Vier Grafiken für Verhaltenscoaching in turbulenten Marktphasen

Volatilität und Verluste können Kundinnen und Kunden schnell nervös machen.





Wer jedoch in turbulenten Marktphasen in Bargeld umschichtet, erreicht langfristig oft niedrigere anstatt höherer Renditen.





Gegen Volatilität hilft vor allem Disziplin. Mit unseren visuellen Coaching-Inhalten können Sie Ihren Kundinnen und Kunden helfen, in schwierigen Marktphasen Kurs zu halten.



Die Volatilität an den Aktienmärkten, ausgelöst durch geopolitische Unsicherheiten, kann für einige Anleger beunruhigend sein – und in den kommenden Wochen und Monaten könnte es zu weiteren Turbulenzen kommen.

In volatilen Marktphasen müssen sich Beraterinnen und Berater oft auf schwierige Gespräche einstellen, vor allem wenn fallende Kurse Verluste in Kundenportfolios verursachen.



Mit den folgenden vier Diagrammen können Sie Ihren Kundinnen und Kunden helfen, sich auch in turbulenten Marktphasen auf ihre langfristigen Ziele zu konzentrieren und an ihren Anlageplänen festzuhalten.

Diagramm 1: Turbulenzen lenken ab, nur auf langfristige Ergebnisse kommt es an.

Kurzfristige Volatilität ist ein normaler Bestandteil eines jeden Anlegerlebens. Und wie die Grafik zeigt, sind die Kurse an den Aktienmärkten langfristig gestiegen – trotz volatiler Phasen, die häufig mit Kursverlusten einhergingen.