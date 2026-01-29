Ausblick auf die Obligationenmärkte: Die wichtigsten Themen des neuen Jahres
Hohe Realrenditen sprechen auch 2026 für Obligationen. Allerdings steigen die Risiken durch KI, teure Bewertungen lassen wenig Spielraum für Fehler.
Hohe Realrenditen sprechen auch 2026 für Obligationen. Allerdings steigen die Risiken durch KI, teure Bewertungen lassen wenig Spielraum für Fehler.
Obligationen profitieren von den höheren Neutralzinsen und überzeugen durch die richtige Mischung aus Rendite und Diversifizierung.
Dank hoher Ausgangsniveaus und sinkender Risikoaufschläge warfen Staats- und Unternehmensobligationen aus den USA, aus Grossbritannien und aus dem Euroraum im abgelaufenen Jahr solide Renditen ab1. Wir erwarten auch 2026 überzeugende Realrenditen, die die Inflationsrate übersteigen – unabhängig davon, was Zentralbanken tun werden.
Innerhalb des Obligationenuniversums betonen wir die Bedeutung der Kreditqualität. Die Kreditrisikoaufschläge haben ein historisch niedriges Niveau erreicht und nähern sich den Rekordtiefs, die wir zuletzt während des Technologiebooms der Neunzigerjahre gesehen haben.
Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage könnte einen Anstieg der Spreads verhindern, die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs ist jedoch gering. Das bedeutet auch: Das Risikoprofil dieser Obligationen ist einseitig und nach unten verzerrt, zumal die aktuellen Bewertungen nur wenig Spielraum für Fehler lassen und die Risiken des aktuellen KI-Investitionszyklus kaum ausgleichen.2
Rekordniedrige Risikoaufschläge lassen wenig Spielraum nach unten
Anmerkungen: Das Diagramm zeigt die optionsbereinigten Spreads (OAS) des Bloomberg US Credit Index (grüne Linie) und des Bloomberg US High Yield Corporate Bond Index (braune Linie). Die gestrichelten Linien bilden die aktuellsten Spread-Werte des jeweiligen Index vom 2. Januar 2026 ab.
Quelle: Vanguard und Refinitiv; Stand: 2. Januar 2026.
Die robuste Konjunktur dürfte einen deutlichen Spread-Anstieg verhindern – sowohl in den USA, wo das Wachstum auf über 2% steigen sollte, als auch in Europa, wo sich die Wachstumsraten ihrem langfristigen Trend annähern dürften.
Der KI-Investitionszyklus ist noch nicht abgeschlossen, weshalb die Obligationenmärkte zukünftig wohl steigende Emissionsvolumen absorbieren müssen. Mit dem Angebot könnten jedoch auch die Risikoaufschläge steigen, gleichzeitig sind die mit diesem Infrastrukturausbau verbundenen Risiken in den aktuellen Bewertungen gegenüber Staatsobligationen kaum eingepreist. Mit der Zunahme kapitalintensiver KI-Projekte steigt auch das Risiko von Kreditausfällen, insbesondere unter Emittenten mit niedrigerer Bonität. Für globale Obligationen erwarten wir vor diesem Hintergrund in den kommenden zehn Jahren hohe Renditen von 4,0 bis 5,3%.3
Solide Anleihen mit überzeugendem Risiko/Renditeprofil
Anmerkungen: Diese Prognosen beruhen auf der Verteilung von 10.000 VCMM-Simulationen der nominalen, annualisierten 10-Jahres-Renditen in USD der hier abgebildeten Assetklassen. In den Renditen der einzelnen Assetklassen sind reinvestierte Erträge und Kapitalgewinne enthalten, jedoch weder Verwaltungsgebühren bzw. -kosten noch die Auswirkungen von Steuern. Indizes dienen als Näherungswerte für die hier abgebildeten Assetklassen. Da Indizes nicht gemanagt werden, ist eine direkte Anlage in einen Index nicht möglich.
Quelle: Berechnungen von Vanguard; Stand: 31. Oktober 2025.
Wegen der knappen Kreditrisikoaufschläge gehen wir davon aus, dass Investment-Grade-Unternehmensobligationen bei einem ähnlichen Durationprofil insgesamt nur moderate Mehrrenditen gegenüber Staatsobligationen abwerfen werden. In den nächsten zehn Jahren dürften US-Unternehmensobligationen mit einer Laufzeit von etwa sechs bis sieben Jahren eine annualisierte Rendite von 4,4%4 erzielen, die erwarteten Renditen von US-Staatsobligationen mit gleicher Laufzeit liegen mit 4,2% nur geringfügig darunter.
Dank ihrer hohen Renditen sind Obligationen weiterhin attraktiv. Wir sind noch immer optimistisch für US-Value-Aktien sowie für Aktien aus anderen Industrieländern, bleiben jedoch bei unserer Einschätzung, dass risikoarme Obligationen das Risikoprofil eines Portfolios verbessern und das Risiko diversifizieren können, dass der erwartete Produktivitätsschub durch Künstliche Intelligenz ausbleibt oder sogar Kursrückgänge an den Aktienmärkten auslöst.
Hier erfahren Sie mehr über die Obligationenfonds, ETFs und Modellportfolios von Vanguard.
