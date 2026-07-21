Das Advisory Research Centre von Vanguard untersucht in einer neuen Studie, was Anleger am meisten schätzen und was sie sich von einem Finanzberater wünschen.
Ein Investitionsbarometer, das untersucht, wie unabhängige Schweizer Vermögensverwalter investieren.
7 Vorteile Ihrer Beratung – und ihr messbarer Wert.
So berechnen Sie den Wert einer Beratung – passend zu den Bedürfnissen und Umständen Ihrer Kunden.
Der menschliche Wert von Beratung im Vergleich zu digitalen Services.
Neues Modell zur Analyse von Indexfonds: Mehr als nur Kosten.
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Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wichtige allgemeine Hinweise
Dies ist professionellen Anlegern vorbehalten und darf nicht an Privatanleger weitergegeben werden, die sich auch nicht auf dies verlassen dürfen.
Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstößt, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun.
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