Euroraum-Aktien: Ein gezieltes Exposure für moderne Portfolios
Die Aktienmärkte des Euroraums stellen ein strukturell kohärentes Exposure dar, das in Portfolios eine andere Rolle spielen kann als eine breite europäische Aktien-Benchmark.
Die Aktienmärkte des Euroraums stellen ein strukturell kohärentes Exposure dar, das in Portfolios eine andere Rolle spielen kann als eine breite europäische Aktien-Benchmark.
Europäische Aktien werden häufig als eine einzelne, austauschbare Allokation in einem globalen Portfolio behandelt. In der Praxis besteht jedoch ein grosser Unterschied zwischen Europa als geografischem Raum und dem Euro-Währungsgebiet als Wirtschaftssystem. Dieser Unterschied ist ein wesentlicher Grund, der für ein getrenntes Exposure auf Euroraum-Aktien spricht, wie es Anlegerinnen und Anleger zum Beispiel mit dem Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF aufbauen können.
Im Kern steht der Euroraum für eine besondere Kombination aus gemeinsamer Geldpolitik, zunehmender finanzpolitischer Koordination und einem hohen Mass an wirtschaftlicher Integration. Für Aktienanlegerinnen und -anleger ist diese Kohärenz von Bedeutung. Unternehmen aus dem Euroraum operieren in einem einheitlichen Währungssystem unter Aufsicht der Europäischen Zentralbank, was sich direkt auf Finanzierungskonditionen, Gewinnumrechnung und Bewertungsstreuungen auswirkt.
Viele „Core Europe“-Aktien-ETFs bilden breitere Benchmarks wie den MSCI Europe oder STOXX Europe 600 ab, die auch wichtige Märkte ausserhalb des Euroraums mit eigener Währung, Zentralbank und Politik enthalten, insbesondere Großbritannien, die Schweiz, Schweden und Dänemark. Daher können sowohl die Länder- als auch die Sektorgewichtungen deutlich voneinander abweichen, was für Anleger jedoch oft nicht sofort ersichtlich ist.
Beispielsweise sind globale Finanzinstitute, Pharmaunternehmen und Exporteure mit bedeutenden aussereuropäischen Umsätzen in Benchmarks mit britischen und Schweizer Aktien tendenziell stärker gewichtet. In reinen Euroraum-Indizes spielen dagegen Industriewerte, zyklische Konsumgüter und Banken häufig eine grössere Rolle, die direkter von der Konjunktur im Euroraum abhängig sind. Daher können auch die Faktor- und Ertragsprofile zweier entsprechender Indizes voneinander abweichen.
Besonders relevant wird diese Divergenz, wenn europäische Aktien als Bausteine und nicht als eigenständige Allokationen verwendet werden. Ein Euroraum-ETF kann ein globales Industrieländer-Exposure ergänzen, ohne dabei unbeabsichtigt die Gewichtung von britischen oder Schweizer Aktien zu erhöhen, die vielleicht bereits im Portfolio enthalten sind. So können Anlegerinnen und Anleger ungewollten Konzentrationen vorbeugen und ihr regionales Exposure besser ausbalancieren.
Ein gezieltes Euroraum-Exposure verschiebt die Sektorgewichtung
FTSE Eurozone Index vs. MSCI EMU Index nach Gewichtungen
Quelle: FactSet; Stand: 31. März 2026. Hinweis: Daten zu den Komponenten des FTSE Eurozone Index und des MSCI EMU Index. FIN = Finanzwesen, IND = Industrie, IT = Informationstechnik, ZYK = Zyklische Konsumgüter, VER = Versorgungsbetriebe, GES = Gesundheitswesen, BAS = Basiskonsumgüter, ENE = Energie, KOM = Kommunikationsdienste, MAT = Materialien und IMM = Immobilien. Nur zu Illustrationszwecken. Die Indexvergleiche dienen zu Informationszwecken und stellen keine Empfehlung dar.
Der FTSE Eurozone Index zeichnet sich unter anderem durch ein eher technisches Merkmal aus, das jedoch für den Portfolioaufbau relevant ist: die Aufnahme Griechenlands. Griechenland ist ein Vollmitglied des Euro-Währungsraums, ist jedoch aus Klassifizierungs- oder Liquiditätsgründen in vielen europäischen Aktienbenchmarks nicht enthalten.
