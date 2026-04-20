Global Bond Beta: Was Japan über die Bedeutung des Free Float lehrt

Am Anfang eines globalen Anleihe-Exposure steht die Indexstruktur

Globale Anleihen sind wieder Gesprächsthema und glaubwürdige Bausteine für die Fixed-Income-Allokation eines diversifizierten Portfolios, seit sie dank positiver Realzinsen wieder attraktive Renditen abwerfen. Und Diversifizierung nach Emittenten und Regionen hat als zentrales Ziel im Portfolioaufbau sowieso nie an Relevanz verloren. Mit der Rückkehr des Global Bond Beta stellt sich nicht mehr allein die Frage des Warum, sondern auch des Wie: Die Art und Weise, wie ein Exposure aufgebaut wird.

Als Ausgangspunkt sind marktkapitalisierungsgewichtete Indizes weiterhin üblich, doch an den Anleihemärkten sind Größe und Investierbarkeit nicht immer dasselbe. Welche Faktoren sind dafür verantwortlich, dass der tatsächlich investierbare Teil eines Anleihemarktes verzerrt dargestellt werden kann? Vor allem Anleihen, die in den Bilanzen der Zentralbanken stehen, regulatorische Beschränkungen und politische Eingriffe. Float-bereinigte Indizes sollen dieses Problem lösen, indem sie die Gewichtung von Wertpapieren reduzieren, die effektiv gar nicht gehandelt werden, und dadurch das investierbare Universum genauer abbilden.

Warum diese Unterscheidung wichtig ist, wird aktuell am Beispiel Japans sehr gut deutlich.

Der japanische Anleihemarkt: Groß, liquide – und nicht frei von Eingriffen

Japan ist einer der größten Anleihemärkte der Welt und macht etwa 8 bis 9% traditioneller globaler Gesamtmarktindizes aus.1 Jahrzehntelang schien an dieser Gewichtung nichts auszusetzen, doch anhaltende Eingriffe der Bank of Japan (BoJ) haben die Struktur des japanischen Staatsanleihemarktes grundlegend verändert.

Nach Jahren des Quantitative Easing (QE) und der Steuerung der Renditekurve stehen etwa 43% aller ausstehenden japanischen Staatsanleihen in der Bilanz der Zentralbank, was die Liquidität des Sekundärmarktes drastisch reduziert.2 Gleichzeitig hat der Kurswechsel der Zentralbank ab 2024 – Zinserhöhungen, Reduzierung der Ankäufe von Wertpapieren und die Aufgabe expliziter Renditeziele – einen gravierenden Zielkonflikt offenbart: Soll die BoJ die Marktzinsen weiter steigen lassen und so die Finanzierungskosten des Staates in die Höhe treiben? Oder soll sie wieder auf einen expansiven Kurs umschwenken und eine erneute Währungsabwertung riskieren?

Dieses Dilemma ist keineswegs eine rein theoretische Überlegung. Ende 2025 hatten die Renditen langfristiger japanischer Staatsanleihen den höchsten Stand seit Jahrzehnten erreicht, doch der Yen stand weiter unter Druck (siehe Grafik unten). Japan ist mit 230% seiner Wirtschaftsleistung verschuldet und in hohem Maße von Energie- und Nahrungsmittelimporten abhängig, eine Währungsabwertung kann daher die Inflation empfindlich in die Höhe treiben.3 So entsteht ein Markt, auf dem sich politische Risiken (durch die japanische Haushaltspolitik und Eingriffe der Zentralbank) und Durationrisiken zunehmend überschneiden.

Die widersprüchlichen Ziele der Bank of Japan

Die langfristigen Renditen steigen, die Währung wertet trotzdem ab