Wir haben verschiedene Modellportfolios mit unterschiedlichen Aktien-/Obligationengewichtungen entwickelt. Welches dieser Portfolios im Einzelfall das richtige ist, hängt von den Anlagezielen, dem Zeithorizont und der Risikotoleranz Ihrer Kundin oder Ihres Kunden ab.
Allen Vanguard Modellportfolios gemein ist ihre strategische Asset-Allokation: Jedes Portfolio strebt langfristig eine bestimmte Rendite bei einem bestimmten Risiko an.
Beraterinnen und Berater haben ausserdem die Gewissheit, dass das Anlagevermögen ihrer Kundinnen und Kunden von einem weltweit führenden Multi-Asset-Manager verwaltet wird.
Unsere Modellportfoliostrategien sind klar und verständlich und erleichtern die Asset-Allokation, damit Ihnen mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: Ihre Kundenbeziehungen.
Weltweit verwaltet Vanguard mehr als eine Billionen US-Dollar in Multi-Asset-Lösungen und kann eine langjährige Erfolgsbilanz im Aufbau und Management von Multi-Asset-Portfolios vorweisen.1
Kosteneffiziente Portfoliobausteine bedeuten maximalen Wert für Ihre Kundinnen und Kunden.
1 Quelle: Vanguard; Stand: 31. Dezember 2023.
Unsere Untersuchungen zeigen, dass Kundinnen und Kunden Wert auf die einzigartigen menschlichen Komponenten einer Beratungsbeziehung und emotionale Unterstützung in schwierigen Marktphasen legen.
Für Portfoliofunktionen, etwa die Asset-Allokation und regelmässiges Rebalancing, wünschen sie sich dagegen automatisierte Lösungen.2
Genau hier überzeugen unsere Modellportfolios: Sobald Sie die richtige Lösung für ein bestimmtes Kundenprofil gefunden haben, können Sie sich auf das konzentrieren, was für Ihre Kundinnen und Kunden wirklich wichtig ist: Beratung und Betreuung.
2 Quelle: Vanguard. Siehe P. Costa und J. E. Henshaw, 2021: „Quantifying the investor’s view on the value of human and robo advice.“
Strategische Multi-Asset-Portfolios streuen das Anlagevermögen auf Wertpapiere mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeprognosen und -merkmalen, um so Diversifizierungsvorteile auszuschöpfen und Anlegerinnen und Anlegern zu helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen.
Die LifePlan-Modellportfolios sind eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, in die globalen Aktien- und Anleihemärkte zu investieren. Aus zehn Portfolios mit unterschiedlichen Aktien-/Anleihe-Allokationen können Sie einfach und bequem das auswählen, das am besten auf die Bedürfnisse Ihrer Kundin oder Ihres Kunden abgestimmt ist.
Mit unserer Portfolioanalyse wollen wir Beraterinnen und Beratern bei der Optimierung ihrer Kundenportfolios helfen. Wir können zum Beispiel Wege aufzeigen, Positionen zu konsolidieren oder zu vereinfachen, Kosten oder Risiken zu reduzieren, die Diversifizierung zu erhöhen und die Struktur des Portfolios in Einklang mit den Überzeugungen Ihrer Kundinnen und Kunden zu bringen.
Dies ist eine Marketingmitteilung zu Vanguard Fonds und ETFs. Die hier erwähnten Musterportfoliostrategien dienen lediglich der Information, sind kein Finanzprodukt und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Finanzdienstleistung dar.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
Weitere Informationen zu den Risiken der Modellportfolios finden Sie im Abschnitt «Risikofaktoren» des Prospekts der zugrunde liegenden Fonds auf unserer Website
Wichtige allgemeine Hinweise
Dies ist eine Marketingmitteilung.
Dieses Material ist professionellen Anlegern vorbehalten und darf nicht an Privatanleger weitergegeben werden, die sich auch nicht auf dieses Material verlassen dürfen.
Weitere Informationen zu den Anlagegrundsätzen und Risiken der zugrunde liegenden Fonds des Modellportfolios bzw. der Modellportfolios finden Sie im Prospekt des OGAW und im KID, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.
Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstösst, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu unterbreiten, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun. Die Informationen sind allgemeiner Natur und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Potenzielle Anleger werden dringend gebeten, ihre professionellen Berater über die Auswirkungen einer Investition, des Haltens oder Veräusserns von Aktien und/oder Anteilen sowie des Erhalts der Ausschüttung aus einer Investition zu konsultieren.
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