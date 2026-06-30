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    • FTSE Eurozone UCITS ETF

    FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Accumulating

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist Teil einer Palette von Indizes, die europäischen Anlegern dabei helfen sollen, eine Benchmark für ihre internationalen Anlagen zu finden. Der Index umfasst Large- und Mid-Cap-Aktien, die eine Abdeckung von Märkten der Eurozone bieten.
    • Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Mai 2026
    Notierungsdatum
    21. Mai 2026
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT07E
    Vergleichsindex
    FTSE Eurozone Index Net Tax
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    -

    Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 289 286 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 87.0 B 87.4 B 31. Juli 2026
    17.3 x 17.3 x 31. Juli 2026
    2.3 x 2.3 x 31. Juli 2026
    13.5% 13.5% 31. Juli 2026
    14.4% 14.4% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 26.85% 26.83% 0.02%
    DeutschlandEuropa 24.17% 24.16% 0.01%
    NiederlandeEuropa 16.64% 16.63% 0.01%
    SpanienEuropa 11.26% 11.30% -0.04%
    ItalienEuropa 10.52% 10.52% 0.00%
    FinnlandEuropa 3.40% 3.39% 0.01%
    BelgienEuropa 3.39% 3.39% 0.00%
    GriechenlandEuropa 1.10% 1.09% 0.01%
    ÖsterreichEuropa 1.09% 1.09% 0.00%
    IrlandEuropa 1.02% 1.02% 0.00%
    PortugalEuropa 0.57% 0.56% 0.01%
    AnderAndere 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 7.77191% Technology NL EUR 51'172'256.00 35'680
    Siemens AG 2.91229% Industrials DE EUR 19'175'258.65 67'841
    Banco Santander SA 2.50199% Financials ES EUR 16'473'711.34 1'337'369
    Allianz SE 2.31120% Financials DE EUR 15'217'512.50 35'185
    SAP SE 2.27887% Technology DE EUR 15'004'671.12 95'159
    Schneider Electric SE 2.20706% Industrials FR EUR 14'531'838.40 50'179
    TotalEnergies SE 2.06254% Energy FR EUR 13'580'292.52 177'706
    Iberdrola SA 1.99346% Utilities ES EUR 13'125'429.10 635'614
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.91161% Financials ES EUR 12'586'541.00 520'105
    UniCredit SpA 1.73034% Financials IT EUR 11'393'000.83 139'603

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 5.53
    Veränderung
    EUR-0.01-0.13%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (EUR)
    EUR 5.54
    Veränderung
    EUR-0.01-0.23%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 5.54
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    EUR 5.55
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 5.00
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    EUR 5.10
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 0.54
    Veränderung
    +9.69%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    EUR 0.46
    Veränderung
    +8.21%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    119'401'084
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Mai 2026

    Notierungsdatum

    21. Mai 2026

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    14. Aug. 2026 EUR 5.5295 EUR 5.5380
    13. Aug. 2026 EUR 5.5365 EUR 5.5510
    12. Aug. 2026 EUR 5.5266 EUR 5.5360
    11. Aug. 2026 EUR 5.5309 EUR 5.5390
    10. Aug. 2026 EUR 5.5177 EUR 5.5220
    07. Aug. 2026 EUR 5.5155 EUR 5.5210
    06. Aug. 2026 EUR 5.5007 EUR 5.5110
    05. Aug. 2026 EUR 5.4772 EUR 5.4820
    04. Aug. 2026 EUR 5.4796 EUR 5.4880
    03. Aug. 2026 EUR 5.4299 EUR 5.4390

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.