Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Die aktuelle Entwicklung am Goldmarkt liefert interessante Einblicke, die auch für den Portfolioaufbau relevant sein können. Dabei geht es nicht darum, ob Gold „funktioniert“; vielmehr drängt sich eine grundsätzlichere Frage auf: Wie sollen Anlegerinnen und Anleger Gold oder andere alternative Assetklassen in ein langfristig ausgerichtetes Portfolio integrieren?

Anfang 2026 kletterte Gold zunächst auf einen Rekordwert, um anschliessend deutlich an Wert zu verlieren. Die Volatilität stieg, gleichzeitig wuchs die Überzeugung, dass das Edelmetall einen Platz in einem Portfolio verdient. Für disziplinierte Anlegerinnen und Anleger ging es nicht darum vorherzusagen, ob Gold als nächstes steigen oder fallen würde, sondern um Klarheit – insbesondere über die Funktion von alternativen Anlagen in einem Portfolio, den damit verbundenen Risiken und realistischen Erwartungen, die bei Betrachtung von „Alternatives“ als Diversifikationsinstrumente notwendig sind.

Wir halten uns im Portfolioaufbau an grundlegende Prinzipien. Den Kern unserer Portfolioempfehlungen bilden Anlagen, die Renditen aus Unternehmensgewinnen sowie aus Dividenden- und Zinserträgen abwerfen. Ein solches Portfolio sollte sich unter diversen konjunkturellen Bedingungen als robust erweisen, auch in ungünstigen und extremen Szenarien. Die Modelle, die im Aufbau dieser Portfolios zum Tragen kommen, erfassen ausdrücklich Unsicherheit, Stressszenarien und Extremrisiken.

Die Funktion von Vermögenswerten ohne Cashflows

Alternative Investments wie Gold, Silber, physische Rohstoffe und Kryptowährungen unterscheiden sich grundlegend von traditionellen Anlagen, da sie kein Einkommen bzw. keine Cashflows generieren.1 Ihre Renditen sind das ausschliessliche Ergebnis von Kursveränderungen, die häufig durch Marktstress oder Neubewertungen von Inflations-, Währungs- oder geopolitischen Entwicklungen entstehen.

Deshalb sollten diese Assetklassen nach unserer Einschätzung nicht als Komponenten eines Kernportfolios evaluiert werden, sondern unabhängig von einem solchen Portfolio. Diese Unterscheidung bedeutet jedoch nicht, dass Anlegerinnen und Anleger Alternative Investments gänzlich meiden sollten. Viele haben sich aus wohlüberlegten Gründen für diese Assetklassen entschieden, zum Beispiel als Absicherung gegen Inflation, mögliche Kurswechsel in der Geldpolitik oder politische Unsicherheit.

Anlegerinnen und Anleger begehen jedoch häufig einen entscheidenden Fehler: Sie gehen davon aus, dass diese Vermögenswerte ihr Portfolio mit Sicherheit diversifizieren, wenn tatsächlich nur eine Wahrscheinlichkeit besteht. Lassen sie diese Tatsache außer Acht, unterstellen sie Gold, Rohstoffen oder Kryptowährungen womöglich ein Mass an Zuverlässigkeit, dem diese nicht gerecht werden können.

Wichtiger als der investierte Betrag ist der Risikobeitrag.

Genau hier zählen Genauigkeit und Präzision besonders. Anstatt sich auf die Höhe des eingesetzten Betrags zu fixieren, sollten Anlegerinnen und Anleger sich eher die Frage stellen, wie viel zusätzliches Risiko sie im Vergleich zu einem gut diversifizierten Kernportfolio eingehen wollen.

Alternative Investments weichen in ihrer Volatilität deutlich voneinander ab, weshalb gleichgrosse Allokationen zu sehr unterschiedlichen Risikobeiträgen führen können.

Das nachstehende Diagramm veranschaulicht, warum der Risikobeitrag – nicht der investierte Betrag – das sinnvollere Kriterium für die Dimensionierung einer Alternative-Allokation ist. Nach Berechnungen von Vanguard führt ein festes Risikobudget von etwa 2% im Verhältnis zu einem globalen Portfolio mit einer Aktien-/Anleihe-Aufteilung von 60 zu 40 je nach Volatilität der alternativen Assetklasse zu deutlich unterschiedlichen Portfolioallokationen. So könnte man im Rahmen eines 2%-Risikobudgets etwa 11,5% in Gold, 9,3% in Silber oder 3,5% in Bitcoin investieren. Entscheidend ist, dass selbst geringe Allokationen in volatilen Anlagen schnell zur dominanten Risikoposition werden können, was die Notwendigkeit klarer Grenzwerte für entsprechende Positionen unterstreicht.

Selbst eine kleine Allokation kann ein grosses Risiko bergen