Milliardenverluste durch Betrug jedes Jahr

Betrug stellt eine erhebliche Bedrohung für die europäische Finanzbranche dar – mit geschätzten Verlusten von 103,6 Milliarden US-Dollar durch verschiedene Betrugsmaschen und Bankbetrugsszenarien (1).

Betrüger geben sich häufig als vertrauenswürdige Marken wie Vanguard aus und nutzen Technologien wie KI, um überzeugende gefälschte Websites zu erstellen. Anschließend setzen sie auf Drucktaktiken, um Opfer dazu zu bringen, Geld oder persönliche Daten preiszugeben.

Das Verständnis, wie diese Betrugsmaschen funktionieren, ist Ihr erster Schritt zum Schutz. Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Arten von Betrug erkennen und wie Sie ihn melden können.

(1) Financial Crime Insights