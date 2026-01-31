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    Der Wert professioneller Beratung

    Wenn Sie den Wert Ihrer Beratung vermitteln können, können Sie leichter Kunden gewinnen und an Ihr Unternehmen binden.

    Portfolioaufbau

    Entdecken Sie intelligente Portfoliostrategien, mit denen Sie Portfolios aufbauen, zurücksetzen und für langfristigen Erfolg optimieren können.

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    Lernen Sie, wie Sie ETFs und Indexfonds am besten handeln und optimal einsetzen.

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    Mit aktuellen Analysen und Kommentaren halten wir Sie über wirtschaftliche Entwicklungen und Veränderungen im globalen Marktumfeld auf dem Laufenden.

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    Seiten 1 - 12 von 40

    31 Jan. 2026 13 Min.

    Wie redet man mit Kunden über das Risiko kognitiver Beeinträchtigungen?

    Ein altersbedingter kognitiver Abbau kann das finanzielle Wohlbefinden von Kundinnen und Kunden erheblich beeinträchtigen. Daher ist sorgfältige Planung für den Lebensabend von entscheidender Bedeutung.
    Portfolio Konstruktion
    30 Jan. 2026 01:41 Min.

    Liquiditätsmanagement

    Wir untersuchen, wie ETFs von Anlegern genutzt werden können, die über eine große, vorübergehende Liquiditätsposition verfügen.
    Portfolio Konstruktion
    29 Jan. 2026 15 Min.

    Grundlagen und Vorteile kosteneffizienter Indexstrategien

    Hier untersuchen wir die konzeptionellen und theoretischen Grundlagen des Aufstiegs von Indexfonds und erörtern, warum wir von dem weiteren Erfolg und der wachsenden Popularität passiver Strategien überzeugt sind.
    Investment Know-how
    28 Jan. 2026 15 Min.

    Der emotionale Wert professioneller Beratung 

    Auf Grundlage von Vanguard Studien aus über 20 Jahren erläutern wir in diesem Artikel den emotionalen Wert professioneller Beratung und seine Bedeutung für Kundinnen und Kunden.
    Der Wert der Vermögensberatung
    27 Jan. 2026 11 Min.

    Vermögenstransfer als Leistungsangebot

    Die demografische Gruppe der Erbinnen und Erben ist groß und vielfältig – und legt ihr Geld auf sehr unterschiedliche Weise an. Um auch die nächste Generation zu überzeugen, müssen Beraterinnen und Berater deren Charakterzüge und Prioritäten kennen.
    Der Wert der Vermögensberatung
    26 Jan. 2026 02:00 Min.

    Vorteile von Indexstrategien

    Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Anleger aus einer Indexanlage ziehen können.
    Investment Know-how
    25 Jan. 2026 2:58 Min.

    Vorteile von Indexfonds

    Erfahren Sie, wie kostengünstige Indexinvestitionen Anlegern dabei helfen können, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
    Investment Know-how
    24 Jan. 2026 05:02 Min.

    Diversifizierung: Aspekte und Hürden

    Erfahren Sie mehr über die größten Herausforderungen, denen sich Berater beim Aufbau diversifizierter Portfolios gegenübersehen können.
    Portfolio Konstruktion
    22 Jan. 2026 04:53 Min.

    Index-Tracking-Faktoren

    Erfahren Sie, welche Faktoren Einfluss darauf haben können, wie gut ein ETF seine Benchmark nachbildet.
    Investment Know-how
    21 Jan. 2026 6 Min.

    ETF-Handel

    In diesem Artikel fassen wir wichtige Aspekte des ETF-Handels zusammen. ETF-Anteile können ganztägig an der Börse gekauft und verkauft werden – die einfache Handelbarkeit ist sicherlich einer der Hauptvorteile von ETFs.
    Investment Know-how
    20 Jan. 2026 03:13 Min.

    ETFs und herkömmliche Fonds

    Gemeinsamkeiten und Unterschiede von ETFs und herkömmlichen Fonds.
    Investment Know-how
    19 Jan. 2026 02:54 Min.

