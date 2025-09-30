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    • FTSE All-World UCITS ETF

    FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VWRA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Bitte beachten Sie, dass am 30. September 2025 für die folgenden Fonds eine Mitteilung an die Anteilinhaber versandt wurde: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF, Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF, Vanguard FTSE Japan UCITS ETF, Vanguard Germany All Cap UCITS ETF und Vanguard FTSE North America UCITS ETF Die Anteilinhaber werden darüber informiert, dass die laufenden Kosten («laufende Kosten») in Bezug auf jede Anteilsklasse der Teilfonds, wie im Prospekt angegeben, mit Wirkung zum 7. Oktober 2025 (das «Datum des Inkrafttretens») gesenkt werden. Bitte klicken Sie auf den Link zur Fondsankündigung, um die Mitteilung an die Anteilinhaber mit den Einzelheiten zu den Änderungen aufzurufen.
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juli 2019
    Notierungsdatum
    25. Juli 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT01U
    Vergleichsindex
    FTSE All-World Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'782 4'264 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 184.6 B 185.4 B 31. Juli 2026
    21.1 x 21.0 x 31. Juli 2026
    3.5 x 3.5 x 31. Juli 2026
    18.7% 18.7% 31. Juli 2026
    19.8% 19.8% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -14.2% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 61.70% 61.74% -0.04%
    JapanPacific 5.90% 5.90% 0.00%
    TaiwanSchwellenmärkte 3.38% 3.39% -0.01%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.18% 3.12% 0.06%
    KanadaNordamerika 2.91% 2.89% 0.02%
    SüdkoreaPacific 2.90% 2.89% 0.01%
    ChinaSchwellenmärkte 2.61% 2.62% -0.01%
    SchweizEuropa 2.04% 2.03% 0.01%
    FrankreichEuropa 2.02% 2.02% 0.00%
    DeutschlandEuropa 1.82% 1.82% 0.00%
    IndienSchwellenmärkte 1.59% 1.60% -0.01%
    AustralienPacific 1.54% 1.56% -0.02%
    NiederlandeEuropa 1.26% 1.25% 0.01%
    SpanienEuropa 0.85% 0.85% 0.00%
    ItalienEuropa 0.80% 0.79% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 4.44300% Technology US $ 3'557'414'063.50 17'720'618
    Apple Inc 4.23463% Technology US $ 3'390'577'934.31 10'975'941
    Microsoft Corp 3.27071% Technology US $ 2'618'784'567.36 5'635'188
    Amazon.com Inc 2.49844% Consumer Discretionary US $ 2'000'448'231.54 7'365'963
    Alphabet Inc 1.99114% Technology US $ 1'594'260'461.25 4'476'625
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.72824% Technology TW $ 1'383'763'420.90 18'442'000
    Broadcom Inc 1.71819% Technology US $ 1'375'716'298.56 3'534'002
    Alphabet Inc 1.58494% Technology US $ 1'269'027'750.20 3'558'188
    Meta Platforms Inc 1.16065% Technology US $ 929'309'322.48 1'669'288
    JPMorgan Chase & Co 0.88897% Financials US $ 711'779'521.32 2'023'308

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 195.58
    Veränderung
    $-0.04-0.02%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 158.72
    Veränderung
    CHF-0.26-0.16%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 195.62
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 158.98
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 157.09
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 126.00
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 38.53
    Veränderung
    +19.70%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 32.98
    Veränderung
    +20.74%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    282'656'511
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juli 2019

    Notierungsdatum

    17. Apr. 2025

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 195.5842 CHF 158.7200
    13. Aug. 2026 $ 195.6216 CHF 158.9800
    12. Aug. 2026 $ 194.4757 CHF 158.1400
    11. Aug. 2026 $ 193.8632 CHF 157.7800
    10. Aug. 2026 $ 194.3499 CHF 157.4600
    07. Aug. 2026 $ 194.1599 CHF 157.3000
    06. Aug. 2026 $ 193.0558 CHF 157.2200
    05. Aug. 2026 $ 193.6605 CHF 156.6800
    04. Aug. 2026 $ 192.9915 CHF 156.1600
    03. Aug. 2026 $ 190.5682 CHF 154.0800

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.