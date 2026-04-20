Global Bond Beta: Was Japan über die Bedeutung des Free Float lehrt
Float-bereinigte Anleiheindizes sollen abbilden, was tatsächlich investierbar ist. Warum das wichtig ist, wird am Beispiel Japans deutlich.
Float-bereinigte Anleiheindizes sollen abbilden, was tatsächlich investierbar ist. Warum das wichtig ist, wird am Beispiel Japans deutlich.
Am Anfang eines globalen Anleihe-Exposure steht die Indexstruktur
Globale Anleihen sind wieder Gesprächsthema und glaubwürdige Bausteine für die Fixed-Income-Allokation eines diversifizierten Portfolios, seit sie dank positiver Realzinsen wieder attraktive Renditen abwerfen. Und Diversifizierung nach Emittenten und Regionen hat als zentrales Ziel im Portfolioaufbau sowieso nie an Relevanz verloren. Mit der Rückkehr des Global Bond Beta stellt sich nicht mehr allein die Frage des Warum, sondern auch des Wie: Die Art und Weise, wie ein Exposure aufgebaut wird.
Als Ausgangspunkt sind marktkapitalisierungsgewichtete Indizes weiterhin üblich, doch an den Anleihemärkten sind Größe und Investierbarkeit nicht immer dasselbe. Welche Faktoren sind dafür verantwortlich, dass der tatsächlich investierbare Teil eines Anleihemarktes verzerrt dargestellt werden kann? Vor allem Anleihen, die in den Bilanzen der Zentralbanken stehen, regulatorische Beschränkungen und politische Eingriffe. Float-bereinigte Indizes sollen dieses Problem lösen, indem sie die Gewichtung von Wertpapieren reduzieren, die effektiv gar nicht gehandelt werden, und dadurch das investierbare Universum genauer abbilden.
Warum diese Unterscheidung wichtig ist, wird aktuell am Beispiel Japans sehr gut deutlich.
Der japanische Anleihemarkt: Groß, liquide – und nicht frei von Eingriffen
Japan ist einer der größten Anleihemärkte der Welt und macht etwa 8 bis 9% traditioneller globaler Gesamtmarktindizes aus.1 Jahrzehntelang schien an dieser Gewichtung nichts auszusetzen, doch anhaltende Eingriffe der Bank of Japan (BoJ) haben die Struktur des japanischen Staatsanleihemarktes grundlegend verändert.
Nach Jahren des Quantitative Easing (QE) und der Steuerung der Renditekurve stehen etwa 43% aller ausstehenden japanischen Staatsanleihen in der Bilanz der Zentralbank, was die Liquidität des Sekundärmarktes drastisch reduziert.2 Gleichzeitig hat der Kurswechsel der Zentralbank ab 2024 – Zinserhöhungen, Reduzierung der Ankäufe von Wertpapieren und die Aufgabe expliziter Renditeziele – einen gravierenden Zielkonflikt offenbart: Soll die BoJ die Marktzinsen weiter steigen lassen und so die Finanzierungskosten des Staates in die Höhe treiben? Oder soll sie wieder auf einen expansiven Kurs umschwenken und eine erneute Währungsabwertung riskieren?
Dieses Dilemma ist keineswegs eine rein theoretische Überlegung. Ende 2025 hatten die Renditen langfristiger japanischer Staatsanleihen den höchsten Stand seit Jahrzehnten erreicht, doch der Yen stand weiter unter Druck (siehe Grafik unten). Japan ist mit 230% seiner Wirtschaftsleistung verschuldet und in hohem Maße von Energie- und Nahrungsmittelimporten abhängig, eine Währungsabwertung kann daher die Inflation empfindlich in die Höhe treiben.3 So entsteht ein Markt, auf dem sich politische Risiken (durch die japanische Haushaltspolitik und Eingriffe der Zentralbank) und Durationrisiken zunehmend überschneiden.
Die widersprüchlichen Ziele der Bank of Japan
Die langfristigen Renditen steigen, die Währung wertet trotzdem ab
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Die dargestellten historischen Daten dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und stellen keine Prognose dar.
