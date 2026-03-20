Besserer Ballast: Anleihe-ETFs als Absicherung gegen geopolitische Risiken
Die Märkte reagieren mit Volatilität auf die angespannte geopolitische Lage, doch währungsgesicherte globale Anleihen können Portfolioverluste begrenzen.
Die Märkte reagieren mit Volatilität auf die angespannte geopolitische Lage, doch währungsgesicherte globale Anleihen können Portfolioverluste begrenzen.
Vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Spannungen ist die Volatilität an die Märkte zurückgekehrt. Auch die Frage, ob die ambitionierten Umsatzziele der KI-Unternehmen realistisch sind, rückt daher immer mehr in den Fokus.
Steigende geopolitische Risiken führen häufig zu höherer Renditestreuung und schnelleren Umschwüngen zwischen Optimismus und Vorsicht, zudem bringen sie Bewertungsgrundlagen ins Schwanken. In einem solchen von Unsicherheit geprägten Marktumfeld können sich Vermögenswerte bewähren, die Schocks abfedern, ein Portfolio resilienter machen und als Ballast dienen – so wie währungsgesicherte globale Anleihen, die nachweislich dazu beitragen, die Auswirkungen von Marktvolatilität auf ein diversifiziertes Portfolio zu reduzieren.
Über einen Zeitraum von 20 Jahren lag die Volatilität währungsgesicherter globaler Anleihen bei rund 3% pro Jahr, die Volatilität von Aktien dagegen bei über 17% (siehe Grafik). Niedrigere Volatilität bedeutet auch kleinere Verluste: Während US- und globale Aktien im gleichen Zeitraum teilweise um bis zu 55 bzw. 58% eingebrochen sind, betrug der Maximalverlust währungsgesicherter globaler Anleihen lediglich 12%.
Wie die Daten belegen, waren abgesicherte globale Anleihen über den angegebenen Zeitraum weniger volatil als andere bedeutende Assetklassen (siehe nachstehende Tabelle).1
Währungsgesicherte globale Anleihen: Kernkomponenten eines diversifizierten Portfolios
Anordnung von Assetklassen nach Volatilität, 31. Mai 2004 bis 31. Dezember 2025
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Die Wertentwicklung eines Index ist keine exakte Darstellung einer bestimmten Anlage, da man nicht direkt in einen Index investieren kann. Quelle: Bloomberg, Vanguard. Daten für den Zeitraum vom 31. Mai 2004 bis zum 31. Dezember 2025 in USD.2 Annualisierung auf Grundlage wöchentlicher Renditedaten. Die Sharpe Ratio geht von einer risikofreien Rendite von null aus.
Für Anlegerinnen und Anleger, die Verlustrisiken in ihrem Portfolio begrenzen wollen, können die „stoßdämpfenden“ Eigenschaften eines währungsgesicherten globalen Anleihe-Exposure äußerst wertvoll sein. Geht man von der risikobereinigten Rendite aus, haben währungsgesicherte globale Anleihen in den letzten 21 Jahren die meisten anderen Assetklassen – mit Ausnahme von Anleihen mit kurzer Laufzeit – klar hinter sich gelassen.3
Doch nicht nur ihre Rolle als „Portfolio-Anker“ macht die Assetklasse attraktiv, auch unsere Renditeprognosen sprechen für risikoarme Anleihen: Die Effektivzinsen liegen heute deutlich über dem Niveau der Vor-Pandemie-Dekade, weshalb wir in den kommenden fünf bis zehn Jahren auch höhere risikobereinigte Renditen erwarten.4
ETFs zeichnen sich unter anderem durch Kosteneffizienz und einfachen Handel aus – und eignen sich daher ideal für ein Exposure auf globale Anleihen.
Die Verwaltung von Indexfonds und -ETFs gilt häufig als simples Handwerk – zu Unrecht, denn tatsächlich setzt Indexfondsmanagement erhebliches Fachwissen voraus.
In den meisten Fällen ist es weder kosteneffizient noch praktisch umsetzbar, alle in einer Benchmark enthaltenen Anleihen zu kaufen. Portfoliomanager setzen daher häufig auf Sampling-Techniken, um einen Index möglichst genau nachzubilden und gleichzeitig die Kosten in Grenzen zu halten, die die Rendite vor allem langfristig belasten können.
Index-ETFs sollen in erster Linie die Wertentwicklung einer Benchmark möglichst genau, also mit einem möglichst niedrigen Tracking Error, abbilden.
Das globale Anleiheuniversum, das aus Zehntausenden einzelner Anleihen besteht, verdeutlicht die Vorteile der Sampling-Technik besonders gut: Um den Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index abzubilden, investiert der Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF in rund ein Drittel der über 31.000 Indexkomponenten,5 bildet damit jedoch fast zwei Drittel der Marktkapitalisierung des Index ab.
Wie die nachstehende Grafik zeigt, kann ein Portfoliomanager die Gewichtungen des Index dank Sampling auch mit einer Teilmenge der Indexkomponenten genau nachbilden. Durch Auswahl bestimmter Anleiheemissionen auf Grundlage von Faktoren wie Liquidität, Kreditqualität und Laufzeit können Manager die Transaktionskosten minimieren und gleichzeitig die wichtigsten Risikomerkmale erhalten.
