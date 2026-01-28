Der emotionale Wert professioneller Beratung 

Der Wert professioneller Finanzberatung ist bekanntermaßen nur schwer vollständig nachweisbar. Früher hat die Beratungsbranche vor allem Anlageergebnisse als Wertquelle in den Vordergrund gestellt; der emotionale Wert, den Kundinnen und Kunden aus ihren Beratungsbeziehungen ziehen, wird dabei oft nicht erfasst.

Wir untersuchen, wie Beraterinnen und Berater für ihre Kundinnen und Kunden Wert – Alpha – durch beziehungsorientierte Dienstleistungen jenseits vom Portfoliomanagement schaffen. So wollen wir bestätigen, was vielen schon seit Langem als gesichert gilt – dass Emotionen eine wichtige Rolle im Aufbau und in der Pflege enger Beratungsbeziehungen spielen und dass Beratung zu besseren Anlageergebnissen führen kann als Portfoliomanagement in Eigenregie.

Zunächst erläutern wir, wie Beraterinnen und Berater den Mehrwert ihrer Leistungen für Kundinnen und Kunden berechnen können

Vier Wertquellen professioneller Beratung

In unserer Studie „Der Wert persönlicher Beratung“ stellen wir ein erweitertes Modell zur Bewertung persönlicher Beratung vor, das neben dem Portfolio-, Finanz- und emotionalen Wert jetzt auch Zeitersparnis erfasst.

Finanz- und Portfoliowert sind das Ergebnis konkreter Schritte, die von einer Beraterin oder einem Berater empfohlen werden; der emotionale Wert und die Zeitersparnis hängen davon ab, wie Beraterinnen und Berater diese Maßnahmen entwickeln, erklären und umsetzen.

Es ist die Aufgabe von Beraterinnen und Beratern, Kundenportfolios proaktiv zu überwachen und einzugreifen, wenn Änderungen notwendig sind. Durch Anwendung von Fachkompetenz und beziehungsfördernde Interaktionen verdienen sie sich das Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden, und Vertrauen trägt maßgeblich zum Aufbau erfolgreicher langfristiger Beratungsbeziehungen bei. Tatsächlich bestätigen unsere Studien, dass das Wissen um die kontinuierliche Kontrolle und Aktualisierung ihres Finanzplans für Anlegerinnen und Anleger die wichtigste emotionale Komponente der Zusammenarbeit mit einer Beraterin oder einem Berater ist.

Der emotionale Wert persönlicher Beratung

Wie Untersuchungen zeigen, ziehen Anlegerinnen und Anleger, die Beratung in Anspruch nehmen, zahlreiche emotionale Vorteile aus ihren Beratungsbeziehungen, darunter innere Ruhe und Vertrauen in ihr langfristiges finanzielles Wohlergehen. Die emotionalen Komponenten persönlicher Beratung lassen sich jedoch schwer quantifizieren und können von Anlegerin zu Anleger je nach den persönlichen Anforderungen und Lebensumständen variieren.

Darüber hinaus zeigen Studien, dass die emotionalen Aspekte einer Beratungsbeziehung ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung sind, überhaupt Beratung in Anspruch zu nehmen.

Der Wertanteil emotionaler Komponenten

Seit der Einführung unseres ersten Modells zur Quantifizierung des Wertes persönlicher Beratung im Jahr 2001 haben wir die emotionale Komponente auf zwei verschiedenen Wegen gemessen:

Quantitativer Wert

Neben unserem erweiterten Bewertungsrahmen haben wir zuletzt das Vanguard Financial Advice Model (VFAM) vorgestellt, das einen quantitativen Wertvergleich zwischen professioneller Beratung und den aktuellen Anlage- und Planungsstrategien von Kundinnen und Kunden auf Grundlage einer nutzwertbasierten Analyse ermöglicht. Diese Analyse betrachtet eine große Bandbreite möglicher Ergebnisse und dient vor allem dazu, Extremrisiken zu reduzieren. Die nutzwertbasierte Betrachtung soll die Lebenszufriedenheit von Anlegerinnen und Anlegern bzw. den Nutzen erfassen, den sie aus ihrem Vermögen ziehen, was auch die Möglichkeit einschließt, dass ein größeres Vermögen nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen für Kundinnen und Kunden führt.

Untersuchungen von Vanguard zeigen, dass sich die meisten Beratungsmaßnahmen weder als rein funktional noch als rein emotional definieren lassen, sondern sowohl emotionale als auch finanzielle Wertkomponenten enthalten. Zum Beispiel können Beraterinnen und Berater ihren Kundinnen und Kunden durch Verhaltenstraining ein Gefühl von Sicherheit geben, sodass sie auch in volatilen Märkten an ihrem Portfolio festhalten, durch laufende Portfoliokontrolle ihr Vertrauen in ihre finanzielle Zukunft stärken oder Anpassungen vornehmen, wenn sich ihre Lebensumstände ändern.

