Aktien: KI-Einfluss weitet sich aus – auch jenseits von US-Growth-Aktien

Getrieben vom Wirtschaftswachstum – insbesondere in den USA – könnten globale Aktien ihren Erfolgskurs ungeachtet hoher Bewertungen fortsetzen.

Der KI-Hype bleibt ein Thema, aber auch US-Value-Aktien oder andere Industrieländer bieten vermehrt attraktive Risiko-Rendite-Profile.

KI-Investitionen in grossem Umfang sind mit Risiken behaftet, und Unternehmen ohne deutliche Wettbewerbsvorteile oder Preismacht könnte es schwerfallen, die massiven Investitionen in dauerhaftes Ertragswachstum umzumünzen.

Hohe Erträge weiterhin möglich – trotz ausgereizter Bewertungen

Globale Aktien beendeten das Jahr mit zweistelligen Renditen.1 2025 war damit das sechste Jahr in Folge seit 2019, in dem der globale Aktienmarkt die 10-Prozent-Marke knackte. Unterbrochen wurde diese Erfolgssträhne nur durch den Rücksetzer 2022, als Zentralbanken weltweit der Inflation mit drastischen Leitzinserhöhungen begegneten.

Die starken Renditen des vergangenen Jahres lassen fast vergessen, dass US-Aktien nach der Ankündigung von Zöllen durch die Trump-Regierung im April zunächst Verluste wettmachen mussten. Das gelang ihnen nicht nur in Windeseile, in der zweiten Jahreshälfte brachen sie alle Rekorde. Und auch jetzt spricht Vieles dafür, dass sich der Erfolgskurs 2026 fortsetzen könnte. Wir erwarten eine Ausweitung des US-Wirtschaftswachstums auf 2.25%2, da die Investitionsbereitschaft in KI anhält und die US-Haushaltspolitik Unternehmen und Verbraucher stärkt.

Dieser Prognose stehen die recht hohen – scheinbar ausgereizten – Bewertungen von US-Aktien entgegen. Doch ein weiterer Anstieg wäre nicht ohne historisches Vorbild. Nachdem das CAPE3 sein 100-Jahres-Hoch bereits im Sommer 1997 übertroffen hatte, legte es in den folgenden 30 Monaten noch um weitere 36% zu. Dann platzte die Dotcom-Blase.

Chancen bestehen auch unabhängig von KI

Auch wenn ein weiterer Anstieg bei Growth-Titeln durchaus möglich erscheint, sind wir davon überzeugt, dass vor allem die Value-Segmente des US-Aktienmarkts und andere Industrieländer attraktive Chancen bieten. Und diese Haltung nehmen wir unabhängig davon ein, ob KI-bedingte Produktivitätssteigerungen zu einem Boom führen oder ob die hohen Erwartungen an die KI nicht erfüllt werden können.

Aus unserer Sicht ist es am wahrscheinlichsten, dass die KI unser (Arbeits-)Leben revolutioniert und unsere Produktivität erheblich steigt. Damit es so weit kommt, müssten aber auch die KI-Anwender und die Wirtschaft sektorübergreifend in den Genuss ihrer Vorteile kommen und Produktivitäts- und Profitabilitätszuwächse erzielen.

Unsere Analyse zeigt darüber hinaus, dass ein positiver Barwert aktueller und prognostizierter KI-Investitionen längst nicht in trockenen Tüchern ist. Allein in den USA liegen die Investitionszusagen für KI-bezogene Infrastruktur bis 2027 deutlich über 2 Billionen US-Dollar. Dass der Barwert bei einem erheblichen Anteil auch negativ ausfallen könnte, ist in unseren Augen durchaus wahrscheinlich. Denn für Unternehmen mit geringerer Preismacht könnte nach den hohen Einstiegs- und Instandhaltungskosten von der Gewinnmarge wenig übrig bleiben. Ihnen wird es schwerfallen, die derzeitigen Markterwartungen steigender Erträge zu erfüllen.

KI leistet nur dann einen positiven Beitrag zum Barwert, wenn deutliche Wettbewerbsvorteile auf billiges Geld treffen