Index-Sampling: Ein effizientes Instrument zum Liquiditätsmanagement
Fonds- und Indexgewichtung nach Kategorie
Quelle: Bloomberg; Stand: 31. Dezember 2025. Daten aus den Komponenten des Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF und des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index. Dieses Diagramm bildet die historischen Merkmale des Index bzw. Fonds über den angegebenen Zeitraum ab. Frühere Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Auch mit einem Portfolio, das weitaus weniger Anleihen enthält als der Index, kann ein Fonds die wesentlichen Risikomerkmale der Benchmark wie Duration, Kreditrisiko oder Effektivzins – und damit die Wertentwicklung des Index – genau nachbilden. Vanguard hat in der Verwaltung globaler Anleihe-ETFs über diverse Marktzyklen und unter unterschiedlichen Marktbedingungen konstant niedrige Tracking Errors erzielt. (Weitere Informationen zu unserem Fondsangebot finden Sie auf unseren Fondseiten6.)
Wenn Sie sich eingehender mit Anleihe-ETFs befassen möchten, finden auf unserer ETF-Website weitere Informationen zu unserem ETF-Angebot und zu Anleihestrategien. In unserem Fixed-Income-Ausblick erläutern wir, warum hohe Realrenditen auch 2026 für Anleihen sprechen und warum es in Anbetracht steigender KI-Risiken und teurer Bewertungen mit wenig Spielraum für Fehler auf Qualität ankommt.
1 Diese Beobachtungen beziehen sich auf den hier angegebenen Zeitraum und sollten nicht als Indikator für zukünftige Ergebnisse interpretiert werden.
2 Für die einzelnen Assetklassen wurden folgende Indizes und Benchmarks (in Klammern) verwendet: Aktien USA (S&P 500 Net Total Return Index), Aktien Großbritannien (FTSE All Share Net Total Return Index), Aktien Industrieländer (MSCI World Net Total Return Index), All-Cap-Aktien Welt (MSCI ACWI IMI Net Total Return Index), Aktien Europa (MSCI Europe Net Total Return Index), Aktien Euroraum (MSCI EMU Net Total Return Index), Aktien Industrieländer Asien/Pazifik ohne Japan (MSCI Pacific ex Japan Net Total Return Index), Aktien Japan (MSCI Japan Net Total Return Index), Aktien Schwellenländer (MSCI Emerging Net Total Return Index), Aktien Welt (MSCI ACWI Net Total Return Index), Small-Cap-Aktien Industrieländer (MSCI World Small Cap Net Total Return Index), Aggregate Anleihen Welt (Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged USD), Aggregate Anleihen USA (Bloomberg US Aggregate Total Return Index Unhedged USD), Anleihen mit kurzer Laufzeit USA (Bloomberg US Aggregate 1-3 Year Total Return Index Unhedged USD), Anleihen mit langer Laufzeit USA (Bloomberg US Aggregate 7-10 Year Total Return Index Unhedged USD), US-Staatsanleihen (Bloomberg US Treasury Total Return Unhedged USD), inflationsgebundene Anleihen USA (Bloomberg US Government Inflation-Linked All Maturities Total Return Index Unhedged USD), Unternehmensanleihen USA (Bloomberg US Corporate Total Return Index Unhedged USD) währungsgesicherte kurzfristige Anleihen Welt (Bloomberg Global Aggregate 1-3 Year Total Return Index Hedged USD), währungsgesicherte langfristige Anleihen Welt (Bloomberg Global Aggregate 7-10 Year Total Return Index Hedged USD), währungsgesicherte Staatsanleihen Welt (Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Hedged USD), währungsgesicherte inflationsgebundene Anleihen Welt (Bloomberg Global Inflation-Linked Total Return Index Hedged USD), währungsgesicherte Unternehmensanleihen Welt (Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged USD), währungsgesicherte High-Yield-Anleihen Welt (Bloomberg Global High Yield Total Return Index Hedged USD), währungsgesicherte Gesamtanleihen Welt (Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged USD), Rohstoffe (Bloomberg Commodity Index Total Return), REITS Welt (S&P Global REIT Net Total Return Index) Infrastruktur Welt (S&P Global Infrastructure Net Total Return Index), Private Equity Welt (S&P Listed Private Equity Net Total Return Index).
3 Die Sharpe Ratio ist ein Indikator für die risikobereinigte Rendite. Zur Berechnung der Sharpe Ratio wird die Überschussrendite eines Vermögenswerts (seine Rendite abzüglich der Rendite risikofreier Vermögenswerte, zum Beispiel Staatsanleihen) durch seine Standardabweichung geteilt.
4 Wie sich die Märkte entwickeln werden, lässt sich nicht vorhersagen und hängt von zahlreichen wirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren ab. Diese Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die sich auf zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuelle Daten stützen, und stellen keine Prognose dar.
5 Am 31. Januar 2026 enthielt der Index 31.683 Wertpapiere.
6 Das Ziel des Fonds besteht darin, die Benchmark so genau wie möglich abzubilden. In der Praxis werden die Abweichungen von der Benchmark je nach Marktbedingungen und operativen Faktoren schwanken.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.
Die dargestellten Performance-Kennzahlen können in einer Währung berechnet werden, die von der Währung der Anteilsklasse abweicht, in die Sie investiert sind. Infolgedessen können die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen sinken oder steigen.
Manche Fonds investieren in Schwellenländern, die im Vergleich zu entwickelteren Märkten volatiler sein können. Infolgedessen kann der Wert Ihre Anlagen steigen oder fallen.
Bei Investitionen in kleinere Unternehmen kann eine höhere Volatilität gegeben sein, als dies bei Investitionen in etablierte und solide (auch sog. Blue-Chip-Unternehmen) der Fall ist.
ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.
Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bergen das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihre Investition. Außerdem kann das Ertragsniveau schwanken. Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von festverzinslichen Wertpapieren. Unternehmensanleihen können höhere Erträge abwerfen, bergen aber auch ein höheres Kreditrisiko. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihre Investition. Das Ertragsniveau kann schwanken und Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von Anleihen.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.
Wichtige allgemeine Hinweise
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