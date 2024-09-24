Kundinnen und Kunden wollen unterschiedliche ESG-Schwerpunkte setzen, die sich auf verschiedenen Wegen in einem Portfolio abbilden lassen.
Wir haben mehrere Anlagelösungen entwickelt, die ESG auf unterschiedliche Weise integrieren.
Einige Vanguard Fonds schließen bestimmte Branchen wie Schusswaffen, Tabak, fossile Brennstoffe, Glücksspiel oder Erwachsenenunterhaltung ganz oder teilweise aus, streben jedoch gleichzeitig marktähnliche Renditen an.
Andere Vanguard Fonds streben nachhaltiges Wachstum für Anlegerinnen und Anleger an, die aktiv investieren wollen und bestimmte ESG-Ziele umsetzen wollen.
Außerdem bieten wir aktiv verwaltete Fonds ohne konkrete ESG-Ziele an, die jedoch materielle Risiken im Rahmen ihres Anlageprozesses analysieren und dabei auch ESG-Risiken berücksichtigen.
Einige Anlegerinnen und Anleger wollen ihr Exposure auf bestimmte Industrien oder Geschäftsbereiche begrenzen, die mit hohen ESG-Risiken behaftet sind oder im Widerspruch zu ihren ESG-Überzeugungen stehen. Daher hat Vanguard Indexfonds aufgelegt, die bestimmte Branchen ganz oder teilweise ausschließen und gleichzeitig marktähnliche Renditen anstreben.
Alle Vanguard ESG-Fonds mit Ausschluss-Screening
Mit Vanguard ESG-Aktienindexfonds können Anlegerinnen und Anleger Beteiligungen an Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern oder Praktiken vermeiden bzw. reduzieren.
ESG Developed World All Cap Equity Index Fund
ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund
ESG Developed Europe Index Fund
Mit Vanguard ESG-Anleihenindexfonds mit negativem Screening können Anlegerinnen und Anleger Beteiligungen an Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern oder Praktiken vermeiden bzw. reduzieren.
ESG Global Corporate Bond Index Fund
SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund