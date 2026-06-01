  • Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Investment Pulse""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""

    • Das Wichtigste auf einen Blick

    KI-Investitionen kurbeln das Wachstum an

    Künstliche Intelligenz (KI) stützt die Gewinne von US-Unternehmen und wird voraussichtlich auch in den nächsten fünf Jahren der wichtigste Produktivitäts- und Wachstumsmotor bleiben. 

    Abweichung vom Konsens

    Wir gehen mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% davon aus, dass das Wachstum in den nächsten fünf Jahren von den Konsenserwartungen abweichen wird. Den Ausschlag werden Investitionen in Künstliche Intelligenz geben. 

    US-Mehrrenditen wahrscheinlich

    Dank Künstlicher Intelligenz und staatlicher Konjunkturimpulse stehen die Chancen gut, dass die US-Wirtschaft stärker wachsen wird. (Wir halten bis zu 3% reales BIP-Wachstum für möglich.) Die Aussichten für Großbritannien und den Euroraum sind vergleichsweise mager. 

    Marktausblick

    Die attraktivsten Risiko-/Renditeprofile sehen wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren bei soliden Investment-Grade-Obligationen, Value-Aktien sowie Aktien aus anderen Industrieländern (ohne die USA). 

    Steigende Risiken, höhere Volatilität

    Trotz des „rationalen Überschwangs“ steigen die Risiken, insbesondere für US-Wachstumsaktien. Neben den hohen Erwartungen ist dafür auch die Volatilität des Sektors verantwortlich, die sorgfältige Auswahl und Diversifizierung erfordert.

    Die Zusammenfassung unseres Ausblicks im Video

    Vanguard Global Chief Economist Joe Davis erläutert, wie Künstliche Intelligenz unseren Ausblick auf die kommenden Jahre beeinflusst. 

    Unsere Anlageprodukte

    Erfahren Sie, wie Sie Ihr Portfolio mit unseren Fonds und Modellportfolios optimieren können. 

    Obligationen

    Ganz gleich, ob Sie einen aktiven Obligationsfonds suchen oder in ein bestimmtes Segment der Obligationenmärkte investieren möchten, wir haben die passende Lösung für Sie.

     Mehr erfahren

    Indexfonds

    Indexfonds zeichnen sich durch Kosteneffizienz, Diversifikation und marktähnliche Renditen aus, sind von Natur aus transparent und eignen sich daher ideal als Grundbaustein für fast jedes Anlageportfolio.

     Mehr erfahren

    ETFs

    Im Jahr 2025 haben wir unser ETF-Angebot erweitert und die Gebühren für 13 Fonds gesenkt. Damit stehen Anlegerinnen und Anlegern noch mehr Instrumente für den Portfolioaufbau zur Verfügung, mit denen sie ihre Asset-Allokation auf das neue Jahr abstimmen können.

     Mehr erfahren

    Aktive

    Vanguard entwickelt bereits seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1975 aktive Fonds und ist heute einer der größten aktiven Manager der Welt. 

     Mehr erfahren

    VEMO-Website

    Unseren vollständigen Bericht für Ihre Kundengespräche finden Sie auf unserer VEMO-Website zum Download.

    ""

    Vanguard Wirtschafts- und Marktausblick 2026

    In unserem vollständigen Bericht finden Sie unsere Prognosen für Wirtschaft und Märkte. 

     Zum vollständigen Bericht (auf Englisch) Zum Artikel (auf Deutsch)
    On demand45 Minuten

    Vanguards Wirtschafts- und Marktausblick 2026 im Webinar (Englisch)

    Webinar
    Erhalten Sie exklusive Einblicke in die langfristigen Perspektiven von Vanguard für Anleger im Jahr 2026 und darüber hinaus.
    Jumana Saleheen und Shaan Raithatha
    Jetzt anschauen

    Weitere Artikel

    Juni 1, 2026 3 min

    Hartnäckige Inflation lässt Zentralbanken wenig Spielraum

    Die Zinsen dürften weiter steigen. In unserem aktuellen Wirtschafts- und Marktausblick erläutern wir die Folgen für die Weltwirtschaft.
    Apr. 30, 2026 3 min

    Wie der Ölschock die Arbeit der Zentralbanken erschwert

    Steigende Ölpreise könnten einen Stagflationsschock auslösen. Wie können die Zentralbanken reagieren?
    Apr. 1, 2026 3 min

    Die Ölkurve zeigt einen Schock an, keine dauerhafte Disruption

    Die Ölmärkte sind noch immer ein wichtiger Gradmesser für Eskalationsrisiken und können kurzfristig beunruhigende Preisschwankungen auslösen.
    März 29, 2026 3 min

    Die grosse Rotation: Wenn Bewertungen wieder zählen

    An der Spitze der globalen Aktienmärkte findet eine Wachablösung statt – und Bewertungen haben wieder Bedeutung. Wir untersuchen die Signale, die auf eine mögliche Zyklusänderung hindeuten.


    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

    Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Wichtige allgemeine Hinweise

    Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschließlich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches ngebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt verlassen.
    Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.

    Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird.

    In der Schweiz herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.

    Herausgegeben von Vanguard Asset Management, Limited, die in Großbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und von ihr reguliert wird.

    © 2025 Vanguard Group (Irland) Limited. Alle Rechte vorbehalten.

    © 2025 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

    © 2025 Vanguard Asset Management, Limited. Alle Rechte vorbehalten.