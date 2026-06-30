Auch abseits der Technologiegiganten steigen die Gewinne
KI-Investitionen fördern das Gewinnwachstum auch ausserhalb der Technologiebranche, zu den Profiteuren gehören neben kleinen Unternehmen auch die Schwellenländer.
KI-Investitionen fördern das Gewinnwachstum auch ausserhalb der Technologiebranche, zu den Profiteuren gehören neben kleinen Unternehmen auch die Schwellenländer.
Die Gewinnerwartungen steigen, selbst im Vergleich zu den ohnehin schon optimistischen Prognosen der letzten ein oder zwei Quartale. In den nächsten Jahren erwarten wir weiteres Gewinnwachstum abseits von US-Growth-Aktien und den „Glorreichen 7“.
Aktuell steigen die Gewinne messbar schneller als in den vergangenen Jahren, gleichzeitig erfasst das Gewinnwachstum immer mehr Marktsegmente. Besonders deutlich sind die Gewinnprognosen für Small-Cap-, Value- und Schwellenländeraktien gestiegen, etwas verhaltener fällt der Anstieg für US-Growth-Aktien und die Glorreichen 7 aus.
Dies lässt sich an der Differenz zwischen dem prognostizierten 12-Monats-Gewinnwachstum je Aktie und dem tatsächlichen Gewinnwachstum der vergangenen 12 Monate ablesen, die sowohl in den USA als auch in Schwellenländern wächst.
Wachsende Kluft zwischen prognostizierten und nachlaufenden Gewinnen
Hinweis: Die Grafik zeigt die Differenz zwischen dem prognostizierten 12-Monats-Gewinnwachstum je Aktie und dem tatsächlichen Wachstum der vergangenen 12 Monate des MSCI USA Index und des MSCI Emerging Markets Index. the previous 12 months for the MSCI USA Index and the MSCI Emerging Markets Index.
Quellen: Vanguard auf Grundlage von Bloomberg-Daten; Stand: 11. Mai 2026.
Von zentraler Bedeutung für das steigende – und branchenübergreifende – Gewinnwachstum ist der Ausbau Künstlicher Intelligenz. Die kontinuierlich steigenden Investitionen der Hyperscaler – der grossen Technologieunternehmen, die eine riesige KI-optimierte Cloud-Infrastruktur aufbauen – dürften sich Schätzungen zufolge in diesem Jahr auf 800 Milliarden US-Dollar belaufen. Diese Investitionen schlagen sich bereits in den Umsätzen für Unternehmen aus der globalen KI-Lieferkette nieder, die durchweg über den Erwartungen liegen, darunter Halbleiterproduzenten aus den Bereichen Lithografie, Foundry sowie Arbeits- und Datenspeicher.
Innerhalb dieses Ökosystems steht inzwischen das grösste Nadelöhr im Fokus: Speicherchips mit hoher Bandbreite (High-Bandwidth Memory Chips), die nicht nur für rechenintensive Anwendungsfälle wichtig sind, sondern auch für KI-Agenten, bei denen Latenz, also die Zeit zwischen der Eingabe und Ausgabe, von grosser Bedeutung ist. Die Gewinne der Hersteller dieser Chips, darunter Micron Technology und SanDisk in den USA sowie SK Hynix und Samsung in Südkorea, sind explosionsartig gestiegen, und auch die Gewinnprognosen und Aktienkurse ziehen an.
Doch nicht nur Halbleiterproduzenten profitieren, sondern auch Branchen, die am Bau, an der Stromversorgung und an der Kühlung von Rechenzentren beteiligt sind, zum Beispiel Energie, Versorgung, Industrie und Werkstoffe. Und wenn Künstliche Intelligenz erst einmal die gesamte Wirtschaft durchdringt und die Produktivität steigt, dürften auch Unternehmen abseits von KI-Infrastruktur profitieren.
Die weitere Entwicklung hängt wahrscheinlich von den Antworten auf einige zentrale Fragen ab:
Alle drei Fragen sind wichtig und entscheidend für die Entwicklung des Gewinnwachstums an den globalen Aktienmärkten, für das Künstliche Intelligenz auch weiterhin der entscheidende Faktor sein wird.
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