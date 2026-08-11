Lösungen für jedes Leben

Wir haben verschiedene Modellportfolios mit unterschiedlichen Aktien-/Obligationengewichtungen entwickelt. Welches dieser Portfolios im Einzelfall das richtige ist, hängt von den Anlagezielen, dem Zeithorizont und der Risikotoleranz Ihrer Kundin oder Ihres Kunden ab.

Allen Vanguard Modellportfolios gemein ist ihre strategische Asset-Allokation: Jedes Portfolio strebt langfristig eine bestimmte Rendite bei einem bestimmten Risiko an.

Beraterinnen und Berater haben ausserdem die Gewissheit, dass das Anlagevermögen ihrer Kundinnen und Kunden von einem weltweit führenden Multi-Asset-Manager verwaltet wird.