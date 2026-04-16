Die überraschende Vielfalt der Glorreichen 7
Die Technologieriesen unterscheiden sich in Einnahmequellen und Aktienkursentwicklung stärker voneinander, als es ihr Einheitslabel vermuten lässt.
Die Technologieriesen unterscheiden sich in Einnahmequellen und Aktienkursentwicklung stärker voneinander, als es ihr Einheitslabel vermuten lässt.
Die „Glorreichen 7“. Die Schlichtheit dieses ebenso verständlichen wie einprägsamen und prägnanten Begriffs sollte nicht über die bedeutenden Differenzen hinwegtäuschen, die sich dahinter verbergen. Die robusten US-Aktienmarktrenditen der letzten Jahre waren im Wesentlichen einer Handvoll Technologieunternehmen zu verdanken, ein Umstand, der die Frage nach möglichen Konzentrationseffekten aufwirft. Wer jedoch genauer hinschaut, erkennt, dass die Speerspitze des US-Aktienmarkts vielfältiger ist, als man vermuten mag.
Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla bieten zahlreiche Produkte und Dienstleistungen an, die sich nur in einigen Bereichen überschneiden und keineswegs auf das Thema Künstliche Intelligenz reduzieren lassen. Diese Unternehmen sind in verschiedenen Branchen tätig – als globale Marktplätze, Cloud-Computing-Anbieter und sogar als Automobilhersteller und Betreiber von Lebensmittelgeschäften.
Arbeit, Spiel, Konsum: Die diversen Geschäftsmodelle der Glorreichen 7
Aufschlüsselung der aggregierten Umsätze der Glorreichen 7 von 2,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2025
Anmerkungen: Die gewichtete Umsatzaufschlüsselung entspricht dem aggregierten Anteil der Einnahmen aller sieben Unternehmen aus einer Quelle. Zur Berechnung werden die Einnahmen aller sieben Unternehmen aus jeder Quelle addiert und durch den Gesamtumsatz aller Unternehmen dividiert. Der Umsatz beruht auf den für das Jahr 2025 ausgewiesenen aggregierten Einnahmen der Unternehmen. Wegen Rundungsfehlern ist es möglich, dass die Summe der Zahlen nicht 100 ergibt.
Quellen: Vanguard‑Berechnungen auf Basis von FactSet‑Daten, Stand: Januar 2026
Hier einige Beispiele:
Zwar sind alle drei Unternehmen sowohl im Privat- als auch Geschäftskundenmarkt präsent, im Umsatz-Exposure unterscheiden sie sich jedoch erheblich voneinander.
Die diversen Umsatzquellen sind vor allem deswegen relevant, weil sie zeigen, dass die Geschäftsmodelle der Glorreichen 7 auf unterschiedliche Nutzergruppen und Märkte ausgerichtet sind. Unterschiedliche Geschäftsmodelle bedeuten auch verschiedene Risikofaktoren, die wiederum erklären, warum die Aktienkurse der Unternehmen nicht im Gleichschritt steigen und fallen.
Die Aktienkurse der Glorreichen 7 bewegen sich nicht im Gleichschritt
Quellen: Berechnungen von Vanguard auf Grundlage von Daten von FactSet; Stand: 31. Dezember 2025.
Die Glorreichen 7 machen rund 30 % der US-Aktienmarktkapitalisierung aus und gelten häufig als eine Art Monolith, dabei unterscheiden sich ihre Geschäftsmodelle deutlich voneinander. Ihr Erfolg bei Kunden und Anlegern sollte nicht über diese Unterschiede hinwegtäuschen. Und genau weil sie unterschiedliche Märkte bedienen, ist es unwahrscheinlich, dass alle sieben gleichzeitig verschwinden oder erhebliche Verluste erleiden werden. Ein gemeinsames Etikett bedeutet kein einheitliches Geschäftsmodell.
Anlegerinnen und Anleger mit einem langen Zeithorizont sollten sich vor Augen halten, dass schöpferische Zerstörung – die Disruption von Produkten, Technologien und Unternehmen durch Innovation – auch an der Spitze des Marktes einen Wachwechsel auslösen kann.
Wer dagegen vor allem auf kürzere Zeiträume blickt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass Wachablösungen kein seltenes Phänomen sind. Die menschliche Neigung, die Gegenwart in die Zukunft zu extrapolieren, erschwert dabei jede Prognose, wer die zukünftigen Gewinner und Verlierer sein werden oder wann der Stabwechsel stattfindet.
Nicht zuletzt aufgrund technischer Fortschritte hat der Grad der globalen Vernetzung und gegenseitigen Abhängigkeit der Welt ein nie gekanntes Ausmass erreicht. Und trotz gewisser Gemeinsamkeiten sind die Glorreichen 7 keineswegs austauschbar. Ihre Geschäftsmodelle, Strategien und Zielmärkte unterscheiden sich deutlich voneinander – und daher auch ihre Aktienkursentwicklung.
Unser Versprechen an Finanzberater und professionelle Investoren, gemeinsam Mehrwert für Ihre Anleger zu schaffen.
Live oder On-Demand – spannende Events für Sie, von Marktthemen bis zu Portfolio- und Verhaltenscoaching.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wichtige allgemeine Hinweise
Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschliesslich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.
Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstösst, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun.
Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.
Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird.
In der Schweiz herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.
Herausgegeben von Vanguard Asset Management, Limited, die in Grossbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und von ihr reguliert wird.
© 2026 Vanguard Group (Irland) Limited. Alle Rechte vorbehalten.
© 2026 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
© 2026 Vanguard Asset Management, Limited. Alle Rechte vorbehalten.