Quelle: Bloomberg. Daten für den Zeitraum vom 16. Dezember 2012 (dem Tag, an dem die Liberaldemokratische Partei von Shinzo Abe die Parlamentswahlen gewann) bis zum 10. April 2026. Zehnjährige japanische Staatsanleihen werden dargestellt durch generische japanische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit, der USD/JPY-Wechselkurs entspricht dem Kassakurs.
Wie eine Float-Bereinigung das Bild verändert
Herkömmliche Anleiheindizes behandeln den japanischen Anleihemarkt so, als wäre er vollständig investierbar – unabhängig davon, wie viele Anleihen in der Bilanz der BoJ „weggeschlossen“ sind. Float-bereinigte Indizes zeichnen ein anderes Bild des Marktes, indem sie Anleihen ausschließen, die de facto nicht handelbar sind. Die Folge: Das Gewicht Japans sinkt deutlich, gleichzeitig steigt die Gewichtung anderer Märkte, deren Renditen stärker von den Fundamentaldaten abhängen.
Was so entsteht, ist keine taktische „Wette“ auf den japanischen Markt, sondern eine strukturelle Darstellung.
Für Anlegerinnen und Anleger ein nicht ganz unwichtiger Aspekt: In der Vergangenheit hat diese Gewichtungsanpassung zu höheren laufenen Erträgen beigetragen. Durchschnittlich höhere Kupons, die zu höheren Renditen reinvestiert werden, summieren sich – und Kuponzahlungen tragen nach wie vor den Großteil der langfristigen Gesamtrendite von Anleihen bei.
Lehren aus dem Beispiel Japans
Am Beispiel Japans wird etwas Grundsätzliches deutlich: An den Anleihemärkten ist Größe allein ein schlechter Indikator für Potenzial. Märkte, die von massiven politischen Eingriffen geprägt sind, können für ziemliche lange Zeit stabil erscheinen; doch fällt diese Unterstützung weg (oder wird auch nur infrage gestellt), verursachen dieselben Interventionen plötzlich Volatilität.
Float-bereinigte Indizes sollen diese Realität abbilden – und eignen sich daher für Anlegerinnen und Anleger, die ein globales Beta-Exposure als Grundbaustein für ihre Anleihe-Allokation anstreben. Indem sie nicht das gesamte Emissionsvolumen erfassen, sondern nur das tatsächlich investierbare, sollen unbeabsichtigte Konzentrationen reduziert und das Exposure besser auf das verfügbare Risiko abgestimmt werden.
Die globalen Anleihemärkte stellen sich auf ein Leben nach QE ein. In dieser Welt ist Japan eher ein Stresstest als ein Ausreißer – und für Indizes sind solche Stresstest eine Gelegenheit zu glänzen.
Jenseits von Streubesitzanpassungen kann die Skalierung globaler Anleiheindizes dazu beitragen, strukturelle Exposure-Konzentrationen zu reduzieren. Mehr über die Vorteile eines Float-bereinigten und skalierten globalen Anleihe-Exposures erfahren Sie in unserem ausführlichen Bericht Global bond beta unpacked: Investment case, index selection and implementation.
1 Quelle: Bloomberg; am 31. März 2026 betrug das Gesamtgewicht 8,2%.
2 Quelle: CEIC-Daten; Stand: Dezember 2025.
3 Quelle: Internationaler Währungsfonds, Datenprognose für 2026; Stand: Oktober 2025.
Live oder On-Demand – spannende Events für Sie, von Marktthemen bis zu Portfolio- und Verhaltenscoaching.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.
Wichtige allgemeine Hinweise
Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschließlich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.
Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstößt, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun.
Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.
Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird.
In der Schweiz herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.
Herausgegeben von Vanguard Asset Management, Limited, die in Großbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und von ihr reguliert wird.
© 2026 Vanguard Group (Irland) Limited. Alle Rechte vorbehalten.
© 2026 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
© 2026 Vanguard Asset Management, Limited. Alle Rechte vorbehalten.