Qualitativer Wert

Auch Wertwahrnehmung spielt in Beratungsbeziehungen eine Rolle. Der tatsächliche Anlagewert, der sich aus der Inanspruchnahme von Beratung ergibt, kann von dem Wert abweichen, den Kundinnen und Kunden wahrnehmen, und die emotionalen Aspekte einer Beratungsbeziehung erhöhen in vielen Fällen den wahrgenommenen Gesamtwert.

Durch ihren positiven Einfluss auf den gefühlten Wert kann die emotionale Komponente die Beratungsbeziehung langfristig stärken und zu besseren Ergebnissen beitragen.

Im Rahmen unserer Untersuchungen führen wir qualitative Umfragen und Interviews mit Anlegerinnen und Anlegern durch, die Beratung in Anspruch nehmen, um deren Wertwahrnehmung verschiedener Beratungsmaßnahmen zu bewerten. Einer Umfrage zufolge machen emotionale Elemente etwa 40% des wahrgenommenen Beratungswertes aus, und zwar unabhängig davon, ob Anlegerinnen und Anleger menschliche Beratung in Anspruch nehmen oder einen Robo-Service nutzen.

Zu den Beratungsmaßnahmen mit emotionalem Wert gehören unter anderem:

Aufbau von Vertrauen durch Fachwissen, Erfahrung und Urteilsvermögen;

Unterstützung bei der Formulierung finanzieller Ziele und Entwicklung von Strategien zu deren Umsetzung;

Verhaltenstraining zur Vermeidung von Kursabweichungen in volatilen Märkten;

Vermittlung von innerer Ruhe durch laufende Portfoliokontrolle;

Vermittlung des Gefühls, auf dem richtigen Weg zu sein, sowie Anpassungen bei Veränderungen in den persönlichen Lebensumständen;

Überprüfung der persönlichen Lebensumstände und Bedürfnisse eines Kunden, Vermeidung von Planabweichungen;

Eingesparte Lebenszeit durch Übernahme zeitintensiver Aufgaben;

Emotionale Unterstützung und Beratung, die Kundinnen und Kunden Mut macht und ihnen ein Gefühl innerer Ruhe vermittelt.1

Verhaltenstraining

Verhaltenscoaching ist neben Zuhören vielleicht die wertvollste emotionale Dienstleistung, die Beraterinnen und Berater erbringen können. Verhaltenstechniken können Kundinnen und Kunden davon abhalten, ihre Strategie aufzugeben und emotionale Entscheidungen zu treffen, was sich vor allem langfristig auszahlen kann.

Diese Coaching-Strategien können dazu beitragen, dass Kundinnen und Kunden ihre langfristigen Ziele erreichen, indem Sie emotionalen Reaktionen vorgreifen, die zu schlechten Entscheidungen führen können. Beraterinnen und Berater können ihren Kundinnen und Kunden die Instrumente und Techniken vermitteln, mit denen sie natürliche menschliche Neigungen überwinden können, die insbesondere nach unerwarteten Ereignissen zutage treten können, zum Beispiel die Jagd nach Renditen bei steigenden oder die Flucht in vermeintlich sichere Häfen bei fallenden Kursen. So können sie ihren Kundinnen und Kunden helfen, auf Kurs zu bleiben und rationalere Entscheidungen zu treffen, die ihren langfristigen Anlagezielen entsprechen.

Der Wert von menschlicher und digitaler Beratung

Ein emotionaler Wert wird vor allem menschlicher Beratung zugeschrieben, doch auch die Kundinnen und Kunden digitaler Dienste können emotionale Unterstützung erfahren.

Anlegerinnen und Anleger, die menschliche Beratung in Anspruch nehmen, machen den Wert dieser Beratung oftmals an der Beziehung zu ihrem Anlageberater fest, die Kundinnen und Kunden von Robo-Beratungsdiensten legen hingegen besonderen Wert auf Transparenz und Eigenverantwortung.

In einer Befragung sollten Anlegerinnen und Anleger mit menschlichem Berater2 die Bedeutung verschiedener funktionaler und emotionaler Komponenten ihrer Beratungsbeziehung bewerten und angeben, ob sie für eine bestimmte Service-Komponente eine menschliche oder eine digitale Lösung bevorzugen würden.

Emotionale Komponenten spielen in menschlicher Beratung eine größere Rolle

Menschliche Interaktionen mit Spitzenbewertung: