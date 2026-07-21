Die erste Studie, die vom Advisory Research Centre von Vanguard durchgeführt wurde, umfasste eine Doppelumfrage unter 1’006 beratenen Anlegern und Anlegerinnen und 224 Beratern und Beraterinnen in der Schweiz, um die Wahrnehmung in Bezug auf den Wert von Beratung, die Präferenzen bei der Erbringung von Beratungsleistungen und den typischen Service von Beratern zu verstehen.
Die Studie ergab, dass der Wert von Finanzberatung von den Kundinnen und Kunden zwar weitgehend anerkannt wird, es jedoch einige entscheidende Diskrepanzen zwischen den Präferenzen der Kunden und den typischen Praktiken der Beraterinnen und Berater gibt. Diese Diskrepanzen bieten Beraterinnen und Beratern die Möglichkeit, mehr Wert zu schaffen und ihre Dienstleistungen zu differenzieren.
Das Verständnis des wahrgenommenen Werts von Beratung ist entscheidend, um Kundinnen und Kunden bestmöglich zu betreuen. In diesem Bericht präsentiert das Vanguard Advisory Research Centre die Ergebnisse der ersten Ausgabe von Client Connect: Die Vanguard Beratungsstudie 2026.
Sales executive
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Abdullah Mohammed ist Sales Executive im Schweizer Vertriebsteam von Vanguard. Er ist verantwortlich für Private Wealth Manager, Multi-Family Offices, Regionalbanken und Partnerschaften in der deutschsprachigen Schweiz. Er kam im Jahr 2020 von Flossbach von Storch zu Vanguard, wo er zwei Jahre als Manager Fund Sales für Schweizer Grosskunden verantwortlich war. Zuvor war er über neun Jahre lang in verschiedenen Positionen für das unabhängige Research-Unternehmen Morningstar tätig, unter anderem im Marketing und im Specialist Sales Team für die EMEA-Region. Abdullah Mohammed hat einen Bachelor of Science (BSc.) in Business Administration von der Fachhochschule Zürich mit Spezialisierung in General Management. Ausserdem nahm er am Antai Global Program an der Shanghai Jiao Tong University teil.
Senior sales executive
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Manon Duez, CFA, kam im April 2021 als Senior Sales Executive für die französischsprachige Schweiz zu Vanguard und betreut Privatbanken, Family Offices und unabhängige Vermögensverwalter. Zuvor war sie sechseinhalb Jahre bei dem Genfer Boutique Wealth Manager CdR Capital SA als Investment Director für Portfoliomanagement, Fondsauswahl und Implementierung verantwortlich. Sie begann ihre berufliche Laufbahn als Investmentbank-Analystin für Fusionen, Übernahmen und IPOs im europäischen Luxus- und Einzelhandel bei Morgan Stanley in London. Im Juli 2012 wechselte sie zu Morgan Stanley Private Wealth Management, wo sie für Beratung und Ausführungsdienstleistungen für vermögende Privatkunden in Genf verantwortlich war. Manon Duez hat einen Master of Sciences (MSc.) in Finance & Strategy von der IEP Paris (Sciences-Po) mit einem Major in International Political Economy von der London School of Economics and Political Science (LSE). Während ihres Bachelorstudiums nahm sie zudem an einem internationalen Austauschsemester mit der Georges Washington University teil und studierte ein Jahr lang an der NYU Stern School of Business. Ausserdem ist sie CFA Charterholder und Mitglied der CFA Society Switzerland. Manon Duez hat einen Leadership Essentials-Kurs am IMD Lausanne absolviert und erhielt die CFA ESG-Zertifizierung im September 2021.
Sales executive
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Michael Iten, CFA, ist Sales Executive im Schweizer Vertriebsteam von Vanguard. Er ist für die Betreuung von unabhängigen Vermögensverwaltern, Private Wealth Manager und Family Offices in der deutschsprachigen Schweiz und Liechtenstein verantwortlich.
Er kam im Jahr 2025 von der LGT Bank AG zu Vanguard, wo er als Senior Portfolio Advisor für die Beratung von Private Banking Kunden (UHNWI) in der Schweiz und Europa zuständig war. Zuvor war er über sieben Jahre lang in einer Asset Management Boutique in Liechtenstein für mehrere Anlagestrategien zuständig.
Michael Iten hat einen Master in Banking & Finance von der Universität Zürich und ist CFA Charterholder.