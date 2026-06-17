„Moonshot IPOs“ sind kein Grund abzuheben
Milliardenschwere IPOs mögen die Schlagzeilen beherrschen, doch Indizes sind mehr von ihrer Struktur und weniger vom Hype der Märkte geprägt.
Milliardenschwere IPOs mögen die Schlagzeilen beherrschen, doch Indizes sind mehr von ihrer Struktur und weniger vom Hype der Märkte geprägt.
Der Börsengang von SpaceX lässt einige Anlegerinnen und Anleger auf einen Schub für ihre Indexfonds und ETFs hoffen, während andere Kursschwankungen befürchten.
Vanguard Indexfonds und -ETFs werden in den Tagen und Wochen nach dem Börsengang in Aktien von SpaceX investieren, allerdings bleiben wir dabei auf dem Boden. Die Indizes, die unsere Fonds und ETFs abbilden, unterliegen bestimmten Regeln, und diese Regeln schreiben eine schrittweise Aufnahme neuer Aktien vor.
Neben Diversifizierung, Transparenz und Kosteneffizienz sollten Anlegerinnen und Anleger auch eines der Kernprinzipien von Indexstrategien nicht ausser Acht lassen: Die Märkte bestimmten das Ergebnis, nicht irgendein Hype.
Einordnung: Die Gewichtung eines Unternehmens in einem Index – und damit auch in Indexprodukten – hängt von dem Wert der Aktien ab, die öffentlich gehandelt werden (die sogenannte „Float-bereinigte Marktkapitalisierung“), und nicht von der Gesamtmarktkapitalisierung, in der auch die Aktien von Insidern oder bestimmten anderen Investoren enthalten sind.
Zu Beginn werden die Aktien von SpaceX und anderen „heissen“ Börsengängen daher nur einen kleinen Teil des Portfolios von Indexfonds ausmachen. Sobald mehr Aktien in den öffentlichen Handel gelangen, wird auch die Gewichtung dieser Aktien in Indizes steigen. SpaceX beispielsweise soll angeblich mehr als eine Billion US-Dollar wert sein, doch für die Gewichtung der Aktie in einem Index, in den sie aufgenommen werden soll, ist zunächst nur der sogenannte Streubesitz, auch Freefloat genannt, von rund 5% ausschlaggebend.
Relevanz: Zwar finden Mega-Börsengänge relativ schnell Eingang in zahlreiche grössere Indizes, doch Indexfonds gewichten Aktien entsprechend dem Streubesitz, also dem öffentlich handelbaren Teil der Marktkapitalisierung, in dem Aktien im Besitz von Managern, Mitarbeitern und grösseren Investoren nicht enthalten sind.
Fazit: Vanguard setzt sich seit Langem für kosteneffiziente, diversifizierte Anlagelösungen sowie disziplinierte, regelbasierte Indexkonstruktion ein. Werden neue Aktien schneller in Indizes aufgenommen, bilden diese aus unserer Sicht den IPO-Markt besser und beständiger ab – wovon Anlegerinnen und Anleger profitieren. Dennoch dürften sich SpaceX, Anthropic, OpenAI und andere vielbeachtete Börsengänge in den meisten Indexportfolios zunächst wenig bemerkbar machen.
Was Anlegerinnen und Anleger über IPOs wissen sollten, fassen wir nachstehend zusammen:
Da die Gewichtung wohl zunächst bei nur 1% oder sogar darunter liegen wird, halten sich die Auswirkungen auf die Portfolios von Vanguard in Grenzen. Wir erwarten nur begrenzten Portfolioumschlag und Steuereffekte ohne grössere Implikationen für das Tracking.
Wie schnell einzelne Indexfonds und ETFs von Vanguard SpaceX und andere Börsengänge in ihr Portfolio aufnehmen werden, fassen wir nachstehend zusammen:
Quelle: Vanguard; Stand: 11. Juni 2026.
Die meisten grossen Indexanbieter haben ihre Regeln angepasst, damit grössere Börsengänge schneller in den Index aufgenommen werden können. Einige Anbieter, darunter CRSP, FTSE und Russell, legen Wert auf Geschwindigkeit und Breite, während S&P einen eher vorsichtigen, qualitativen Ansatz verfolgt; Nasdaq will sehr grosse Technologieunternehmen möglichst schnell an die Börse bringen und achtet daher nicht allzu sehr auf den Streubesitz zum Zeitpunkt des Börsengangs. Doch alle diese Anbieter halten sich bei der Entwicklung von Indizes an bestimmte Regeln, die Fairness, Berechenbarkeit und ein Exposure auf das tatsächlich investierbare Anlageuniversum gewährleisten sollen.
IPO-Aufnahme: Vergleich der Methoden der wichtigsten Indexanbieter
Quelle: Vanguard; Stand: 8. Juni 2026.
Das erfahrene Portfoliomanagement Team von Vanguard kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Umgang mit Indexrekonstitutionen und Kapitalmassnahmen zurückblicken.
Als treuhänderischer Verwalter des Anlagevermögens unserer Indexfondsanlegerinnen und -anleger sind wir bestens darauf vorbereitet, Indexänderungen effizient umzusetzen. Die Erfahrung der vergangenen fünfzig Jahre hilft uns dabei, Kosten und Marktauswirkungen für unsere Kundinnen und Kunden zu minimieren.
Die neuen Inklusionsregeln gewährleisten, dass Indizes und Indexprodukte den investierbaren Markt auch zukünftig präzise abbilden – auch wenn sich die Struktur dieses Marktes verändert.
Durch transparente und objektive Aufnahmekriterien sorgen die Indexanbieter für Fairness und Kohärenz für alle Anlegerinnen und Anleger und vermeiden so Hype und emotionale Einflüsse.
Wir sind der Ansicht, dass Anlegerinnen und Anleger letztlich von der Evolution der Welt der Indexfonds profitieren werden. Indexstrategien haben sich schliesslich auch deshalb bewährt, weil sie sich ständig weiterentwickeln. Vor fünfzig Jahren stellten Indexfonds eine einfache Lösung dar, mit der Anlegerinnen und Anleger am Wachstum der Märkte partizipieren konnten, ohne ihre Entwicklung vorhersagen zu müssen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
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Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Bei Investitionen in kleinere Unternehmen kann eine höhere Volatilität gegeben sein, als dies bei Investitionen in etablierte und solide (auch sog. Blue-Chip-Unternehmen) der Fall ist.
ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.
Wichtige allgemeine Hinweise
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Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschliesslich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.
Weitere Informationen über die Anlagepolitik und die Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem OGAW-Prospekt und dem Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Das Basisinformationsblatt (KID) für diesen Fonds ist neben dem Verkaufsprospekt verfügbar auf der Website von Vanguard unter https://global.vanguard.com.
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Für Schweizer professionelle Anleger: Potenzielle Anlegerinnen und Anleger profitieren bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung nicht vom Schutz des FinSA.
Vanguard Funds plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen und für den öffentlichen Vertrieb in bestimmten EWR-Ländern und in Großbritannien registriert. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird außerdem dringend geraten, sich bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds, dem Halten oder der Veräußerung von Anteilen des Fonds und dem Erhalt von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen der Gesetze, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.
Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc.
Für Schweizer professionelle Anleger: Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc in der Schweiz. Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird außerdem dringend geraten, sich bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds, dem Halten oder der Veräußerung von Anteilen des Fonds und dem Erhalt von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen der Gesetze, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.
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Der indikative Nettoinventarwert („iNIW“) für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Portfolio Holdings Policy.
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