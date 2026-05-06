  • Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Investment Pulse""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""
    • Anleihemärkte: Chancen durch Streuung
    3 Minuten Lesedauer
    Aktives Investieren

    Anleihemärkte: Chancen durch Streuung

    Höhere Energiepreise und politische Unsicherheit verstärken die Streuung an den Anleihemärkten. So entsteht Potenzial für aktive Investoren, die auf Qualität setzen.

    Download: AFI Perspectives

    Kernpunkte

    • An den Anleihemärkten driften die Effektivzinsen auseinander, während die Kreditrisikoaufschläge von niedrigem Niveau steigen und Zinsprognosen angepasst werden. Das Ergebnis ist eine höhere Renditestreuung in zahlreichen Marktsegmenten.
    • Höhere Ausgangszinsen und Kupons stützen die Renditen trotz sinkender Bewertungen – und untermauern so die Rolle von Anleihen als Einkommensquelle und Portfoliostabilisator.
    • Durch die Streuung gewinnt disziplinierte Wertpapierauswahl gegenüber einem Beta-Exposure zunehmend an Bedeutung.

    Neue wirtschaftliche Risiken

    Bisher sind die Märkte in Anbetracht der höheren geopolitischen Risiken robust geblieben, doch steigende Energiepreise bedrohen das Wachstum und könnten die Inflation anheizen. Im ersten Quartal sind die Anleiherenditen daher gestiegen, allerdings nicht überall in gleichem Tempo. Offenbar schätzen die Märkte Inflationsrisiken und Zentralbankreaktionen regional unterschiedlich ein.

    • Die Kursbewegungen wurden vor allem durch Anpassungen in den Zinsprognosen ausgelöst, doch auch die niedrigen Kreditrisikoaufschläge sind leicht gestiegen.
    • Die Folge: In zahlreichen Marktsegmenten nimmt die Streuung zu, aktive Investoren finden mehr Möglichkeiten, Alpha zu generieren.

    Höhere Effektivzinsen wirken immer noch

    Trotz steigender Effektivzinsen und geringfügig grösserer Spreads profitierten Anlegerinnen und Anleger in zahlreichen Segmenten des Anleihemarktes im Laufe des ersten Quartals weiterhin von den höheren Ausgangsrenditen. Kupons konnten sinkende Bewertungen ausgleichen, weshalb der Kursverlust globaler Anleihen in US-Dollar nur 15 Basispunkte betrug.1

    Dieses Einkommenspolster verdeutlicht eine wichtige strukturelle Veränderung: Dank höherer Effektivzinsen sind Anleihen wieder eine Einkommensquelle und können Portfolios selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit stabilisieren.

    Aktive Wertpapierauswahl gewinnt an Bedeutung

    Das Bild an den Anleihemärkten ist zunehmend durch Streuung geprägt – Regionen, Renditekurven, Sektoren und Emittenten driften immer mehr auseinander. Höhere Effektivzinsen und Kupons schützen vor Volatilität in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld, in dem Wachstum, Inflation und Politik vor allem von der Entwicklung der Energiepreise abhängen.

    Chancen durch Streuung an den Unternehmensanleihemärkten

    ""

    Quelle: Macrobond; Stand: 9. April 2026.

    In diesem Umfeld kommt es entscheidend auf die Wertpapierauswahl an. Das Potenzial der Märkte liegt nicht in einem diversifizierten Beta-Exposure, sondern in einer sorgfältigen Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen, die sich vor allem durch einen Fokus auf Qualität und diszipliniertes Risikomanagement auszeichnet. 

    Einblicke des Global Fixed Income Teams

    In Active Fixed Income Perspectives: Dispersion drives opportunity, einer aktuellen Analyse von Vanguard, geht unser Global Fixed Income Team genauer auf die Lage an den Anleihemärkten ein.

    In unserem Bericht finden Sie unter anderem:

    • einen Quartalsrückblick auf die wichtigsten Taktgeber der globalen Anleihemärkte;
    • eine Analyse der grössten Chancen und Risiken an den Staats- und Unternehmensanleihemärkten;
    • unsere Prognosen für Märkte und Zinsen;
    • Überlegungen zu Portfoliopositionierung und aktiver Wertpapierauswahl.

     

    Quelle: Bloomberg Global Aggregate Index; Stand: 31. März 2026. Währungsgesicherte Rendite in USD. Die Rendite kann je nach Wechselkursbewegungen steigen oder fallen.

    ""

    Die aktiven Fixed Income Fonds von Vanguard

    Kosteneffiziente Strategien für einen langfristigen Anlagehorizont. Niedrige Gebühren zeichnen uns aus. Erfahren Sie mehr.

    Mehr erfahren
    ""

    Verwandte Inhalte

    Juli 13, 2026 3 min

    Wie stellen vor: den neuen aktiven Vanguard Anleihefonds

    In einem Umfeld höherer Zinsen kann der neue Global Short-Term Core Bond Fund von Vanguard zur Optimierung der Portfoliorendite beitragen.
    Juli 1, 2026 3 min

    An der Schnittstelle von Geopolitik, Geldpolitik und strukturellem Wandel

    Zentralbanken müssen Preisstabilität und Wachstum gegeneinander abwägen. Für aktive Investoren entstehen durch die geldpolitische Entkopplung neue Chancen.
    Juni 3, 2026 3 min

    Klar und verständlich: Private Credit

    Höhere Zinsen und restriktivere Banken geben den privaten Märkten Auftrieb. Kann Private Credit herkömmliche Anleihen ersetzen?
    Juni 3, 2026 3 min

    Das komplexe Lagebild der Weltwirtschaft

    Steigende Inflation scheint das Wachstum kaum zu belasten, doch für aktive Investoren ist das Bild weniger eindeutig.

    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

    Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Wichtige allgemeine Hinweise

    Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschliesslich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstösst, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun.

    Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.

    Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird.

    In der Schweiz herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.

    Herausgegeben von Vanguard Asset Management, Limited, die in Grossbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und von ihr reguliert wird.

    © 2026 Vanguard Group (Irland) Limited. Alle Rechte vorbehalten.

    © 2026 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

    © 2026 Vanguard Asset Management, Limited. Alle Rechte vorbehalten.