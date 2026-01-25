Vorteile von Indexfonds

(Wie können kostengünstige Indexinvestitionen Anlegern dabei helfen, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen?)

Index-Investieren ist darauf ausgelegt, eine breite Marktdiversifikation zu den möglichst niedrigsten Kosten zu bieten. Und indem sie das tun, bieten sie alle Vorteile einer diversifizierten Investition, während sie die Kosten minimieren und so viel wie möglich von der Investition im Portfolio halten, das im Laufe der Zeit wächst und sich vermehrt.

(Nutzen die Vorteile einer kostengünstigen Indexfondsanlage auch in volatilen Märkten?)

Volatile Märkte sind interessant. Aktive Fondsmanager neigen dazu zu argumentieren, dass ihre Fonds in volatilen dass ihre Fonds in volatilen Märkten besser abschneiden, weil es größere Chancen gibt, Aktien auszuwählen, die im Vergleich zum Benchmark besser oder schlechter abschneiden. Aber die Realität ist, dass es für jeden Investor, der eine Aktie wählt, die in die richtige Richtung geht, einen Investor gibt, der eine Aktie wählt, die in die falsche Richtung geht. Und daher ist es sehr schwierig für aktive Fonds, besser abzuschneiden, unabhängig davon, wie volatil die Märkte sind. Und Daten zeigen, dass aktive Fonds im Durchschnitt dazu tendieren, schlechter abzuschneiden, unabhängig vom Marktumfeld, unabhängig von den Investitionsumgebungen, die einen bestimmten Investitionsstil oder eine Investitionsstrategie begünstigen, und daher ist es normalerweise einfacher, bei einem Indexfonds zu bleiben und sich einfach auf die konsistente Leistung zu verlassen, die unabhängig von der Marktvolatilität etwas nahe am Benchmark liefert, mit relativ niedrigen Kostenbelastungen.

(Welche Rolle spielt die Zeit bei der Investition in kostengünstige Indexfonds?)

Eine der Herausforderungen besteht darin, die Benchmark konstant zu schlagen. Ein Investor könnte die Benchmark in einem bestimmten Jahr oder einem bestimmten Monat schlagen, aber das konstant, Jahr für Jahr zu tun, wird immer schwieriger. Es ist sehr schwierig, kontinuierlich in der oberen Hälfte oder sicherlich im oberen Viertel oder höher der Investmentmanager zu sein, was bedeutet, dass, wenn ich einen Fonds auswähle und ihn über einen Einjahreszeitraum betrachte, finde ich vielleicht einen Fonds, der besser abschneidet. Wenn ich von einem Jahr auf fünf Jahre zu zehn Jahren und länger gehe, über den gesamten Investitionshorizont, den ich in Betracht ziehen könnte, die Chancen, dass ich tatsächlich einen Fonds finde, der in all diesen Jahren besser abschneidet als ein Indexfonds, werden zunehmend geringer. Die Chancen stehen viel mehr zugunsten eines Indexfonds über einen aktiven Fonds während längerer Zeiträume.

(Warum sollten Finanzberater für ihre Kunden kostengünstige Indexfonds und EFTs in Betracht ziehen?)

Finanzberater möchten nach Investitionen suchen, die ihren Kunden eine breite Marktdiversifikation zu niedrigen Kosten bieten. Sie möchten etwas, das konsistente Leistungen oder Outperformance bietet, und Indexfonds und ETFs sind eine großartige Möglichkeit, diese kostengünstige Investitionsstrategie zu erreichen, nach der ihre Kunden suchen.