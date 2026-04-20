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    • Global Bond Beta: Was Japan über die Bedeutung des Free Float lehrt
    3 Minuten Lesedauer
    Portfolio Konstruktion

    Global Bond Beta: Was Japan über die Bedeutung des Free Float lehrt

    Float-bereinigte Anleiheindizes sollen abbilden, was tatsächlich investierbar ist. Warum das wichtig ist, wird am Beispiel Japans deutlich.

    Joao Saraiva, CFA
    Joao Saraiva, CFA

    Senior Investment Analyst, Investment & Product Strategic Intelligence, Vanguard Europe

    Download: Global Bond Beta Unpacked
    • Globale Anleihen werfen wieder Erträge ab – und sind damit auch wieder relevant. Allerdings hängt immer mehr von der Indexstruktur ab.
    • Die jahrzehntelange ultra-lockere Geldpolitik Japans verdeutlicht, warum man nicht alle Staatsanleihemärkte als gleichermaßen „investierbar“ betrachten sollte.
    • Float-bereinigte Indizes sollen Märkte untergewichten, deren investierbares Anlageuniversum kleiner ist, als es ihr Volumen vermuten lässt.
     

    Am Anfang eines globalen Anleihe-Exposure steht die Indexstruktur

    Globale Anleihen sind wieder Gesprächsthema und glaubwürdige Bausteine für die Fixed-Income-Allokation eines diversifizierten Portfolios, seit sie dank positiver Realzinsen wieder attraktive Renditen abwerfen. Und Diversifizierung nach Emittenten und Regionen hat als zentrales Ziel im Portfolioaufbau sowieso nie an Relevanz verloren. Mit der Rückkehr des Global Bond Beta stellt sich nicht mehr allein die Frage des Warum, sondern auch des Wie: Die Art und Weise, wie ein Exposure aufgebaut wird.

    Als Ausgangspunkt sind marktkapitalisierungsgewichtete Indizes weiterhin üblich, doch an den Anleihemärkten sind Größe und Investierbarkeit nicht immer dasselbe. Welche Faktoren sind dafür verantwortlich, dass der tatsächlich investierbare Teil eines Anleihemarktes verzerrt dargestellt werden kann? Vor allem Anleihen, die in den Bilanzen der Zentralbanken stehen, regulatorische Beschränkungen und politische Eingriffe. Float-bereinigte Indizes sollen dieses Problem lösen, indem sie die Gewichtung von Wertpapieren reduzieren, die effektiv gar nicht gehandelt werden, und dadurch das investierbare Universum genauer abbilden.

    Warum diese Unterscheidung wichtig ist, wird aktuell am Beispiel Japans sehr gut deutlich.

    Der japanische Anleihemarkt: Groß, liquide – und nicht frei von Eingriffen

    Japan ist einer der größten Anleihemärkte der Welt und macht etwa 8 bis 9% traditioneller globaler Gesamtmarktindizes aus.1 Jahrzehntelang schien an dieser Gewichtung nichts auszusetzen, doch anhaltende Eingriffe der Bank of Japan (BoJ) haben die Struktur des japanischen Staatsanleihemarktes grundlegend verändert.

    Nach Jahren des Quantitative Easing (QE) und der Steuerung der Renditekurve stehen etwa 43% aller ausstehenden japanischen Staatsanleihen in der Bilanz der Zentralbank, was die Liquidität des Sekundärmarktes drastisch reduziert.2 Gleichzeitig hat der Kurswechsel der Zentralbank ab 2024 – Zinserhöhungen, Reduzierung der Ankäufe von Wertpapieren und die Aufgabe expliziter Renditeziele – einen gravierenden Zielkonflikt offenbart: Soll die BoJ die Marktzinsen weiter steigen lassen und so die Finanzierungskosten des Staates in die Höhe treiben? Oder soll sie wieder auf einen expansiven Kurs umschwenken und eine erneute Währungsabwertung riskieren?

    Dieses Dilemma ist keineswegs eine rein theoretische Überlegung. Ende 2025 hatten die Renditen langfristiger japanischer Staatsanleihen den höchsten Stand seit Jahrzehnten erreicht, doch der Yen stand weiter unter Druck (siehe Grafik unten). Japan ist mit 230% seiner Wirtschaftsleistung verschuldet und in hohem Maße von Energie- und Nahrungsmittelimporten abhängig, eine Währungsabwertung kann daher die Inflation empfindlich in die Höhe treiben.3 So entsteht ein Markt, auf dem sich politische Risiken (durch die japanische Haushaltspolitik und Eingriffe der Zentralbank) und Durationrisiken  zunehmend überschneiden.