1 Renditen amerikanischer und europäischer Indizes für den Zeitraum vom 31. Dezember 2024 bis zum 31. Dezember 2025: Bloomberg US Treasury: 6,3%; Bloomberg US Credit: 7,8%; Bloomberg Sterling Gilts USD Hedged: 5%; Bloomberg Sterling Non-Gilts USD Hedged: 6,9%; Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury USD Hedged: 2,6%; Bloomberg Euro-Aggregate USD Hedged: Corporates: 5,2% Quelle: Refinitiv.
2 Mit der Zunahme kapitalintensiver KI-Projekte steigt auch das Risiko von Kreditausfällen, insbesondere unter Emittenten mit niedrigerer Bonität.
3 Basierend auf den annualisierten 10-Jahres-Renditeprognosen von Vanguard für globale, in USD abgesicherte Obligationen (Aggregate Bonds); Stand: 31. Oktober 2025.
4 Basierend auf den annualisierten 10-Jahres-Renditeprognosen von Vanguard für US-Unternehmensobligationen; Stand: 31. Oktober 2025.
WICHTIGER HINWEIS: Die Prognosen sowie andere Informationen, die von dem Vanguard Capital Markets Model generiert werden und die Wahrscheinlichkeit verschiedener Anlageergebnisse zum Gegenstand haben, sind naturgemäß hypothetisch, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und garantieren keine zukünftigen Erträge. Die Verteilung der Renditeergebnisse des VCMM wird aus 10.000 Simulationen für jede modellierte Assetklasse abgeleitet. Die Ergebnisse des Modells können mit jeder Nutzung sowie im Laufe der Zeit variieren. Die Prognosen des VCMM basieren auf statistischen Analysen und historischen Daten. Zukünftige Renditen können von den im VCMM erfassten historischen Mustern abweichen. Noch wichtiger ist jedoch, dass das VCMM extrem negative Szenarios unterschätzen kann, die in den historischen Zeiträumen, auf denen die Modellschätzungen beruhen, nicht vorkamen.
Das Vanguard Capital Markets Model® ist ein proprietäres Finanzsimulationstool, das von der Investment Strategy Group von Vanguard entwickelt und gepflegt wird. Das Modell prognostiziert die Verteilung zukünftiger Renditen für zahlreiche Assetklassen. Zu diesen Assetklassen gehören die US-amerikanischen und internationalen Aktienmärkte, US-Treasuries und Unternehmensanleihen mit verschiedenen Laufzeiten, internationale Anleihemärkte, US-Geldmärkte, Rohstoffe sowie bestimmte alternative Anlagestrategien. Die theoretische und empirische Grundlage des Vanguard Capital Markets Model ist die Beziehung zwischen Rendite und Risiko: Die Renditen zahlreicher Assetklassen sind der von Anlegern im Gegenzug für bestimmte Arten von systematischem Risiko (Beta) verlangte Ausgleich. Den Kern des Modells bilden Schätzungen der dynamischen statistischen Beziehung zwischen Risikofaktoren und Vermögensrenditen, die durch statistische Analysen auf der Grundlage verfügbarer monatlicher Finanz- und Wirtschaftsdaten gewonnen werden. Mithilfe eines Systems von Gleichungsschätzungen führt das Modell eine Monte Carlo-Simulation durch, um die geschätzten Zusammenhänge zwischen Risikofaktoren und Assetklassen sowie Ungewissheit und Zufälle langfristig zu prognostizieren. Das Modell generiert eine große Anzahl simulierter Ergebnisse für jede Assetklasse über verschiedene Zeiträume. Die Prognosen werden durch Berechnung der Zentraltendenzen in diesen Simulationen gewonnen. Die Ergebnisse des Modells variieren mit jeder Nutzung sowie im Laufe der Zeit.
Der Wert des VCMM liegt primär in seiner Anwendung für die Analyse potenzieller Kundenportfolios. VCMM-Prognosen für einzelne Assetklassen – bestehend aus Verteilungen der erwarteten Renditen, Volatilitäten und Korrelationen – sind der Schlüssel zur Bewertung potenzieller Verlustrisiken, verschiedener Risiko-Rendite-Zielkonflikte sowie der Diversifizierungsvorteile unterschiedlicher Anlageklassen. Zwar werden mit jeder Renditeverteilung auch Zentraltendenzen generiert, allerdings lassen sich die Ergebnisse des VCMM am effektivsten nutzen, indem man das gesamte Spektrum möglicher Ergebnisse für die untersuchten Assetklassen betrachtet.
Das VCMM generiert ein breites Spektrum möglicher Ergebnisse und soll so die Unsicherheit von Prognosen darstellen. Es ist wichtig zu verstehen, dass das VCMM den Renditeverteilungen keine „Normalität“ aufzwingt, sondern vielmehr von den sogenannten „Fat Tails“ (Extremrisiken) und der Schiefe in der empirischen Verteilung der modellierten Assetklassenrenditen beeinflusst wird. Innerhalb eines breiten Ergebnisspektrums können Anlegerinnen und Anleger sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen, was die Vielfältigkeit der möglichen zukünftigen Pfade unterstreicht. Tatsächlich ist dies einer der wichtigsten Gründe, warum wir Renditeprognosen als Verteilung darstellen.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.
Jegliche Prognosen sollten als hypothetischer Natur betrachtet werden und spiegeln keine zukünftigen Ergebnisse wider bzw. garantieren diese nicht.
Wichtige allgemeine Hinweise
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