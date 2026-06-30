FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Accumulating

- ISIN:IE000Q4J3CW6
- MEX ID:VRAALL
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
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Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|289
|286
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|87.0 B
|87.4 B
|31. Juli 2026
|17.3 x
|17.3 x
|31. Juli 2026
|2.3 x
|2.3 x
|31. Juli 2026
|13.5%
|13.5%
|31. Juli 2026
|14.4%
|14.4%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|—
|—
|—
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Frankreich
|Europa
|26.85%
|26.83%
|0.02%
|Deutschland
|Europa
|24.17%
|24.16%
|0.01%
|Niederlande
|Europa
|16.64%
|16.63%
|0.01%
|Spanien
|Europa
|11.26%
|11.30%
|-0.04%
|Italien
|Europa
|10.52%
|10.52%
|0.00%
|Finnland
|Europa
|3.40%
|3.39%
|0.01%
|Belgien
|Europa
|3.39%
|3.39%
|0.00%
|Griechenland
|Europa
|1.10%
|1.09%
|0.01%
|Österreich
|Europa
|1.09%
|1.09%
|0.00%
|Irland
|Europa
|1.02%
|1.02%
|0.00%
|Portugal
|Europa
|0.57%
|0.56%
|0.01%
|Ander
|Andere
|0.00%
|—
|—
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|ASML Holding NV
|7.77191%
|Technology
|NL
|EUR 51'172'256.00
|35'680
|Siemens AG
|2.91229%
|Industrials
|DE
|EUR 19'175'258.65
|67'841
|Banco Santander SA
|2.50199%
|Financials
|ES
|EUR 16'473'711.34
|1'337'369
|Allianz SE
|2.31120%
|Financials
|DE
|EUR 15'217'512.50
|35'185
|SAP SE
|2.27887%
|Technology
|DE
|EUR 15'004'671.12
|95'159
|Schneider Electric SE
|2.20706%
|Industrials
|FR
|EUR 14'531'838.40
|50'179
|TotalEnergies SE
|2.06254%
|Energy
|FR
|EUR 13'580'292.52
|177'706
|Iberdrola SA
|1.99346%
|Utilities
|ES
|EUR 13'125'429.10
|635'614
|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
|1.91161%
|Financials
|ES
|EUR 12'586'541.00
|520'105
|UniCredit SpA
|1.73034%
|Financials
|IT
|EUR 11'393'000.83
|139'603
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Auflegungsdatum
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
|Daten
|NAV (EUR)
|Marktpreis (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 5.5295
|EUR 5.5380
|13. Aug. 2026
|EUR 5.5365
|EUR 5.5510
|12. Aug. 2026
|EUR 5.5266
|EUR 5.5360
|11. Aug. 2026
|EUR 5.5309
|EUR 5.5390
|10. Aug. 2026
|EUR 5.5177
|EUR 5.5220
|07. Aug. 2026
|EUR 5.5155
|EUR 5.5210
|06. Aug. 2026
|EUR 5.5007
|EUR 5.5110
|05. Aug. 2026
|EUR 5.4772
|EUR 5.4820
|04. Aug. 2026
|EUR 5.4796
|EUR 5.4880
|03. Aug. 2026
|EUR 5.4299
|EUR 5.4390
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange