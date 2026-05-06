Anleihemärkte: Chancen durch Streuung

Neue wirtschaftliche Risiken

Bisher sind die Märkte in Anbetracht der höheren geopolitischen Risiken robust geblieben, doch steigende Energiepreise bedrohen das Wachstum und könnten die Inflation anheizen. Im ersten Quartal sind die Anleiherenditen daher gestiegen, allerdings nicht überall in gleichem Tempo. Offenbar schätzen die Märkte Inflationsrisiken und Zentralbankreaktionen regional unterschiedlich ein.

Die Kursbewegungen wurden vor allem durch Anpassungen in den Zinsprognosen ausgelöst, doch auch die niedrigen Kreditrisikoaufschläge sind leicht gestiegen.

Die Folge: In zahlreichen Marktsegmenten nimmt die Streuung zu, aktive Investoren finden mehr Möglichkeiten, Alpha zu generieren.

Höhere Effektivzinsen wirken immer noch

Trotz steigender Effektivzinsen und geringfügig grösserer Spreads profitierten Anlegerinnen und Anleger in zahlreichen Segmenten des Anleihemarktes im Laufe des ersten Quartals weiterhin von den höheren Ausgangsrenditen. Kupons konnten sinkende Bewertungen ausgleichen, weshalb der Kursverlust globaler Anleihen in US-Dollar nur 15 Basispunkte betrug.1

Dieses Einkommenspolster verdeutlicht eine wichtige strukturelle Veränderung: Dank höherer Effektivzinsen sind Anleihen wieder eine Einkommensquelle und können Portfolios selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit stabilisieren.

Aktive Wertpapierauswahl gewinnt an Bedeutung

Das Bild an den Anleihemärkten ist zunehmend durch Streuung geprägt – Regionen, Renditekurven, Sektoren und Emittenten driften immer mehr auseinander. Höhere Effektivzinsen und Kupons schützen vor Volatilität in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld, in dem Wachstum, Inflation und Politik vor allem von der Entwicklung der Energiepreise abhängen.

Chancen durch Streuung an den Unternehmensanleihemärkten