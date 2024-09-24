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    • Eine einheitliche ESG-Lösung gibt es nicht

    Kundinnen und Kunden wollen unterschiedliche ESG-Schwerpunkte setzen, die sich auf verschiedenen Wegen in einem Portfolio abbilden lassen.

    Die Vanguard ESG-Philosophie

    Wir haben mehrere Anlagelösungen entwickelt, die ESG auf unterschiedliche Weise integrieren.

    Ausschluss

    Einige Vanguard Fonds schließen bestimmte Branchen wie Schusswaffen, Tabak, fossile Brennstoffe, Glücksspiel oder Erwachsenenunterhaltung ganz oder teilweise aus, streben jedoch gleichzeitig marktähnliche Renditen an. 

    Gezielte Beteiligungen

    Andere Vanguard Fonds streben nachhaltiges Wachstum für Anlegerinnen und Anleger an, die aktiv investieren wollen und bestimmte ESG-Ziele umsetzen wollen. 

    Integration

    Außerdem bieten wir aktiv verwaltete Fonds ohne konkrete ESG-Ziele an, die jedoch materielle Risiken im Rahmen ihres Anlageprozesses analysieren und dabei auch ESG-Risiken berücksichtigen. 

    ESG-Indexprodukte

    Einige Anlegerinnen und Anleger wollen ihr Exposure auf bestimmte Industrien oder Geschäftsbereiche begrenzen, die mit hohen ESG-Risiken behaftet sind oder im Widerspruch zu ihren ESG-Überzeugungen stehen. Daher hat Vanguard Indexfonds aufgelegt, die bestimmte Branchen ganz oder teilweise ausschließen und gleichzeitig marktähnliche Renditen anstreben.

     

    Alle Vanguard ESG-Fonds mit Ausschluss-Screening

     

    Vanguard Aktienfonds und -ETFs mit negativem Screening

    Mit Vanguard ESG-Aktienindexfonds können Anlegerinnen und Anleger Beteiligungen an Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern oder Praktiken vermeiden bzw. reduzieren.

    ESG Developed World All Cap Equity Index Fund

    ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund

    ESG Developed Europe Index Fund

    Zu unseren ESG-Aktienfonds

    Anleihenfonds und -ETFs mit negativem Screening

    Mit Vanguard ESG-Anleihenindexfonds mit negativem Screening können Anlegerinnen und Anleger Beteiligungen an Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern oder Praktiken vermeiden bzw. reduzieren.

    ESG Global Corporate Bond Index Fund

    SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund

    Alle Vanguard ESG-Anleihendfonds

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    Events und Webinare

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