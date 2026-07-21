Was ist Client Connect?

Die erste Studie, die vom Advisory Research Centre von Vanguard durchgeführt wurde, umfasste eine Doppelumfrage unter 1’006 beratenen Anlegern und Anlegerinnen und 224 Beratern und Beraterinnen in der Schweiz, um die Wahrnehmung in Bezug auf den Wert von Beratung, die Präferenzen bei der Erbringung von Beratungsleistungen und den typischen Service von Beratern zu verstehen.

Die Studie ergab, dass der Wert von Finanzberatung von den Kundinnen und Kunden zwar weitgehend anerkannt wird, es jedoch einige entscheidende Diskrepanzen zwischen den Präferenzen der Kunden und den typischen Praktiken der Beraterinnen und Berater gibt. Diese Diskrepanzen bieten Beraterinnen und Beratern die Möglichkeit, mehr Wert zu schaffen und ihre Dienstleistungen zu differenzieren.