Der FTSE Eurozone Index enthält dagegen ganz bewusst eine (wenn auch kleine) Griechenland-Allokation. Die Gewichtung des Landes ist bescheiden, macht jedoch deutlich, dass FTSE mehr Wert auf wirtschaftliche Definition und Vollständigkeit legt als auf Ausschlüsse aufgrund von Klassifizierungskriterien. Wer ein Exposure auf das Aktienrisiko der Eurozone anstrebt, muss mit dem Ausschluss eines Euro-Landes eine künstliche Lücke in Kauf nehmen. Über die Jahre können solche Details einen Unterschied machen, insbesondere wenn kleinere Märkte strukturelle Veränderungen, eine Kapitalmarktvertiefung oder eine zyklische Erholung durchlaufen.
Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Aufnahme Griechenlands zu besseren Renditen führt. In der Entscheidung für Griechenland kommt vielmehr eine Indexphilosophie zum Ausdruck, die Vollständigkeit und ökonomischer Definition Vorrang vor früheren Ausschlüssen einräumt – und daher sehr gut zu diszipliniertem Portfolioaufbau passt.
Länder-Allokationen machen einen Unterschied
FTSE Eurozone Index vs. MSCI EMU Index nach Anzahl Aktien
Quelle: FactSet; Stand: 31. März 2026. Hinweis: Daten zu den Komponenten des FTSE Eurozone Index und des MSCI EMU Index. DE = Deutschland, FR = Frankreich, IT = Italien, GR = Griechenland, NL = Niederlande, ES = Spanien, BE = Belgien, FI = Finnland, AT = Österreich und PT = Portugal.
Für Portfoliokonstrukteure stellt sich nicht die Frage, ob sie in Europa investieren sollen, sondern wie. Bei der Auswahl von Indizes – und damit auch von ETFs – sollten mehrere Aspekte berücksichtigt werden:
Jede dieser Entscheidungen kann die Wertentwicklung der Allokationen über mehrere Zyklen hinweg beeinflussen. Für Anlegerinnen und Anleger, die in regionalen Allokationen denken, Risikofaktoren aufschlüsseln wollen oder ihr Portfolio nach Makro-Faktoren strukturieren, kann ein Euroraum-Exposure eine Überlegung wert sein.
Man sollte sich den Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF weniger als eine verkürzte Version eines Exposure auf die europäischen Aktienmärkte vorstellen, sondern eher als eine präzisere. Der ETF zeichnet sich durch sein gezieltes Exposure aus, das die wirtschaftliche und geldpolitische Realität des Euroraums abbildet und zudem die Details der Indexstruktur berücksichtigt. So erhalten Portfoliokonstrukteure einen präzisen Baustein, den sie bewusst für langfristige Allokationsentscheidungen verwenden können.
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Vanguard Investment Series plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen und für den öffentlichen Vertrieb in bestimmten EWR-Ländern und in Grossbritannien registriert. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird ausserdem dringend geraten, sich bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds, dem Halten oder der Veräusserung von Anteilen des Fonds und dem Erhalt von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen der Gesetze, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.
Vanguard Funds plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen und für den öffentlichen Vertrieb in bestimmten EWR-Ländern und in Grossbritannien registriert. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird ausserdem dringend geraten, sich bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds, dem Halten oder der Veräusserung von Anteilen des Fonds und dem Erhalt von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen der Gesetze, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.
Der Manager von Vanguard Investment Series plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Investment Series plc.
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Für Schweizer professionelle Anleger: Vanguard Investment Series plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des KIID und des Verkaufsprospekts für diese Fonds sind kostenlos in Landessprachen bei der Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website und bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.
Für Schweizer professionelle Anleger: Vanguard Funds plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des KIID und des Verkaufsprospekts für diese Fonds sind kostenlos in Landessprachen bei der Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website und bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.
Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschliessen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäss der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.
Der indikative Nettoinventarwert („iNIW“) für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Portfolio Holdings Policy.
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