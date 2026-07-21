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    Client Connect: Der Vanguard Advice Survey 2025

    Das Advisory Research Centre von Vanguard untersucht in einer neuen Studie, was Anleger am meisten schätzen und was sie sich von einem Finanzberater wünschen.

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    VSV-ASG Investment Pulse 2025 (EN)

    Ein Investitionsbarometer, das untersucht, wie unabhängige Schweizer Vermögensverwalter investieren.

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    Adviser Alpha: Der Wert professioneller Anlageberatung

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    Der Wert persönlicher Beratung

    So berechnen Sie den Wert einer Beratung – passend zu den Bedürfnissen und Umständen Ihrer Kunden.

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    Über den Wert menschlicher und digitaler Beratung

    Der menschliche Wert von Beratung im Vergleich zu digitalen Services.

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    Jenseits der Kostenquote: Worauf es bei der Auswahl eines Indexfondsmanagers ankommt (EN)

    Neues Modell zur Analyse von Indexfonds: Mehr als nur Kosten.

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    Geopolitische Ausverkäufe (EN)

    Wie Märkte nach Krisen reagieren – und warum Ruhe wichtig ist.

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