    Die widersprüchlichen Ziele der Bank of Japan

    Die langfristigen Renditen steigen, die Währung wertet trotzdem ab

    Abbildung 1 - Ein Diagramm zeigt, wie die langfristigen Renditen japanischer Staatsanleihen steigen, obwohl der Yen gegenüber dem US-Dollar abwertet.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Die dargestellten historischen Daten dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und stellen keine Prognose dar.

    Quelle: Bloomberg. Daten für den Zeitraum vom 16. Dezember 2012 (dem Tag, an dem die Liberaldemokratische Partei von Shinzo Abe die Parlamentswahlen gewann) bis zum 10. April 2026. Zehnjährige japanische Staatsanleihen werden dargestellt durch generische japanische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit, der USD/JPY-Wechselkurs entspricht dem Kassakurs.

     

    Wie eine Float-Bereinigung das Bild verändert

    Herkömmliche Anleiheindizes behandeln den japanischen Anleihemarkt so, als wäre er vollständig investierbar – unabhängig davon, wie viele Anleihen in der Bilanz der BoJ „weggeschlossen“ sind. Float-bereinigte Indizes zeichnen ein anderes Bild des Marktes, indem sie Anleihen ausschließen, die de facto nicht handelbar sind. Die Folge: Das Gewicht Japans sinkt deutlich, gleichzeitig steigt die Gewichtung anderer Märkte, deren Renditen stärker von den Fundamentaldaten abhängen.

    Was so entsteht, ist keine taktische „Wette“ auf den japanischen Markt, sondern eine strukturelle Darstellung.

    • In einem Umfeld steigender Renditen verstärkt Japans langes Durationprofil die Risiken: Ein Anstieg der Renditen japanischer Staatsanleihen um 100 Basispunkte führt bei der derzeitigen Duration zu deutlichen Verlusten.
    • In einem Float-bereinigten globalen Index haben andere Märkte wie die USA und Europa, in denen Angebot, Preisbildung und Liquidität von Anleihen stärker von der tatsächlichen Investorennachfrage bestimmt werden, dagegen mehr Gewicht.

    Für Anlegerinnen und Anleger ein nicht ganz unwichtiger Aspekt: In der Vergangenheit hat diese Gewichtungsanpassung zu höheren laufenen Erträgen beigetragen. Durchschnittlich höhere Kupons, die zu höheren Renditen reinvestiert werden, summieren sich – und Kuponzahlungen tragen nach wie vor den Großteil der langfristigen Gesamtrendite von Anleihen bei.

    Lehren aus dem Beispiel Japans

    Am Beispiel Japans wird etwas Grundsätzliches deutlich: An den Anleihemärkten ist Größe allein ein schlechter Indikator für Potenzial. Märkte, die von massiven politischen Eingriffen geprägt sind, können für ziemliche lange Zeit stabil erscheinen; doch fällt diese Unterstützung weg (oder wird auch nur infrage gestellt), verursachen dieselben Interventionen plötzlich Volatilität.

    Float-bereinigte Indizes sollen diese Realität abbilden – und eignen sich daher für Anlegerinnen und Anleger, die ein globales Beta-Exposure als Grundbaustein für ihre Anleihe-Allokation anstreben. Indem sie nicht das gesamte Emissionsvolumen erfassen, sondern nur das tatsächlich investierbare, sollen unbeabsichtigte Konzentrationen reduziert und das Exposure besser auf das verfügbare Risiko abgestimmt werden.

    Die globalen Anleihemärkte stellen sich auf ein Leben nach QE ein. In dieser Welt ist Japan eher ein Stresstest als ein Ausreißer – und für Indizes sind solche Stresstest eine Gelegenheit zu glänzen.

    Jenseits von Streubesitzanpassungen kann die Skalierung globaler Anleiheindizes dazu beitragen, strukturelle Exposure-Konzentrationen zu reduzieren. Mehr über die Vorteile eines Float-bereinigten und skalierten globalen Anleihe-Exposures erfahren Sie in unserem ausführlichen Bericht Global bond beta unpacked: Investment case, index selection and implementation.

    Quelle: Bloomberg; am 31. März 2026 betrug das Gesamtgewicht 8,2%.

    2 Quelle: CEIC-Daten; Stand: Dezember 2025.

    3 Quelle: Internationaler Währungsfonds, Datenprognose für 2026; Stand: Oktober 2025.

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