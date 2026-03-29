Die grosse Rotation: Wenn Bewertungen wieder zählen

Die Dominanz der US-Aktienmärkte hielt mehr als ein Jahrzehnt an, doch die ungewöhnliche Kursrallye außerhalb der USA im vergangenen Jahr läutete eine bemerkenswerte Wende ein. Die Debatte hat begonnen, ob die lang erwartete „grosse Rotation“ endlich Gestalt annimmt.

Was für die Rotation spricht: steigende Investitionen in Sachgüter

Die Verfechter der Rotationstheorie verweisen darauf, dass neben den technologielastigen Mega-Caps aus den USA inzwischen auch kapitalintensivere Branchen aus anderen Regionen zulegen. Weltweit gehen Investitionen in Infrastruktur und Energiesicherheit sowie die Verlagerung von Lieferketten von der Planungsphase in die Umsetzung über, weshalb die Investitionen in Sachgüter ebenso steigen wie die Gewinne in Sektoren, die von diesen Investitionen profitieren.

In Europa lässt sich dieser Prozess sehr gut beobachten: Steigende Ausgaben für Verteidigung und den Ausbau Erneuerbarer Energien sichern die Nachfrage in kapitalintensiven Sektoren wie Industrieausrüstung, Werkstoffe und Versorgung auf mehrere Jahre. Zu den Profiteuren gehören Unternehmen mit materiellen Vermögenswerten, langfristigen Cashflows und Preissetzungsmacht – also genau die Segmente, die in globalen Portfolios während der Wachstumsära der verschlankten Bilanzen unterrepräsentiert waren. Auch an den Rohstoffmärkten und in Schwellenländern, die wichtige Vorprodukte für diese Investitionen liefern, sind die Auswirkungen zu spüren.

Zudem machen sich die Kapitalinvestitionen in KI-Infrastruktur auch in anderen Segmenten des US-Aktienmarkts bemerkbar, denn der Ausbau Künstlicher Intelligenz treibt die Nachfrage nach Halbleitern, fortschrittlichen Fertigungsanlagen und elektrischen Geräten. Viele der bedeutendsten Unternehmen, die von dieser Entwicklung profitieren, sitzen außerhalb der USA.

Doch auch innerhalb der USA verschiebt Künstliche Intelligenz das Sektorgefüge: Versorgungs- und Energieunternehmen, die in der Vergangenheit eher nach Gewinnen als nach Wachstum bewertet wurden, profitieren von steigender Stromnachfrage und Netzinvestitionen, die Bewertungen steigen.

Was für den Status quo spricht: die anhaltende Bedeutung technologielastiger US-Aktien

Die Verteidiger des Status quo sehen in US-Technologieaktien weiterhin attraktive Anlagen. Längerfristig tragen relativ wenige sehr erfolgreiche Unternehmen den Grossteil zur Aktienmarktrendite bei. Die Unternehmen, die das Feld anführen, wechseln im Laufe der Zeit, doch noch immer kommen die meisten von ihnen aus den USA, wo grosse Kapitalmärkte, ein robustes Ökosystem für Risikokapital und die amerikanische Innovationskultur die Entwicklung und den Ausbau neuer Technologien erleichtern.

Auch „institutionell“ sind die USA ein Ort, an dem sich Innovationen schnell durchsetzen können: Die Arbeitsmärkte sind flexibel, die Corporate Governance ist vergleichsweise robust, die Risikobereitschaft ist hoch – und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich Produktivitätssteigerungen in Gewinnwachstum niederschlagen.

Die geopolitische Lage stärkt die Position der USA mit ihrer grossen und relativ autarken Wirtschaft sowie ihrer verlässlichen Energie- und Lebensmittelversorgung zusätzlich. In Zeiten steigender geopolitischer Unsicherheit – wie aktuell – zieht diese Autarkie in der Regel Kapital an, weshalb die Volatilität an den US-Märkten tendenziell niedriger ist. Auch deshalb werden US-Aktien nach wie vor mit einem Aufschlag gehandelt.

Die Grundlage unserer Einschätzung: Bewertungen

Im Zentrum der Debatte um eine mögliche Rotation stehen nach wie vor die Bewertungen. Als Timing-Instrument sind sie ungeeignet, dennoch haben Bewertungen entscheidenden Einfluss auf die Marktentwicklung, wenn sich das Narrativ verändert. Und dass angespannte Bewertungen riskant sein können, konnten wir zuletzt im Februar beobachten, als die wachsende Sorge vor KI-Disruption die Kurse mehrerer Software- und IT-Dienstleistungsunternehmen zum Einsturz brachte. Hier zeigte sich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann, wenn sich das Narrativ ändert und Geschäftsmodelle bedroht sind: Nach Jahren steigender Kurse und Multiplikatoren war in den Bewertungen kaum noch „Luft“ für eine Korrektur.

Günstigere Bewertungen, höhere Renditen