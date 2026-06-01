Joe Davis: Im Jahr 2026 werden die Investitionen in KI wahrscheinlich erneut steigen und die Weltwirtschaft sich weiter verändern. Diese Investitionen in Unternehmen könnten dafür sorgen, dass das Wirtschaftswachstumin den USA und in anderen führenden Märkten geringfügig höher ausfällt als erwartet. Dies dürfte den Arbeitsmarkt stabilisieren und könnte sogar dazu führen, dass die Federal Reserve die Zinsen weniger deutlich senkt als erwartet.

Auch unser Finanzmarktausblick ist insgesamt positiv, allerdings mit einer wichtigen Einschränkung. KI-Aktien, insbesondere amerikanische KI-Aktien, haben sich in den letzten Jahren erstaunlich gut entwickelt. Unsere Analyse der Finanzmarktgeschichte führt uns jedoch zu einer plausiblen These: Im Laufe der Zeit werfen Aktien außerhalb der Technologiebranche ab einem bestimmten Zeitpunkt Mehrrenditen ab, weil sie von der Technologie selbst profitieren. Daher dürften US-Value-Aktien und Anlagen außerhalb der USA zunehmend attraktiv werden. Und auch andere Anlagen wie Anleihen dürften interessant sein.

Anleihen sollten nicht nur höhere Erträge abwerfen, da die Zinsen voraussichtlich auch weiterhin über der Inflationsrate liegen werden, sondern stellen in moderatem Umfang auch eine defensive Position dar, sollte dieser Überschwang bis in den Himmel wachsen.