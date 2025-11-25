Wie wird künstliche Intelligenz die Wirtschaft und die Märkte im Jahr 2026 prägen?

Anmerkungen: Prognosen; Stand: 20. November 2025. Für die USA ist BIP-Wachstum definiert als die Veränderung des BIP im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr. Für den Euroraum, das Vereinigte Königreich und China ist BIP-Wachstum definiert als die Veränderung des realen (inflationsbereinigten) BIP im Prognosejahr gegenüber dem Vorjahr. „Inflation“ bezieht sich auf die Kerninflation, also die Inflationsrate ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise. Für die USA, den Euroraum und das Vereinigte Königreich ist die Kerninflation definiert als die Veränderung im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr. Für China ist Kerninflation definiert als die durchschnittliche jährliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Für die USA basiert die Kerninflation auf dem Kernindex der persönlichen Verbrauchsausgaben (Personal Consumption Expenditures Index), für den Euroraum, das Vereinigte Königreich und China auf dem Kernverbraucherpreisindex. Die Vanguard Prognose für die US-Zinsen bezieht sich auf das obere Ende des Zielbereichs des Offenmarktausschusses der US-Notenbank. Der Leitzins des Euroraums entspricht dem Zinssatz der Einlagefazilität. Der Leitzins des Vereinigten Königreichs entspricht der Bank Rate. Der Leitzins in China entspricht dem 7-Tages-Reverse-Repo-Satz.

Quelle: Vanguard.

Höheres Wachstum, insbesondere in den USA

Wir gehen davon aus, dass Künstliche Intelligenz andere Megatrends in ihrer Wirkung übertreffen wird, zumal sie das Potenzial hat, den Arbeitsmarkt zu verändern und die Produktivität zu steigern. Der überdimensionierte Anteil von KI-Investitionen am Wirtschaftswachstum stellt im kommenden Jahr das grösste Risiko dar.

Die Welle von Investitionen in KI-Infrastruktur dürfte ein bedeutender Faktor sein und an frühere Phasen massiver Kapitalerweiterungen erinnern, zum Beispiel die Entwicklung des Eisenbahnnetzes Mitte des 19. Jahrhunderts und den Ausbau der Informations- und Telekommunikationsnetze Ende der Neunzigerjahre. Unsere Analyse deutet darauf hin, dass dieser Investitionszyklus noch nicht abgeschlossen ist. Dieser Befund stützt unsere Prognose, dass die US-Wirtschaft in den kommenden Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von bis zu 60% um 3% (inflationsbereinigt) wachsen wird – was deutlich über den meisten Experten- und Zentralbankprognosen läge.

Noch ist dieses Szenario jedoch Zukunftsmusik. 2026 Wird das Wachstum der US-Wirtschaftsleistung wahrscheinlich nur moderat auf etwa 2,25% steigen, wozu neben den KI-Investitionen auch der steuerliche Impuls der One Big Beautiful Bill Act beiträgt. In der ersten Jahreshälfte könnte die Konjunktur angesichts der anhaltenden Wirkung der stagflationären Megatrend-Schocks – Zölle und demografischer Wandel – sowie der noch nicht auf breiter Basis greifbaren Produktivitätssteigerungen schwächer ausfallen. Die Arbeitsmärkte, die bereits 2025 deutlich nachgelassen haben, dürften sich bis Ende 2026 stabilisieren, weshalb die Arbeitslosenquote die Marke von 4,5% nicht übersteigen dürfte.

Das Wirtschaftswachstum dürfte die US-Inflation einigermassen konstant halten, Ende 2026 erwarten wir daher eine Teuerungsrate von über 2%. Diese Kombination aus solidem Wachstum und anhaltend zäher Inflation spricht dafür, dass die US-Notenbank (Fed) nur wenig Spielraum für Zinssenkungen unter den neutralen Zinssatz von 3,5% (Vanguard Schätzung) haben wird. Aus diesem Grund liegen unsere Zinsprognosen über den Erwartungen der Obligationenmärkte.

Auch für die chinesische Wirtschaft liegen unsere Wachstumsprognosen für das neue Jahr über den Konsenserwartungen, und auch hier ist Künstliche Intelligenz der Grund für unseren Optimismus. Trotz anhaltender externer und struktureller Probleme dürfte das reale BIP-Wachstum eher 5 als 4% betragen.

Der Euroraum hat dagegen keinen dynamischen KI-Sektor, weshalb unsere Prognosen hier eher auf Konsensniveau liegen: Für das Jahr 2026 erwarten wir ein Wachstum von annähernd 1%, wobei Belastungen durch höhere US-Zölle durch steigende Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben ausgeglichen werden. Die Inflation dürfte bei annähernd 2% verharren, sodass die Europäische Zentralbank ihren derzeitigen geldpolitischen Kurs beibehalten kann. In Grossbritannien dürfte das Wachstum auf 0,8% zurückgehen, zumal die Regierung wohl die Steuern anheben muss, um ihre eigenen Haushaltsregeln einzuhalten.