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    Wir untersuchen die verschiedenen Ansätze, mit denen ETFs eine Benchmark nachbilden können.
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    Kontakt

    Abdullah Mohammed + ' ' + Sales executive
    Abdullah Mohammed

    Sales executive

    Profil

    Tel: +41 44 220 13 13

    Email: abdullah.mohammed@vanguard.ch

    Abdullah Mohammed ist Sales Executive im Schweizer Vertriebsteam von Vanguard. Er ist verantwortlich für Private Wealth Manager, Multi-Family Offices, Regionalbanken und Partnerschaften in der deutschsprachigen Schweiz. Er kam im Jahr 2020 von Flossbach von Storch zu Vanguard, wo er zwei Jahre als Manager Fund Sales für Schweizer Grosskunden verantwortlich war. Zuvor war er über neun Jahre lang in verschiedenen Positionen für das unabhängige Research-Unternehmen Morningstar tätig, unter anderem im Marketing und im Specialist Sales Team für die EMEA-Region. Abdullah Mohammed hat einen Bachelor of Science (BSc.) in Business Administration von der Fachhochschule Zürich mit Spezialisierung in General Management. Ausserdem nahm er am Antai Global Program an der Shanghai Jiao Tong University teil.

    Manon Duez, CFA + ' ' + Senior sales executive
    Manon Duez, CFA

    Senior sales executive

    Profil

    Tel: +41 44 220 13 12

    Email: manon.duez@vanguard.ch

    Manon Duez, CFA, kam im April 2021 als Senior Sales Executive für die französischsprachige Schweiz zu Vanguard und betreut Privatbanken, Family Offices und unabhängige Vermögensverwalter. Zuvor war sie sechseinhalb Jahre bei dem Genfer Boutique Wealth Manager CdR Capital SA als Investment Director für Portfoliomanagement, Fondsauswahl und Implementierung verantwortlich. Sie begann ihre berufliche Laufbahn als Investmentbank-Analystin für Fusionen, Übernahmen und IPOs im europäischen Luxus- und Einzelhandel bei Morgan Stanley in London. Im Juli 2012 wechselte sie zu Morgan Stanley Private Wealth Management, wo sie für Beratung und Ausführungsdienstleistungen für vermögende Privatkunden in Genf verantwortlich war. Manon Duez hat einen Master of Sciences (MSc.) in Finance & Strategy von der IEP Paris (Sciences-Po) mit einem Major in International Political Economy von der London School of Economics and Political Science (LSE). Während ihres Bachelorstudiums nahm sie zudem an einem internationalen Austauschsemester mit der Georges Washington University teil und studierte ein Jahr lang an der NYU Stern School of Business. Ausserdem ist sie CFA Charterholder und Mitglied der CFA Society Switzerland. Manon Duez hat einen Leadership Essentials-Kurs am IMD Lausanne absolviert und erhielt die CFA ESG-Zertifizierung im September 2021.

    Michael Iten, CFA + ' ' + Sales executive
    Michael Iten, CFA

    Sales executive

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    Tel:+41 44 220 13 35
    Email: michael.iten@vanguard.ch

    Michael Iten, CFA, ist Sales Executive im Schweizer Vertriebsteam von Vanguard. Er ist für die Betreuung von unabhängigen Vermögensverwaltern, Private Wealth Manager und Family Offices in der deutschsprachigen Schweiz und Liechtenstein verantwortlich.

    Er kam im Jahr 2025 von der LGT Bank AG zu Vanguard, wo er als Senior Portfolio Advisor für die Beratung von Private Banking Kunden (UHNWI) in der Schweiz und Europa zuständig war. Zuvor war er über sieben Jahre lang in einer Asset Management Boutique in Liechtenstein für mehrere Anlagestrategien zuständig.

    Michael Iten hat einen Master in Banking & Finance von der Universität Zürich und ist CFA Charterholder.

    Häufig gestellte Fragen