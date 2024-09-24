Einige Anlegerinnen und Anleger wollen ihr Exposure auf bestimmte Industrien oder Geschäftsbereiche begrenzen, die mit hohen ESG-Risiken behaftet sind oder im Widerspruch zu ihren ESG-Überzeugungen stehen. Daher hat Vanguard Indexfonds aufgelegt, die bestimmte Branchen ganz oder teilweise ausschließen und gleichzeitig marktähnliche Renditen anstreben.

Alle Vanguard ESG-Fonds mit Ausschluss-Screening