Die „Glorreichen 7“. Die Schlichtheit dieses ebenso verständlichen wie einprägsamen und prägnanten Begriffs sollte nicht über die bedeutenden Differenzen hinwegtäuschen, die sich dahinter verbergen. Die robusten US-Aktienmarktrenditen der letzten Jahre waren im Wesentlichen einer Handvoll Technologieunternehmen zu verdanken, ein Umstand, der die Frage nach möglichen Konzentrationseffekten aufwirft. Wer jedoch genauer hinschaut, erkennt, dass die Speerspitze des US-Aktienmarkts vielfältiger ist, als man vermuten mag.

Weit mehr als nur Künstliche Intelligenz

Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla bieten zahlreiche Produkte und Dienstleistungen an, die sich nur in einigen Bereichen überschneiden und keineswegs auf das Thema Künstliche Intelligenz reduzieren lassen. Diese Unternehmen sind in verschiedenen Branchen tätig – als globale Marktplätze, Cloud-Computing-Anbieter und sogar als Automobilhersteller und Betreiber von Lebensmittelgeschäften.

Arbeit, Spiel, Konsum: Die diversen Geschäftsmodelle der Glorreichen 7

Aufschlüsselung der aggregierten Umsätze der Glorreichen 7 von 2,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2025