  • Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Investment Pulse""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""
    • Index-Tracking-Faktoren
    04:53 Minuten Videodauer
    Investment Know-how

    Index-Tracking-Faktoren

    Erfahren Sie, welche Faktoren Einfluss darauf haben können, wie gut ein ETF seine Benchmark nachbildet.

    Verwandte Inhalte

    Jan. 29, 2026 15 min

    Grundlagen und Vorteile kosteneffizienter Indexstrategien

    Hier untersuchen wir die konzeptionellen und theoretischen Grundlagen des Aufstiegs von Indexfonds und erörtern, warum wir von dem weiteren Erfolg und der wachsenden Popularität passiver Strategien überzeugt sind.
    Jan. 26, 2026 02:00 min

    Vorteile von Indexstrategien

    Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Anleger aus einer Indexanlage ziehen können.
    Jan. 25, 2026 2:58 min

    Vorteile von Indexfonds

    Erfahren Sie, wie kostengünstige Indexinvestitionen Anlegern dabei helfen können, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
    Jan. 21, 2026 6 min

    ETF-Handel

    In diesem Artikel fassen wir wichtige Aspekte des ETF-Handels zusammen. ETF-Anteile können ganztägig an der Börse gekauft und verkauft werden – die einfache Handelbarkeit ist sicherlich einer der Hauptvorteile von ETFs.

    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

    Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Wichtige allgemeine Hinweise

    Dies ist professionellen Anlegern vorbehalten und darf nicht an Privatanleger weitergegeben werden, die sich auch nicht auf dies verlassen dürfen.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches ngebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt verlassen.

    Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.