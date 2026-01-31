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Michael Iten, CFA, ist Sales Executive im Schweizer Vertriebsteam von Vanguard. Er ist für die Betreuung von unabhängigen Vermögensverwaltern, Private Wealth Manager und Family Offices in der deutschsprachigen Schweiz und Liechtenstein verantwortlich.

Er kam im Jahr 2025 von der LGT Bank AG zu Vanguard, wo er als Senior Portfolio Advisor für die Beratung von Private Banking Kunden (UHNWI) in der Schweiz und Europa zuständig war. Zuvor war er über sieben Jahre lang in einer Asset Management Boutique in Liechtenstein für mehrere Anlagestrategien zuständig.

Michael Iten hat einen Master in Banking & Finance von der Universität Zürich und ist CFA Charterholder.