Ein differenzierter Blick auf die Finanzmärkte

Unser Kapitalmarktausblick fällt je nach Markt, Assetklasse und Anlagehorizont unterschiedlich aus. Unsere mittelfristigen Aussichten für Multi-Asset-Portfolios sind weiterhin optimistisch – wir erwarten anhaltend positive Realrenditen. Ein Blick auf die Investitionsraten und das erwartete Ertragswachstum legt den Schluss nahe, dass US-Technologiewerte ihre Kursentwicklung durchaus fortsetzen könnten.

Allerdings sollte man nicht aus dem Blick verlieren, dass der derzeitige Überschwang die Risiken verschärft, auch wenn die Euphorie nach manchen Massstäben „rational“ erscheinen mag. Doch selbst Anlegerinnen und Anleger, die mit besonderem Optimismus auf Künstliche Intelligenz blicken, dürften an anderer Stelle überzeugendere Anlagemöglichkeiten finden. Wir sind von dieser Einschätzung zunehmend überzeugt und sehen Parallelen zu den Renditen früherer Technologiezyklen.

Unsere Kapitalmarktprognosen für die kommenden fünf bis zehn Jahre lassen die folgende Reihenfolge für die stärksten Risiko/Rendite-Profile an den öffentlichen Finanzmärkten erwarten:

Risikoarme Obligationen



US-Value-Aktien



Aktien aus Industrieländern (ohne die USA)

Wegen der höheren Neutralzinssätze erwarten wir für risikoarme Obligationen langfristig auch weiterhin attraktive Realrenditen, die sich im Durchschnitt in etwa auf dem Niveau des aktuellen Portfolioeinkommens und komfortabel über den aktuellen Inflationsprognosen bewegen dürften. Diese Renditen sind massgeblich dafür verantwortlich, dass Obligationen wieder attraktiv sind – unabhängig davon, was die Zentralbanken im Jahr 2026 tun werden. Ausserdem können Obligationen ein Portfolio diversifizieren, sollte Künstliche Intelligenz hinter den Erwartungen zurückbleiben und die Wirtschaft weniger deutlich wachsen. (Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios auf 25 bis 30%.)

Am skeptischsten sehen wir US-Growth-Aktien – die in den vergangenen Jahren zugegebenermassen alle anderen Assetklassen weit hinter sich gelassen haben. Doch wie wir in unserem Ausblick erläutern, stehen unsere mageren Renditeprognosen für den Technologiesektor keineswegs im Widerspruch zu unseren optimistischeren Aussichten für einen KI-getragenen Konjunkturboom in den USA.

Die hochgesteckten Erwartungen an die US-Technologieaktien dürften aus mindestens zwei Gründen enttäuscht werden: den bereits hohen Gewinnerwartungen und dem meist unterschätzten Effekt der schöpferischen Zerstörung durch neue Wettbewerber in diesem Sektor, die die Gewinnmargen aller Marktteilnehmer drückt. Die Volatilität im Technologiesektor – und damit auch am US-Aktienmarkt insgesamt – wird sehr wahrscheinlich zunehmen. Dass unsere 10-Jahres-Renditeprognosen für den US-Aktienmarkt mit -0,1 bis 0,9% pro Jahr (in CHF) so mager ausfallen, liegt fast ausschliesslich an unserer Risiko-Rendite-Bewertung amerikanischer Large-Cap-Technologieunternehmen.

Ein Blick auf die Investitionsmuster früherer Technologiezyklen zeigt einige wenig intuitive, aber zunehmend überzeugende Anlagemöglichkeiten auf – unabhängig davon, ob Künstliche Intelligenz ihr transformatives Versprechen einhalten wird oder nicht. Sowohl US-Value-Aktien als auch Aktien aus anderen Industrieländern dürften langfristig am meisten profitieren, wenn der Wachstumsschub vom Technologiesektor auf die Nutzer von KI-Technologie überspringt. Über einen gesamten Technologiezyklus hinweg gehen wirtschaftliche Umwälzungen häufig mit derartigen Verschiebungen an den Aktienmärkten einher.

Insgesamt sind diese drei Investitionsmöglichkeiten sowohl defensiv als auch wachstumsorientiert. Unsere Risikoeinschätzung gilt unabhängig davon, ob sich die aktuelle Begeisterung für Künstliche Intelligenz letztlich als rational erweisen sollte oder nicht.

