Anleihemärkte: Chancen durch Streuung
Höhere Energiepreise und politische Unsicherheit verstärken die Streuung an den Anleihemärkten. So entsteht Potenzial für aktive Investoren, die auf Qualität setzen.
Höhere Energiepreise und politische Unsicherheit verstärken die Streuung an den Anleihemärkten. So entsteht Potenzial für aktive Investoren, die auf Qualität setzen.
Bisher sind die Märkte in Anbetracht der höheren geopolitischen Risiken robust geblieben, doch steigende Energiepreise bedrohen das Wachstum und könnten die Inflation anheizen. Im ersten Quartal sind die Anleiherenditen daher gestiegen, allerdings nicht überall in gleichem Tempo. Offenbar schätzen die Märkte Inflationsrisiken und Zentralbankreaktionen regional unterschiedlich ein.
Trotz steigender Effektivzinsen und geringfügig grösserer Spreads profitierten Anlegerinnen und Anleger in zahlreichen Segmenten des Anleihemarktes im Laufe des ersten Quartals weiterhin von den höheren Ausgangsrenditen. Kupons konnten sinkende Bewertungen ausgleichen, weshalb der Kursverlust globaler Anleihen in US-Dollar nur 15 Basispunkte betrug.1
Dieses Einkommenspolster verdeutlicht eine wichtige strukturelle Veränderung: Dank höherer Effektivzinsen sind Anleihen wieder eine Einkommensquelle und können Portfolios selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit stabilisieren.
Das Bild an den Anleihemärkten ist zunehmend durch Streuung geprägt – Regionen, Renditekurven, Sektoren und Emittenten driften immer mehr auseinander. Höhere Effektivzinsen und Kupons schützen vor Volatilität in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld, in dem Wachstum, Inflation und Politik vor allem von der Entwicklung der Energiepreise abhängen.
Chancen durch Streuung an den Unternehmensanleihemärkten
Quelle: Macrobond; Stand: 9. April 2026.
In diesem Umfeld kommt es entscheidend auf die Wertpapierauswahl an. Das Potenzial der Märkte liegt nicht in einem diversifizierten Beta-Exposure, sondern in einer sorgfältigen Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen, die sich vor allem durch einen Fokus auf Qualität und diszipliniertes Risikomanagement auszeichnet.
In Active Fixed Income Perspectives: Dispersion drives opportunity, einer aktuellen Analyse von Vanguard, geht unser Global Fixed Income Team genauer auf die Lage an den Anleihemärkten ein.
In unserem Bericht finden Sie unter anderem:
1 Quelle: Bloomberg Global Aggregate Index; Stand: 31. März 2026. Währungsgesicherte Rendite in USD. Die Rendite kann je nach Wechselkursbewegungen steigen oder fallen.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wichtige allgemeine Hinweise
Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschliesslich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.
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