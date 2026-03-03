Die Kurse an den Rohstoffmärkten steigen. Warum?

Hinweis: Gleitende 30-Tage-Durchschnittswerte der Brent-Rohöl-Spreads.

Quellen: Berechnungen von Vanguard auf Grundlage von Bloomberg-Daten; Stand: 9. Februar 2026.

Während der letzten zwanzig Jahre haben sich diese kurz- und langfristigen Spreads weitgehend im Gleichschritt bewegt, was auf relativ einheitliche Markteinschätzungen für verschiedene Zeithorizonte schließen lässt. Eine bemerkenswerte Ausnahme waren die Jahre 2006 und 2007, als robuste langfristige Nachfrageerwartungen (vor allem aus China) gegen Ende des letzten Rohstoff-Superzyklus die längerfristigen Preise stabilisierten, obwohl die kurzfristigen Fundamentaldaten ein relativ ausgewogenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage anzeigten.

Eine weitere untypische Ausnahme – die Umkehr des Musters der Jahre 2006/2007 – lässt sich in der heutigen Ausweitung der Rallye beobachten. Die kurzfristigen Spreads zeigen eine angespannte Marktlage hier und jetzt an, während die längerfristigen Spreads nicht auf eine Angebotsverknappung in einem Jahr schließen lassen.

Was steckt also hinter der kurzfristigen Verknappung? Möglicherweise wollen einige Länder vor dem Hintergrund steigender geopolitischer Risiken Lagerbestände aufbauen, um sich gegen mögliche Lieferunterbrechungen abzusichern. Auch der Wandel der Globalisierung, der durch zunehmende Fragmentierung gekennzeichnet ist, könnte eine Rolle spielen.

Wenn Ressourcensicherung auf der Agenda von Regierungen nach oben rückt, Lieferketten verlagert werden und strategische Autonomie an Bedeutung gewinnt, bleiben die Rohstoffmärkte nicht unberührt. Der daraus resultierende verschärfte Wettbewerb um Rohstoffe könnte zu höheren Risikoprämien führen und die Preise kurzfristig in die Höhe treiben, selbst wenn die längerfristigen Angebotsprognosen vergleichsweise stabil sind.

Ob dieser Zustand von Dauer ist, lässt sich noch nicht sagen. Wenn ja, könnten die Risikoprämien an den Rohstoffmärkten – insbesondere an den Märkten für kritische Mineralien, Gold und Energie – für längere Zeit über dem Niveau der vergangenen Jahrzehnte liegen.

