiva + ' ' + Senior Investment Product Analyst
    Joao Saraiva

    Senior Investment Product Analyst

    Phoebe Chen + ' ' + Investment Product Analyst
    Phoebe Chen

    Investment Product Analyst

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    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken 

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