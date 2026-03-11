Was bedeutet der hohe Ölpreis für die Weltwirtschaft?

Die Ölpreise und marktbasierten geopolitischen Risikoprämien sind ähnlich schnell gestiegen wie während des ersten Golfkriegs im Jahr 1990 sowie während des Russland/Ukraine-Konflikts im Jahr 2022. Damals hielten sich Preise und Risikoprämien nach einem rasanten Anstieg mehrere Monate auf hohem Niveau und gingen erst mit der angebotsseitigen Stabilisierung allmählich zurück.

Begrenzte Transport-, Versicherungs- und Lagerkapazitäten schränken jedoch den Energieexport des gesamten Nahen Ostens ein, nicht nur die Ölproduktion. Wenn diese Engpässe ähnlich wie in früheren Krisen fortbestehen, könnten die wirtschaftlichen Folgekosten steigen.

Sollten die Unterbrechungen in der Erdöl- und Erdgasversorgung und die damit verbundene Unsicherheit ähnlich lange andauern wie 1990 oder 2022, würde die stagflationäre Wirkung der makroökonomischen Auswirkungen zunehmen. Anhaltende Energiepreisschocks könnten die Inflation anheizen, die Finanzkonditionen verschärfen und politische Abwägungen erschweren.

Wen würden höhere Ölpreise besonders hart treffen?

Die größten Verlierer einer anhaltenden Ölpreiskrise wären der Euroraum und Japan. Den Euroraum würden Öl- und Gaspreise von 125 US-Dollar pro Barrel bzw. 150 Euro pro Megawattstunde bis Jahresende ein Prozent reales Wirtschaftswachstum kosten und die Wirtschaft damit in eine Rezession stürzen.

Deutlich steigende Energiepreise bergen zudem die Gefahr eines Stagflationsschocks für die europäische Wirtschaft, der die Europäische Zentralbank zu einem Kurswechsel zwingen könnte. Wir halten fallende Zinsen daher nicht länger für wahrscheinlicher als steigende Zinsen.

Die fundamentale Stärke der US-Wirtschaft

Dagegen zeigt unsere Analyse, dass die US-Wirtschaft relativ robust ist. Für eine Rezession müsste der Ölpreis bis Jahresende bei 150 US-Dollar pro Barrel verharren, zudem müssten sich die Finanzkonditionen massiv verschärfen, etwa durch sinkende Vermögenspreise und höhere Zinsen.

Die nachstehende Tabelle zeigt, welche wirtschaftlichen Auswirkungen wir von höheren Ölpreisen erwarten. Wir orientieren uns dabei an historischen Ereignissen und berücksichtigen auch Variablen wie gegenläufige Steuer- und Geldpolitik. Sollten die Erdgaspreise ebenfalls auf hohem Niveau bleiben, würde die Inflation im Euroraum noch deutlich ansteigen.

Hohe Ölpreise würden Europa und Japan stärker belasten als die USA