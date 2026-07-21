Anlagerisiko

Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.

Wichtige Anlegerinformationen

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kaufen bzw. Verkaufen oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb bzw. Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen sind allgemeiner Natur und stellen keine rechtliche, steuerliche oder anlagebezogene Beratung dar. Potenziellen Anlegern wird dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen, dem Halten sowie dem Abstoßen von Anteilen des Fonds und dem Erhalt von Ausschüttungen aus Anlagen an ihren persönlichen Berater zu wenden.

Der Schutz, den die FinSA bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung bietet, kommt potenziellen Anlegern nicht zugute.

Weitere Informationen über die Anlagepolitik und die Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem OGAW-Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (kid), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) für diesen Fonds sind neben dem Verkaufsprospekt verfügbar auf der Website von Vanguard unter webseite.

Die Vanguard informiert lediglich über Produkte und Dienstleistungen und bietet keine Anlageberatung auf Grundlage persönlicher Umstände. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung oder der Eignung oder Angemessenheit des/der hier beschriebene(n) Produkt(e) haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Die Verwaltungsgesellschaft der Vanguard Investment Series plc ist die Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Dienstleistungen in Form von Kauf und Verkauf gemäß Art. 3 (c)(1) Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Die Vanguard Investments Switzerland GmbH führt keine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung durch. Darüber hinaus erbringt die Vanguard Investments Switzerland GmbH keine Form von Beratungsdienstleistungen. Vanguard Investment Series plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen. Interessierte Anleger werden für weitere Informationen auf den Verkaufsprospekt der Fonds verwiesen. Interessierten Anlegern wird außerdem dringend empfohlen, ihre eigenen professionellen Berater hinsichtlich der Auswirkungen einer Anlage in und des Haltens oder der Veräußerung von Anteilen der Fonds sowie des Erhalts von Ausschüttungen in Bezug auf diese Anteile nach dem Recht der Länder, in denen sie steuerpflichtig sind, zu konsultieren.

Der Manager von Vanguard Funds plc ist die Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Dienstleistungen in Form von Kauf und Verkauf gemäß Art. 3 (c)(1) Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG). Die Vanguard Investments Switzerland GmbH führt keine Angemessenheits- oder Eignungsprüfung durch. Darüber hinaus erbringt die Vanguard Investments Switzerland GmbH keine Form von Beratungsdienstleistungen. Vanguard Investment Series plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen. Interessierte Anleger werden für weitere Informationen auf den Verkaufsprospekt der Fonds verwiesen. Interessierten Anlegern wird außerdem dringend empfohlen, ihre eigenen professionellen Berater hinsichtlich der Auswirkungen einer Anlage in und des Haltens oder der Veräußerung von Anteilen der Fonds sowie des Erhalts von Ausschüttungen in Bezug auf diese Anteile nach dem Recht der Länder, in denen sie steuerpflichtig sind, zu konsultieren.

Vanguard Investment Series plc/Vanguard Funds plc]* wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zum Angebot in der Schweiz zugelassen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot von [Vanguard Investment Series plc/Vanguard Funds plc]* in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung dar. Dies ist ausschließlich eine Werbung gemäß Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und seiner Durchführungsverordnung für [Vanguard Investment Series plc / Vanguard Funds plc] *. Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Kopien der Satzung, der wesentlichen Anlegerinformationen (KID), des Verkaufsprospekts, der Treuhanderklärung, der Geschäftsordnungen, des Jahresberichts und des Halbjahresberichts für diese Fonds können kostenlos angefordert werden beim Schweizer Repräsentanten oder bei Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website.

Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.

Der indikative Nettoinventarwert („iNAV“) für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Richtlinie zu Portfoliobeständen (Portfolio Holdings Policy).

Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.

Die Zentralbank von Irland hat dem Vanguard Japan Government Bond Index Fund die Erlaubnis erteilt, bis zu 100 % seines Nettovermögens in unterschiedliche übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten der EU oder staatlichen internationalen Organen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Zum 31. Dezember 2019 investiert der Vanguard Japan Government Bond Index Fund mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Japan begeben oder garantiert werden.

Die Zentralbank von Irland hat dem Vanguard U.K. Government Bond Index Fund die Erlaubnis erteilt, bis zu 100 % seines Nettovermögens in unterschiedliche übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten der EU oder staatlichen internationalen Organen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Zum 31. Dezember 2019 investiert der Vanguard U.K. Government Bond Index Fund mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die vom Vereinigten Königreich begeben oder garantiert werden.

Die Zentralbank von Irland hat dem Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF die Erlaubnis erteilt, bis zu 100 % seines Nettovermögens in unterschiedliche übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten der EU oder staatlichen internationalen Organen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Zum 31. Dezember 2019 investiert der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von den USA begeben oder garantiert werden.

Die Zentralbank von Irland hat dem Vanguard U.S. Government Bond Index Fund die Erlaubnis erteilt, bis zu 100 % seines Nettovermögens in unterschiedliche übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten der EU oder staatlichen internationalen Organen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Zum 31. Dezember 2019 investiert der Vanguard U.S. Government Bond Index Fund mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von den USA begeben oder garantiert werden.

Die irische Zentralbank hat dem Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund die Genehmigung erteilt, bis zu 100% seines Nettovermögens in verschiedene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden sowie von Staaten oder internationalen Organisationen, die nicht zur EU gehören, denen aber einer oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören. Der Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund investiert mehr als 35% seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Frankreich begeben wurden oder garantiert werden.

Die Zentralbank von Irland hat dem Vanguard Global Government Bond UCITS ETF die Erlaubnis erteilt, bis zu 100 % seines Nettovermögens in unterschiedliche übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, Nicht-Mitgliedstaaten der EU oder staatlichen internationalen Organen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Der Vanguard Global Government Bond UCITS ETF mehr als 35 % seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von den USA begeben oder garantiert werden.

Die irische Zentralbank hat dem Vanguard Eurozone-Inflation Linked Bond Index Fund die Genehmigung erteilt, bis zu 100% seines Nettovermögens in verschiedene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden sowie von Staaten oder internationalen Organisationen, die nicht zur EU gehören, denen aber einer oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören. Der Vanguard Eurozone-Inflation Linked Bond Index Fund investiert mehr als 35% seines Fondsvermögens in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von Frankreich begeben wurden oder garantiert werden.

Weitere Informationen zu den Indexanbietern finden Sie im Prospekt des Fonds.

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